Guatemala

Tormenta Cristina: Fuerte oleaje y lluvias causa estragos en viviendas de la costa sur de Guatemala

Familias de zonas costeras afrontan daños en sus hogares tras el aumento del oleaje y las precipitaciones vinculadas a la tormenta Cristina, mientras autoridades mantienen el monitoreo y coordinan asistencia

Guardar
Google icon
Imágenes desoladoras muestran las secuelas de la tormenta tropical Cristina en la costa sur de Guatemala.

El avance de la tormenta tropical Cristina provocó en las últimas horas un aumento inusual del oleaje en la costa del Pacífico guatemalteco, con daños estructurales en al menos 15 viviendas de la aldea Atitancito, en el municipio de Iztapa, departamento de Escuintla, según informó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

El fenómeno también afectó otras zonas costeras, donde las autoridades mantienen alerta y monitoreo permanente frente al riesgo de emergencias adicionales. De acuerdo con el reporte oficial difundido el 9 de junio, el incremento del oleaje y las lluvias asociadas al acercamiento de Cristina ocasionaron que varias familias debieran abandonar sus hogares en Atitancito ante los daños sufridos en las estructuras.

PUBLICIDAD

La institución detalló que se coordinó la entrega de alimentos y kits de medicamentos para los afectados, así como la evaluación de daños en postes y tendido eléctrico. “Se reportan daños estructurales en al menos 15 viviendas, además de afectaciones en la infraestructura básica”, confirmó la institución en un boletín reciente.

En la playa La Barrona, municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa, también se identificaron daños en viviendas y riesgos para las personas que realizan actividades dentro del mar. Autoridades locales y delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) verificaron las acciones de respuesta implementadas por la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres, enfocadas en la asistencia a los damnificados y la evaluación de las necesidades inmediatas.

PUBLICIDAD

“La entrega de ayuda humanitaria se realizó tras la inspección de los daños en las viviendas y la constatación de los riesgos para quienes dependen de la actividad pesquera”, detalló un delegado de la PDH en declaraciones recogidas por la prensa local.

CONRED en Guatemala lanza recomendaciones ante el incremento de oleaje en zonas costeras. (Foto cortesía CONRED)
CONRED en Guatemala lanza recomendaciones ante el incremento de oleaje en zonas costeras. (Foto cortesía CONRED)

Advertencia por lluvias y oleaje

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) advirtió que, aunque la circulación de la tormenta tropical no impactaría de forma directa el territorio nacional, sí se espera un incremento de lluvias entre miércoles y viernes en distintas regiones, principalmente en el litoral Pacífico, Bocacosta, Occidente y Altiplano Central.

Según el boletín informativo de la institución, algunas localidades como Ocós, Champerico, Tahuexco, Tecojate, Sipacate, Puerto San José, Monterrico, Las Lisas y El Quetzalito podrían registrar olas que superan los umbrales normales para esta época, alcanzando alturas significativas por encima de medio metro sobre los valores habituales. Esta situación ha generado temor entre los residentes de las comunidades más expuestas.

Imágenes impactantes muestran la devastación causada por las fuertes lluvias y el alto oleaje en la costa. Un chalet quedó completamente en ruinas, y un trabajador del lugar relata cómo vivió el aterrador momento.

Ante este panorama, la Conred recomendó a la población de las zonas costeras mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las indicaciones de prevención, especialmente ante la posibilidad de nuevas crecidas del mar y lluvias intensas.

De igual manera, el organismo subrayó que las condiciones meteorológicas vigentes, caracterizadas por una abundante entrada de humedad y actividad eléctrica, no solo incrementan el peligro de inundaciones y deslizamientos en tierra, sino que también modifican el comportamiento del mar. Según el Insivumeh, estos sistemas favorecen el aumento del viento sobre la superficie marina, lo que contribuye a la formación de oleaje más alto de lo habitual en ambos litorales, Pacífico y Atlántico.

El monitoreo de la tormenta Cristina continúa, con especial atención en los departamentos de Chiquimula, Santa Rosa y Jutiapa, donde el Insivumeh estima que podrían registrarse los efectos más severos por el acercamiento del sistema. Las autoridades no descartan que nuevas familias deban ser evacuadas si persisten las condiciones adversas.

