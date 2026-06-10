Tormenta Cristina: Fuerte oleaje y lluvias causa estragos en viviendas de la costa sur de Guatemala

Imágenes desoladoras muestran las secuelas de la tormenta tropical Cristina en la costa sur de Guatemala.

El avance de la tormenta tropical Cristina provocó en las últimas horas un aumento inusual del oleaje en la costa del Pacífico guatemalteco, con daños estructurales en al menos 15 viviendas de la aldea Atitancito, en el municipio de Iztapa, departamento de Escuintla, según informó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

El fenómeno también afectó otras zonas costeras, donde las autoridades mantienen alerta y monitoreo permanente frente al riesgo de emergencias adicionales. De acuerdo con el reporte oficial difundido el 9 de junio, el incremento del oleaje y las lluvias asociadas al acercamiento de Cristina ocasionaron que varias familias debieran abandonar sus hogares en Atitancito ante los daños sufridos en las estructuras.

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La institución detalló que se coordinó la entrega de alimentos y kits de medicamentos para los afectados, así como la evaluación de daños en postes y tendido eléctrico. “Se reportan daños estructurales en al menos 15 viviendas, además de afectaciones en la infraestructura básica”, confirmó la institución en un boletín reciente.

En la playa La Barrona, municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa, también se identificaron daños en viviendas y riesgos para las personas que realizan actividades dentro del mar. Autoridades locales y delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) verificaron las acciones de respuesta implementadas por la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres, enfocadas en la asistencia a los damnificados y la evaluación de las necesidades inmediatas.

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“La entrega de ayuda humanitaria se realizó tras la inspección de los daños en las viviendas y la constatación de los riesgos para quienes dependen de la actividad pesquera”, detalló un delegado de la PDH en declaraciones recogidas por la prensa local.

CONRED en Guatemala lanza recomendaciones ante el incremento de oleaje en zonas costeras. (Foto cortesía CONRED)

Advertencia por lluvias y oleaje

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) advirtió que, aunque la circulación de la tormenta tropical no impactaría de forma directa el territorio nacional, sí se espera un incremento de lluvias entre miércoles y viernes en distintas regiones, principalmente en el litoral Pacífico, Bocacosta, Occidente y Altiplano Central.

Según el boletín informativo de la institución, algunas localidades como Ocós, Champerico, Tahuexco, Tecojate, Sipacate, Puerto San José, Monterrico, Las Lisas y El Quetzalito podrían registrar olas que superan los umbrales normales para esta época, alcanzando alturas significativas por encima de medio metro sobre los valores habituales. Esta situación ha generado temor entre los residentes de las comunidades más expuestas.

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Imágenes impactantes muestran la devastación causada por las fuertes lluvias y el alto oleaje en la costa. Un chalet quedó completamente en ruinas, y un trabajador del lugar relata cómo vivió el aterrador momento.

Ante este panorama, la Conred recomendó a la población de las zonas costeras mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las indicaciones de prevención, especialmente ante la posibilidad de nuevas crecidas del mar y lluvias intensas.

De igual manera, el organismo subrayó que las condiciones meteorológicas vigentes, caracterizadas por una abundante entrada de humedad y actividad eléctrica, no solo incrementan el peligro de inundaciones y deslizamientos en tierra, sino que también modifican el comportamiento del mar. Según el Insivumeh, estos sistemas favorecen el aumento del viento sobre la superficie marina, lo que contribuye a la formación de oleaje más alto de lo habitual en ambos litorales, Pacífico y Atlántico.

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El monitoreo de la tormenta Cristina continúa, con especial atención en los departamentos de Chiquimula, Santa Rosa y Jutiapa, donde el Insivumeh estima que podrían registrarse los efectos más severos por el acercamiento del sistema. Las autoridades no descartan que nuevas familias deban ser evacuadas si persisten las condiciones adversas.