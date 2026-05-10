El emotivo mensaje de Naomi Fellows, de la Embajada estadounidense, para las madres salvadoreñas: “No tienes que ser perfecta”

La diplomática estadounidense recordó que nadie espera perfección y resaltó la importancia de apoyarse en la familia, invitando a las madres a darse un respiro y cuidar de sí mismas más allá de las celebraciones (Foto Archivo. Cortesía Embajada de los Estados Unidos)

La Encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, compartió un mensaje especial en el marco del Día de las Madres, donde subrayó el valor de la maternidad y el equilibrio entre la vida profesional y personal. El pronunciamiento, dirigido a las madres salvadoreñas, abordó los desafíos y las satisfacciones de ejercer la maternidad en el ámbito diplomático y laboral.

Durante su intervención, la diplomática señaló que lo que más aprecia de ser madre es observar cómo las personas descubren y aprenden cosas nuevas. Explicó que su carrera diplomática le permitió mostrar distintas realidades del mundo a sus hijos y enseñarles que la vida puede ser muy diferente según el lugar. “Es importante para mí que ellos siempre entiendan y aprendan que el mundo y la vida es diferente en diferentes partes del mundo”, expresó la funcionaria estadounidense.

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Al referirse a la conciliación entre las responsabilidades profesionales y familiares, la Encargada de Negocios afirmó que el mayor reto consiste en cómo dividir el tiempo entre ambas áreas, independientemente de la profesión. Resaltó que, con los años, comprendió que la presencia y la calidad del tiempo compartido con los hijos es lo esencial. Rememoró experiencias personales, como un safari en Kenia junto a su hijo mayor durante una misión en Etiopía, y momentos cotidianos en los que prefirió compartir actividades con su hijo menor antes que ocuparse de las tareas del hogar.

La funcionaria dedicó un saludo a todas las madres salvadoreñas, reconociendo también el papel activo de los padres en la formación de nuevas generaciones. “Todos como padres hacemos un trabajo muy importante que es criar la próxima generación de nuestros países”, transmitió en su mensaje.

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Este video presenta una entrevista con Naomi Fellows, encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, quien comparte sus perspectivas sobre la maternidad y el trabajo a tiempo completo. Se le ve sentada en un sofá, con un arreglo floral y libros sobre una mesa. Una fotografía muestra a Fellows junto a tres miembros de su familia en un entorno exterior con una fuente. El metraje concluye con la imagen de la bandera de El Salvador. Es un testimonio que aborda la experiencia de equilibrar roles.

Además, la diplomática ofreció un consejo a las madres salvadoreñas, instando a evitar la autoexigencia de perfección y a buscar apoyo en la pareja o la familia. “Está bien si no lo haces todo perfecto. Es importante tener una pareja que realmente contribuya o que tengas familia que te ayude con esto”, recomendó.

La Encargada de Negocios destacó la importancia de reservar espacios personales más allá de la celebración del Día de las Madres. Indicó que cuidar el bienestar propio repercute positivamente en la capacidad de ser mejor madre, trabajadora y miembro activo de la sociedad salvadoreña. “Tómate un poquito de tiempo para ti misma. No solo el Día de las Madres, pero cualquier día de la semana, porque cuando tú estás mejor, centrada, descansada, puedes ser una mejor madre, puedes ser una mejor trabajadora y contribuir a la sociedad salvadoreña”.

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El mensaje fue emitido en un contexto de reconocimiento público a la labor de las madres en El Salvador y dentro del ámbito diplomático.

El 10 de mayo, en El Salvador, se establece como “Día de la Madre” con asueto nacional remunerado para trabajadores del sector público y privado, de acuerdo con un decreto legislativo.

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Un reconocimiento especial a madres y padres incluyó reflexiones sobre la corresponsabilidad familiar, el aprendizaje mutuo y la importancia de destinar momentos de descanso para fortalecer el rol de las madres salvadoreñas (Foto Archivo. Cortesía Embajada de los Estados Unidos)

Esta disposición aplica a empleados de la Administración Pública y Municipal, Instituciones Oficiales Autónomas y Semi-Autónomas, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, así como al resto de personal planillado en todo el país. El reconocimiento, según el instrumento legal, responde al aporte de las madres al crecimiento y desarrollo de sus hijos.