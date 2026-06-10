El ejército de Taiwán simula un desembarco chino con fuego real en Taichung

Los Sistemas de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad (HIMARS) de Taiwán disparan cohetes durante un ejercicio militar con fuego real, que simula una invasión enemiga, en Taichung, Taiwán, el 10 de junio de 2026 (Reuters)

El Ejército de Taiwán realizó el martes un ejercicio de fuego real en la desembocadura del río Dajia, en Taichung, para simular un desembarco anfibio chino en el centro de la isla con tiempo de preparación limitado, una hipótesis que, según el 10.º Cuerpo, buscó medir la capacidad de fuego conjunto y la eficacia de la cadena de destrucción para frenar y debilitar a una fuerza invasora en la playa de Dajia.

El despliegue reunió a la 58.ª Comandancia de Artillería, la 234.ª Brigada y la 586.ª Brigada, que dispararon 372 proyectiles con seis sistemas de armas desde ocho posiciones a lo largo de un frente de 20 km, según el 10.º Cuerpo. Fue además la primera vez en siete años que el sistema de lanzamiento múltiple Thunderbolt-2000 efectuó fuego real en un área operativa, pese a las fuertes lluvias, de acuerdo con Taipei Times.

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La maniobra comenzó a las 08:24, cuando tres sistemas Thunderbolt-2000 lanzaron 180 cohetes de entrenamiento MK15. Cada vehículo disparó 60 cohetes en unos 30 segundos, según el 10.º Cuerpo.

Los dos primeros lanzadores completaron sus salvas, pero el séptimo cohete disparado por el tercer vehículo falló en vuelo poco después del lanzamiento. El coronel Weng Yi-ming, jefe de Estado Mayor de la 58.ª Comandancia de Artillería, dijo a los periodistas que el cohete se encendió correctamente y salió del lanzador, pero que la ignición de la segunda etapa pudo haber fallado.

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Personal del Instituto Nacional Chungshan de Ciencia y Tecnología analiza la incidencia, dijo Weng. Añadió que el cohete MK15 de entrenamiento no llevaba cabeza explosiva y cayó a más de 400 m del punto de lanzamiento, dentro de una zona segura.

El ejército redujo de una semana a un día el tiempo de entrada en posiciones

Weng dijo a los periodistas que la diferencia con ejercicios anteriores es que ya no se realizan disparos de artillería pesada en una formación fija y rutinaria. “Lo diferente de este entrenamiento respecto del pasado es que ya no estamos realizando fuego de artillería pesada en una formación fija y rutinaria como antes”, afirmó.

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Un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes Thunderbolt-2000 (MLRS) dispara cohetes durante un ejercicio militar con fuego real, que simula una invasión enemiga, en Taichung, Taiwán, el 9 de junio de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil (Reuters)

“El momento para entrar en posiciones esta vez se basó en condiciones reales de combate. Por eso, creo que este entrenamiento planteó un nivel considerable de dificultad para nuestras tropas”, añadió Weng, según Taipei Times.

El mayor Liao Neng-cheng, comandante de la unidad de artillería de cohetes de la 58.ª Comandancia de Artillería, dijo que la maniobra validó el entrenamiento habitual de la unidad y mostró su determinación de defender Taiwán. También explicó que en ejercicios previos las tropas debían ocupar posiciones con una semana de anticipación, mientras que esta vez completaron los preparativos tras llegar solo un día antes del simulacro.

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Tras la retirada de los Thunderbolt-2000, unidades equipadas con obuses autopropulsados M109A2 realizaron fuego real contra objetivos situados a unos 9 km mar adentro. En el ejercicio también participaron obuses autopropulsados M110A2, obuses de 155 mm, morteros de 120 mm y vehículos con misiles TOW-2A y TOW-2B.

El capitán Lin Chun-cheng, comandante de una compañía de artillería de la 586.ª Brigada, dijo que la lluvia dificultó la observación del terreno. Añadió que la unidad había preparado planes de contingencia y utilizó el sistema móvil Team Awareness Kit para mantener las comunicaciones.

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Nuevas tensiones de seguridad alrededor de la isla

La simulación militar se produjo en una jornada en la que otros frentes de seguridad también marcaron la agenda taiwanesa. El Consejo de Asuntos Continentales afirmó que los derechos de Taiwán sobre sus aguas territoriales y su zona económica exclusiva no deben ser vulnerados por ningún país, después de que la Guardia Costera china realizara ejercicios de aplicación de la ley marítima cerca del este de la isla y afirmara ejercer plenamente la autoridad administrativa marítima de China.

Según el Consejo de Asuntos Continentales, la Administración de la Guardia Costera sigue de cerca la situación y adopta medidas concretas para defender la soberanía nacional y asegurar las aguas del país. El organismo sostuvo que no aceptará acciones no provocadas.

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Ese mismo día, el director del Instituto Americano en Taiwán, Raymond Greene, dijo en la Cumbre Estratégica Nacional sobre Resiliencia de la Cadena de Suministro que la inversión sostenida de Taiwán en disuasión y resiliencia sigue siendo vital, en especial en sistemas no tripulados y otras tecnologías emergentes. Greene afirmó que la isla desempeña un papel central en semiconductores, energía, infraestructura de información y manufactura avanzada.

La jornada también estuvo atravesada por noticias regionales: un terremoto de magnitud 7,8 sacudió la costa sur de Mindanao, en Filipinas, a las 07:38, y el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una alerta morada por amenaza de tsunami para países vecinos, entre ellos Taiwán. Las autoridades filipinas evaluaban daños y la oficina de defensa civil buscaba verificar informes iniciales de 15 muertos y 129 heridos, en su mayoría por caída de escombros.

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En paralelo, el Yuan Ejecutivo anunció que Taiwán establecerá un mecanismo para restringir importaciones de bienes vinculados al trabajo forzoso, después de que Estados Unidos propusiera aranceles adicionales a productos taiwaneses por preocupaciones laborales. La portavoz del Yuan Ejecutivo Michelle Lee dijo en una conferencia en Taipéi que el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Asuntos Económicos crearán un procedimiento de revisión interministerial con base en la Ley de Comercio Exterior.