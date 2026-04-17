Ingenieros del ejército estadounidense revisarán el sistema hídrico de la región de Azuero, en Panamá

En la región de Azuero el agua no es apta para el consumo humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (U.S. Army Corps of Engineers) realizará un diagnóstico técnico integral del sistema hídrico en la península de Azuero, ubicada en el centro sur de Panamá.

Desde mayo de 2025 la región ha visto afectada por la contaminación de sus principales abastecedores de agua, los ríos La Villa y Estibaná, llevando a miles de residentes a tener que abastecerse de agua mediante carros cisternas o la compra del líquido embotellado.

La contaminación de los afluentes se debió a la presencia de coliformes fecales y nemátodos procedentes de fincas porcinas, sin sistemas de tratamiento, ubicadas en las riberas de estos ríos.

Ante la caótica situación, en junio de 2025 el gobierno de José Raúl Mulino decretó un estado de emergencia en la zona, sin que hasta el momento haya respuestas concretas al abastecimiento normal de agua potable que reclama la población.

En medio de la crisis, el 4 de marzo de este año, se produjo la renuncia del director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, quien había advertido que el presupuesto asignado a la entidad para el presente año fiscal es insuficiente para sostener la operación y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento.

El río La Villa, principal abastecedor de agua en Azuero, está contaminado con materia fecal y nemátodos.

La institución pública enfrenta en los últimos años fuertes cuestionamientos por parte de la comunidad panameña, debido a la calidad y continuidad del suministro de agua potable en distintas regiones del país.

La colaboración estratégica del U.S. Army Corps of Engineers para realizar un diagnóstico técnico integral del sistema hídrico en la zona, fue anunciada por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.

Desde el Ministerio de Salud se difundió que luego de gestiones realizadas con la embajada de los Estados Unidos en Panamá, especialistas del Cuerpo de Ingenieros se reunirán este viernes con el equipo del Ministerio de Salud y del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales para analizar a fondo la situación de las fuentes críticas, como el río La Villa y el río Estibaná, así como el estado de las plantas potabilizadoras.

“Se requiere un diagnóstico bien profundo y estructurado para poder hacer un plan de tratamiento a corto, mediano y largo plazo que resuelva el problema de raíz”, manifestó el ministro de Salud.

Mientras se desarrolla el plan maestro con la contraparte estadounidense, el Ministerio de Salud adelantó acciones inmediatas para garantizar el acceso al recurso, como son la perforación de más de 60 pozos.

Los cuestionamientos de la población ante la falta en muchos sitios del agua van dirigidas hacia el IDAAN.

Pese a esto, la población azuerense continúa quejándose por la falta del líquido, que desde hace poco más de un año se ha vuelto más crítica en ciertas áreas de la península.

El plan de presupuesto de las autoridades de Salud contempla la integración de 180 pozos adicionales este año, con una meta final de cerca de 400 pozos a nivel nacional para reforzar la red de suministro.

A pesar de los avances en la infraestructura, el ministro Boyd Galindo fue enfático en mantener las medidas de prevención sanitaria. Actualmente, el agua en las zonas afectadas no es apta para el consumo humano directo.

Ante la falta de agua en muchos sectores, el Ministerio de Salud continúa recomendado a la población de Azuero que obligatoriamente hiervan el líquido antes de ingerirlo, que utilicen el suministro actual exclusivamente para tareas de higiene personal y limpieza de áreas.

También se les recomienda mantener la precaución extrema para evitar enfermedades de transmisión hídrica, mientras se implementan las soluciones técnicas.

​