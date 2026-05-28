Guatemala

Guatemala: El Ministerio de Trabajo inicia verificación masiva de derechos laborales en empresas estratégicas

La fiscalización que coordina la dependencia involucra a entidades de gobierno y busca comprobar el respeto a la normativa laboral, la cobertura de prestaciones y la aplicación de medidas de seguridad para los trabajadores en sectores clave de la economía

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Vista trasera de un inspector del Ministerio de Trabajo en una maquila en Guatemala, con trabajadoras rodeadas de coloridas telas dobladas
Un inspector de la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social supervisa los derechos laborales en una maquila en Guatemala, en presencia de trabajadoras textiles. (Ministerio de Trabajo de Guatemala)

Guatemala, a través del Plan Makira, puso en marcha operativos masivos y sorpresivos para fiscalizar cerca de empresas inscritas bajo el amparo del Decreto 29-89, con el objetivo de verificar el cumplimiento de derechos laborales, salarios conforme a la ley y cobertura de seguridad social en sectores exportadores, de maquila y de servicios.

En paralelo, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social informó que realizó 20 inspecciones laborales en obras de construcción de la ciudad de Guatemala por la alta incidencia de accidentes de trabajo reportados en ese sector. Según la cartera, esas diligencias buscaron revisar las condiciones laborales, las obligaciones patronales y las medidas de salud y seguridad ocupacional.

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En el Plan Makira participan los ministerios de Trabajo y Economía, la Superintendencia de Administración Tributaria, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la Policía Nacional Civil. La estrategia se concentra en maquilas, fábricas de empaques, cartón y papel, empresas agroexportadoras y del sector acuícola, además de centros de llamadas y compañías de servicios BPO.

Un grupo de personas, incluyendo inspectores con uniformes y un oficial de policía, se encuentra frente a un edificio con grandes puertas verdes en Guatemala. Un SUV oscuro está a la izquierda
Inspectores del Ministerio de Trabajo de Guatemala se congregan frente a una maquila para llevar a cabo una supervisión sobre el cumplimiento de los derechos laborales. (Ministerio de Trabajo de Guatemala)

El operativo responde a una pregunta central: qué controlan las autoridades en estas inspecciones. Según el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, los inspectores verifican que los empleados reciban prestaciones laborales, salario mínimo, pago de horas extras y bonificaciones, además de acceso a seguridad social.

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La inspección se concentró en empresas exportadoras y maquilas amparadas por el Decreto 29-89

Como parte de esas acciones, se realizó una diligencia de inspección laboral en la empresa AB Textiles Aparel, S.A., ubicada en el municipio de San Pedro Sacatepéquez, en el departamento de Guatemala. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, esa verificación se hizo en el marco del Plan Makira sobre empresas exportadoras y de maquila amparadas por el Decreto 29-89 del Congreso de la República.

La diligencia fue desarrollada por la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en coordinación con SAT, IGSS, MINECO y MINGOB por medio de la PNC. Según la cartera laboral, el operativo interinstitucional es impulsado por el ministerio a través de la Inspección General de Trabajo.

Tres inspectores con cascos de seguridad observan una excavación de construcción con cimientos, en un día soleado en Guatemala. Uno lleva un chaleco con "MINTRAB"
Inspectores del Ministerio de Trabajo supervisan una obra de construcción en Guatemala para verificar el cumplimiento de los derechos laborales y las condiciones de seguridad en el sitio. (Ministerio de Trabajo de Guatemala)

El objetivo principal del plan, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, es verificar el cumplimiento de los derechos laborales y de las normas de salud y seguridad ocupacional. Esa supervisión incluye la revisión del uso de equipo de protección adecuado, la seguridad de las instalaciones y la existencia de protocolos de prevención de riesgos.

Las inspecciones también abarcan la prevención de abusos en los centros de trabajo. Según la información oficial, los operativos buscan garantizar la no discriminación laboral, la igualdad de remuneración y la erradicación del trabajo forzado.

El Ministerio de Trabajo habilitó la línea 1511 para asesoría y denuncias

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social indicó que las personas que requieran asesoría, quieran denunciar irregularidades o busquen información sobre sus derechos laborales pueden comunicarse a la línea de atención al ciudadano 1511. La cartera también informó que atiende en su sede central, ubicada en la 7a. avenida 3-33, zona 9 de la Ciudad de Guatemala.

Sobre los controles en construcción, la Inspección General de Trabajo señaló que esas 20 inspecciones forman parte de estrategias permanentes de vigilancia y cumplimiento. Según el ministerio, el propósito es fortalecer la prevención de riesgos laborales, promover entornos de trabajo seguros y dignos y proteger la integridad de las personas trabajadoras en ese sector.

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