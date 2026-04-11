Café y hub logístico marcan la agenda de Panamá en el Mercosur

Café panameño de Boquete será comercializado en Argentina tras acuerdo con empresa del sector EFE

Panamá empezó a mover en Argentina y Paraguay una agenda enfocada en comercio, logística y apertura de mercados, en medio de su nueva etapa como Estado Asociado del Mercosur.

Las gestiones incluyen, por un lado, la llegada de café panameño al mercado argentino y, por otro, conversaciones en Asunción para que exportadores paraguayos utilicen la infraestructura panameña como punto de conexión hacia Centroamérica, el Caribe y Asia.

Se trata de dos movimientos distintos, pero ligados por un mismo objetivo: ampliar el alcance comercial de Panamá dentro del bloque sudamericano.

En Buenos Aires, la visita oficial del ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, dejó como resultado una alianza con Cabrales S.A., empresa reconocida del sector en Argentina, para la importación y comercialización de café panameño.

Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias de Panamá, concretó en Buenos Aires una alianza con la empresa argentina Cabrales S.A. para la importación y comercialización de café panameño en ese mercado. Cortesía MICI

El acuerdo contempla la incorporación de grano de Santuario Estate Coffee, una finca ubicada en Boquete, provincia de Chiriquí, especializada en café de altura. El paso se produce mientras la firma argentina avanza en la diversificación de su portafolio con cafés de origen y suma a Panamá como nuevo proveedor.

El movimiento ocurre sobre una relación comercial que hasta ahora ha sido limitada y desigual. Las exportaciones panameñas hacia Argentina han sido modestas en volumen y concentradas en pocos rubros.

Entre los productos colocados en ese mercado figuran cacao y preparaciones de cacao, con cerca de $159,000 en 2024, además de productos químicos, instrumentos médicos y ópticos y algunas manufacturas de hierro o acero.

Del otro lado, las ventas argentinas a Panamá alcanzaron alrededor de $271 millones en 2024, impulsadas sobre todo por vehículos, petróleo crudo y aceite de soja.

Ese contraste explica por qué la apuesta oficial no se limita al café. Las autoridades panameñas han identificado espacio para ampliar la oferta hacia Argentina en rubros como pescados, crustáceos, cerveza, preparaciones alimenticias y también en servicios logísticos y financieros.

La intención es que la incorporación de Panamá al Mercosur como Estado Asociado no quede reducida a un gesto político, sino que abra rutas concretas para productos y servicios con mayor valor agregado, en un mercado donde hasta ahora la presencia panameña ha sido reducida.

Panamá mantiene un intercambio comercial asimétrico con Argentina, con exportaciones cercanas a $159,000 en 2024 frente a importaciones que alcanzaron unos $271 millones, concentradas en vehículos, petróleo crudo y aceite de soja. (Captura de video)

En Paraguay, la agenda tomó otro rumbo. Allí el foco estuvo en la posibilidad de utilizar a Panamá como plataforma para exportar y reexportar mercancías. Durante una reunión en Asunción, la Unión de Industriales de Paraguay (UIP) expresó interés en aprovechar la conectividad global panameña y su infraestructura logística.

El encuentro se dio en el marco de la visita del canciller Javier Martínez-Acha Vásquez, quien también se reunió con su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, para revisar la agenda bilateral.

Tras esos encuentros, ambos cancilleres suscribieron un comunicado conjunto en el que destacaron las fortalezas de los dos países. El texto reconoce a Panamá como centro de logística, comercio y conectividad, mientras subraya la capacidad productiva de Paraguay.

Además, plantea la intención de generar mejores condiciones para aumentar y diversificar el intercambio comercial, con una participación más activa del sector privado. La propuesta panameña incluyó incluso la posibilidad de que exportadores paraguayos cuenten con una zona franca en territorio panameño.

La reunión con la UIP tuvo un peso particular por el alcance del gremio, que agrupa a 100 organizaciones y 1,500 empresas de sectores como alimentos, confección, construcción, salud, plásticos y metalurgia.

En ese encuentro, Martínez-Acha puso sobre la mesa la opción de construir una alianza empresarial que permita canalizar productos paraguayos hacia otros mercados desde Panamá. Entre las posibilidades mencionadas aparecen centros de acopio y frigoríficos, pensados para acelerar la reexportación de mercancías y reducir tiempos logísticos.

Javier Martínez-Acha Vásquez, ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, se reunió en Asunción con su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, para abordar la agenda bilateral enfocada en comercio, inversiones y el uso de Panamá como plataforma logística para exportaciones. Tomada de Cancillería

El interés paraguayo no surge en el vacío. Ese país ha fortalecido su perfil exportador durante la última década y figura entre los principales productores mundiales de soya, carne vacuna, arroz, químicos industriales y bioenergía.

Según lo planteado durante la visita, los industriales paraguayos han identificado 24 sectores estratégicos con potencial de exportación. En ese contexto, la ventaja panameña no está en competir en producción agroindustrial, sino en ofrecer una red de puertos, zonas francas, conectividad marítima y aérea, además de acceso a mercados regionales.

Las cifras del intercambio también muestran diferencias frente al caso argentino. Las exportaciones de Panamá hacia Paraguay sumaron aproximadamente $21.7 millones en 2024.

La canasta estuvo encabezada por petróleo refinado, con $7.34 millones, seguido de amino-resinas y plásticos, manufacturas de madera y medicamentos.

Empresarios paraguayos analizan rutas de salida a través de puertos panameños. Tomada de Cancillería

A su vez, Paraguay mantiene una presencia importante en el mercado panameño con bienes vinculados a su sector agropecuario, como maíz, soja y carne bovina, en una relación más complementaria que la observada con Argentina.