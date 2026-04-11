Copa Airlines extiende a 15 días la estadía del Stopover en Panamá

El programa permite a pasajeros en conexión con Copa Airlines hacer una parada en Panamá sin costo adicional en la tarifa aérea, convirtiendo una escala en una estadía turística antes de continuar hacia su destino final. REUTERS/Aris Martínez

El programa Panamá Stopover de la aerolínea Copa Airlines, permitirá a partir de 2026 extender la estadía de los viajeros de 7 a 15 días, en una modificación que busca aumentar el tiempo de permanencia de los turistas que utilizan el país como punto de conexión.

La medida aplica para pasajeros en tránsito que deciden detener su viaje en Panamá sin costo adicional en la tarifa aérea, dentro de una estrategia enfocada en elevar el gasto turístico y la permanencia promedio de visitantes.

El cambio se da en un contexto en el que el programa ha ganado peso dentro de la actividad turística. En 2025, el Panamá Stopover registró más de 215 mil visitantes, lo que representó un aumento de 25% frente al año anterior.

Para 2026, la proyección apunta a alcanzar los 250 mil turistas, en una dinámica que ha ido creciendo con el uso de la conectividad aérea del país.

Durante los primeros meses de 2026, el comportamiento del programa muestra una aceleración. Los registros reflejan un aumento de 31% en enero, 31% en febrero y 42% en marzo, en comparación con los mismos meses del año previo.

Estas cifras indican que el Stopover no solo mantiene su crecimiento, sino que gana participación dentro del total de visitantes que llegan al país.

El Stopover registró más de 215 mil visitantes durante 2025 (Foto AP/Matias Delacroix)

El esquema funciona bajo una lógica específica: los pasajeros que hacen escala en Panamá pueden detener su itinerario antes de continuar hacia su destino final.

Este mecanismo ha permitido que rutas originalmente diseñadas para conexión comiencen a generar flujo turístico, incorporando al país dentro del recorrido de viajeros que no lo tenían como destino principal.

Uno de los efectos más visibles del programa ha sido la diversificación de los destinos dentro del país. Zonas como David, en la provincia de Chiriquí, han registrado un aumento en la llegada de pasajeros.

Actualmente, cerca del 25% de los viajeros que llegan a este destino provienen de conexiones internacionales, lo que refleja un cambio en la distribución del turismo más allá de la capital.

Este movimiento ha estado acompañado por un incremento en la capacidad aérea. La operación hacia David contempla tres vuelos diarios y hasta cuatro en fines de semana, lo que ha permitido aumentar en aproximadamente 40% la disponibilidad de asientos. Esto facilita la movilidad interna de visitantes que inicialmente llegan al país por vía aérea internacional.

Desde su lanzamiento en 2019, más de 730 mil pasajeros han optado por incluir una parada en Panamá sin penalidades en su tarifa aérea, convirtiendo una conexión en una visita con impacto directo en la economía nacional. EFE/ Bienvenido Velasco

El impacto del Stopover también se vincula con el volumen total de visitantes que recibe Panamá. En 2025, el país superó los 3 millones de turistas, con un crecimiento de 8% frente al año anterior.

Dentro de ese total, el programa representa una vía adicional para captar viajeros que, de otra forma, solo habrían transitado por el aeropuerto sin generar actividad económica.

A nivel operativo, el programa se apoya en la red de conexiones del Hub de las Américas®, que permite enlazar decenas de destinos en el continente. Este modelo facilita que pasajeros provenientes de distintos países incorporen una escala en Panamá sin alterar significativamente su ruta original, lo que amplía el alcance del turismo sin depender exclusivamente de viajeros cuyo destino final sea el país.

En 2026 Copa estima operar 420 vuelos diarios a través del Hub de las Américas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

En 2026, Copa Airlines estima operar 420 vuelos diarios a través del Hub de las Américas, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, principal centro de conexiones aéreas del país. REUTERS/Enea Lebrun

El ajuste de 7 a 15 días introduce un cambio en la dinámica del programa, al permitir estadías más largas. Esto abre la posibilidad de que los visitantes recorran más destinos dentro del país y distribuyan su gasto en distintos sectores, desde alojamiento hasta transporte y actividades turísticas.