Temas Relacionados

GuatemalaLluviasTormenta CristinaLluvias en CentroaméricaOleaje

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gritos, un portón roto y más de 15 puñaladas: El violento feminicidio que estalló en un hotel de Nicaragua

Una joven de 30 años fue hallada sin vida en un hotel de la ciudad nicaragüense después de un ataque presuntamente cometido por su pareja, quien fue detenido tras horas de búsqueda por la Policía Nacional

Gritos, un portón roto y más de 15 puñaladas: El violento feminicidio que estalló en un hotel de Nicaragua

El costo de los desastres naturales en Costa Rica suma USD 6,207 millones desde 1988

Los datos oficiales señalan que el acumulado de pérdidas entre 1988 y 2025 se elevó con una aceleración en los últimos años, tras sumar USD 1,044 millones solo en el periodo 2019-2022

El costo de los desastres naturales en Costa Rica suma USD 6,207 millones desde 1988

El régimen de Nicaragua reafirma su respaldo a Vladímir Putin por el Día de Rusia

En una carta divulgada públicamente, los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo enviaron felicitaciones al líder del Kremlin y ratificaron la cooperación bilateral, con un llamado a avanzar hacia un orden multipolar

El régimen de Nicaragua reafirma su respaldo a Vladímir Putin por el Día de Rusia

La Policía Nacional Civil de Guatemala anuncia un plan especial de seguridad durante el Mundial 2026

La estrategia se extenderá del 11 de junio al 19 de julio y combinará vigilancia en espacios públicos, patrullajes y presencia en puntos estratégicos, ante incidentes que se prevén tras los partidos

La Policía Nacional Civil de Guatemala anuncia un plan especial de seguridad durante el Mundial 2026

La tormenta tropical Cristina se estanca frente al Pacífico y eleva el riesgo de inundaciones en Nicaragua

Las autoridades advierten que las precipitaciones persistentes podrían dejar acumulados de hasta 300 milímetros en zonas del occidente, con amenazas de deslizamientos, crecidas de ríos y afectaciones en infraestructura clave

La tormenta tropical Cristina se estanca frente al Pacífico y eleva el riesgo de inundaciones en Nicaragua

TECNO

Dividir el pago de una cuenta entre amigos será más fácil gracias a esta función de iPhone

Dividir el pago de una cuenta entre amigos será más fácil gracias a esta función de iPhone

Cómo crear un calendario para no perderse ningún partido del Mundial 2026

Consigue las dos nuevas skins de Vinícius Jr. en Fortnite inspiradas en Brasil

Cada cuánto tiempo es recomendable cambiar la contraseña del wifi, según los expertos

Cuánto tiempo de vida tendrá tu smartwatch de Apple, Samsung, Google o Xiaomi

ENTRETENIMIENTO

“Esta película es el relato de personajes enfrentando lo inexplicable”, afirmó Spielberg sobre El día de la revelación

“Esta película es el relato de personajes enfrentando lo inexplicable”, afirmó Spielberg sobre El día de la revelación

Emily Blunt equilibra la secuela de “El diablo viste a la moda 2”, Spielberg y la maternidad

Bryan Cranston y Rhea Seehorn explican cómo Vince Gilligan cambió su forma de actuar

Simon Helberg se refirió a la fama de The Big Bang Theory: “Siempre sentía que en cualquier momento iba a desmoronarme”

El inesperado giro de ‘Breaking Bad’ que tomó por sorpresa al propio Bryan Cranston: “Era un territorio completamente desconocido”

MUNDO

Netanyahu apeló al pueblo libanés para que se una a Israel en su lucha contra Hezbollah

Netanyahu apeló al pueblo libanés para que se una a Israel en su lucha contra Hezbollah

Pakistan rompió el alto el fuego y volvió a bombardear Afganistán

La ONU reportó al menos un muerto en la represión de una protesta por arrestos de mujeres en Afganistán

El ejército de Taiwán simula un desembarco chino con fuego real en Taichung

EEUU disparó contra un petrolero y lo dejó fuera de servicio por violar el bloqueo de puertos iraníes