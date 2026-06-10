China exporta mucho, consume poco y envejece: cómo la deuda local y el desempleo juvenil limitan los planes de Xi Jinping

Un gran dragón rojo, símbolo de China, enredado en una telaraña económica global de yuanes, dólares, chips, petróleo y barcos de carga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capacidad de China para ejercer presión global se ha visto compensada por una serie de vulnerabilidades internas y externas, que abren flancos susceptibles a la acción de Estados Unidos y sus aliados. De acuerdo con un análisis de Foreign Affairs, la guerra comercial de 2025 expuso la dependencia estadounidense de minerales raros procesados por China y desencadenó una serie de concesiones en Washington, pero también puso en evidencia debilidades estructurales del régimen asiático que podrían redefinir la competencia geopolítica.

China controla el 90% del procesamiento mundial de minerales raros, indispensables para la industria tecnológica y militar. Esta posición permitió a Pekín imponer controles a la exportación de siete de estos elementos durante el conflicto comercial, afectando la producción estadounidense de smartphones, vehículos eléctricos y sistemas de defensa. El episodio forzó a la administración de Donald Trump a retirar aranceles y tasas portuarias, a cambio de una tregua temporal en las restricciones chinas.

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Hasta ahora, Estados Unidos no logró aprovechar las debilidades económicas y sociales que afectan a China. Entre los factores internos más relevantes se encuentran el estancamiento del consumo doméstico, el endeudamiento de gobiernos locales, un mercado inmobiliario deprimido, altas tasas de desempleo juvenil y una población en proceso de envejecimiento.

El Ejército Popular de Liberación enfrenta problemas de corrupción y carece de experiencia bélica real, mientras que el régimen recurre a la vigilancia digital y la represión para sostener el control social.

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Infografía detalla las fortalezas de China en control de recursos raros y manufactura, junto a sus vulnerabilidades en importaciones energéticas, dependencia del dólar y tecnología extranjera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel externo, la economía china depende de las exportaciones, el acceso a tecnología avanzada, insumos industriales, energía y el dólar estadounidense. Casi el 70% del comercio internacional chino se realiza en dólares, y el país mantiene cerca de 900.000 millones de dólares en deuda denominada en esa moneda. El 75% del petróleo y el 80% del mineral de hierro consumido en China se importan, principalmente a través de rutas marítimas vulnerables.

El liderazgo chino ha intentado reducir estas dependencias, pero con avances limitados. El régimen liderado por Xi Jinping busca impulsar la autosuficiencia tecnológica, pero los esfuerzos de sustitución de importaciones en el sector de semiconductores han mostrado resultados modestos. Las compañías chinas todavía dependen de proveedores extranjeros para componentes clave, como ocurre con el avión Comac C919, que utiliza más del 60% de piezas importadas. Este avión es una de las apuestas importantes de la autocracia asiática para no depender de la aviación estadounidense o europea.

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Estados Unidos y sus aliados conservan posiciones dominantes en los nodos críticos de la cadena de valor de los semiconductores, lo que ha permitido restringir el acceso chino a chips avanzados y equipos de fabricación. Estas restricciones encarecen y retrasan el desarrollo tecnológico chino, obligando a Pekín a invertir mayores recursos para alcanzar capacidades propias.

El jefe del régimen chino Xi Jinping junto a uno de sus máximos socios, el dictador norcoreano Kim Jong Un visitan la Escuela Central de Formación de Cuadros del Partido de los Trabajadores, en Pionyang, Corea del Norte, el 9 de junio de 2026 (Reuters)

En el ámbito comercial, China mantiene un superávit récord en exportaciones: en 2025, el saldo positivo fue de 1,2 billones de dólares, el mayor registrado por una sola economía. Sin embargo, la baja participación del consumo interno —apenas 40% del PIB frente a un promedio global de 60%— convierte al país en vulnerable a medidas internacionales coordinadas que limiten sus ventas externas. Una coalición de economías avanzadas y en desarrollo podría utilizar instrumentos como aranceles, acuerdos comerciales más estrictos y controles de inversión para frenar la supremacía manufacturera china y proteger sectores estratégicos.

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El uso del dólar como herramienta de presión es otro aspecto destacado. Pekín ha intentado internacionalizar el yuan, pero el sistema financiero chino sigue condicionado por controles estatales que dificultan su conversión en una moneda de reserva confiable. Cualquier restricción estadounidense al acceso chino al sistema financiero en dólares tendría efectos disruptivos graves, tanto para China como para la economía global.

La energía constituye otro punto sensible. China importa aproximadamente tres cuartas partes de su petróleo, con el 90% de las entregas llegando por mar. El país también depende de Australia, Chile y el Congo para el suministro de hierro, cobre y litio. Un escenario de crisis podría habilitar mecanismos de presión adicionales por parte de Washington y sus aliados, desde sanciones marítimas hasta acuerdos para limitar la exportación de materias primas críticas.

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Finalmente, la influencia internacional de China se apoya en una red de operaciones encubiertas, campañas mediáticas y presión económica. La exposición pública de estas actividades, como ocurrió en Filipinas con la difusión de imágenes de acoso marítimo, ha generado reacciones adversas y fortalecido alianzas contrarias a los intereses de Pekín.

Según Foreign Affairs, la competencia estratégica entre Estados Unidos y China estará marcada por la capacidad de ambos para explotar las vulnerabilidades del otro. Washington dispone de herramientas para presionar en sectores clave y debilitar los puntos fuertes de su rival, siempre que logre coordinar acciones con sus aliados y mantener el equilibrio entre presión y estabilidad internacional.

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