El Salvador

Panamá recibe a líderes centroamericanos para asamblea de la OEA y Bicentenario

Los representantes de Guatemala, Honduras y El Salvador aterrizaron en Tocumen y fueron recibidos con pasillos de honor

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Collage de tres imágenes de hombres. Izquierda: Nasry Asfura sonríe. Centro: Bernardo Arévalo camina. Derecha: Félix Ulloa saluda militarmente desde un vehículo.
La imagen muestra un collage de los presidentes de Honduras, Nasry Asfura, de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, en diferentes momentos públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, principal puerta de entrada a la capital de Panamá, recibió este domingo a varios mandatarios y altos funcionarios centroamericanos que asistirán a los actos conmemorativos por el Bicentenario del Congreso Anfictiónico y a la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La llegada de presidentes de Centroamérica y otras autoridades marca el inicio de una semana de actividad diplomática regional, que busca reafirmar el compromiso multilateral.

Según informó la agencia EFE, la tarde del domingo estuvo marcada por la llegada casi simultánea de los presidentes de Honduras, el presidente Nasry ‘Tito’ Asfura; de Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo de León; y del vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. Sus arribos fueron acompañados por pasillos de honor y una recepción oficial por parte de las autoridades panameñas, que destacaron el carácter conmemorativo del encuentro.

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Según cifras difundidas por EFE, más de 2,500 participantes y 92 delegaciones se darán cita en la capital panameña durante la próxima semana. En los actos se prevé la presencia de 35 cancilleres, 10 ministros, 113 embajadores y representantes de ocho organismos internacionales, lo que convierte a la ciudad en el epicentro de la diplomacia regional. La convocatoria reúne a delegaciones de los países en fortalecer los lazos multilaterales y debatir los desafíos actuales de la región.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Honduras, Nasry Asfura, asiste a la ceremonia de investidura de Laura Fernández como nueva presidenta de Costa Rica en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica, el 8 de mayo de 2026. REUTERS/Mayela Lopez
FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Honduras, Nasry Asfura, asiste a la ceremonia de investidura de Laura Fernández como nueva presidenta de Costa Rica en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica, el 8 de mayo de 2026. REUTERS/Mayela Lopez

De acuerdo con EFE, estos jefes de Estado y altos funcionarios participarán junto con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en los actos conmemorativos del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826, una cita histórica convocada por el prócer Simón Bolívar con el objetivo de promover la unidad entre los Estados americanos recién independizados. El Gobierno de Panamá destacó el valor histórico de que esta celebración coincida con la asamblea de la OEA en el país y sostuvo que esa simultaneidad refuerza el simbolismo del evento.

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El Bicentenario del Congreso Anfictiónico permite revisar el legado de Simón Bolívar y su intento de sentar las bases de un multilateralismo latinoamericano, que dos siglos después encuentra su continuidad en instituciones como la OEA. El Congreso Anfictiónico de 1826, realizado en el istmo panameño, es recordado como el primer intento formal de articulación multilateral en el continente y como antecedente directo de la OEA.

Cómo se repartirá la agenda oficial

Mientras los presidentes y vicepresidentes asistirán a los actos del Bicentenario, en la 56ª Asamblea General de la OEA participarán los cancilleres de los países miembros, sin la presencia de los jefes de Estado. La asamblea abordará temas comunes para el continente, en línea con el espíritu de diálogo y cooperación que inspiró la reunión bolivariana dos siglos atrás, detalló EFE.

La llegada de Arévalo al frente de la delegación de Guatemala incluyó también a la primera dama, Lucrecia Peinado; ambos fueron recibidos con honores en la terminal aérea. Pocos minutos después aterrizó el mandatario hondureño, Asfura, seguido por el vicepresidente salvadoreño, Ulloa, quien encabezará la representación de su país en las ceremonias protocolares.

En representación del Presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, el Vicepresidente Félix Ulloa, viajó a Panamá, para asistir a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno convocada con motivo del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826, impulsado por el Libertador Simón Bolívar. Fue recibido por el Director General de Protocolo y Ceremonial del Estado de la Cancillería Panameña, Francisco Torres.
En representación del Presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, el Vicepresidente Félix Ulloa, viajó a Panamá, para asistir a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno convocada con motivo del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826, impulsado por el Libertador Simón Bolívar. Fue recibido por el Director General de Protocolo y Ceremonial del Estado de la Cancillería Panameña, Francisco Torres. (Foto cortesía Vicepresidencia de la República)

El cronograma de actividades contempla eventos conmemorativos, encuentros bilaterales y foros de discusión en los que se espera la participación de líderes latinoamericanos y representantes de organizaciones internacionales. Según los organizadores citados por EFE, la confluencia de estas dos agendas responde a la voluntad de los países de la región de proyectar una imagen de unidad y de fortalecer los mecanismos de concertación política.

El Gobierno de Panamá ha insistido en el simbolismo de recibir a los líderes de la región en el mismo lugar donde, hace exactamente 200 años, Simón Bolívar convocó a los Estados americanos a buscar la integración y la defensa colectiva. El Congreso Anfictiónico de 1826, realizado en el istmo panameño, es recordado como el primer intento formal de articulación multilateral en el continente.

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La dimensión política de la visita

De acuerdo con EFE, la presencia de los presidentes centroamericanos y otras altas autoridades en Panamá responde a una agenda protocolar y busca reafirmar el legado bolivariano y el papel del país como punto de encuentro de la diplomacia hemisférica.

La agenda de la semana incluye también reuniones paralelas entre cancilleres, ministros y embajadores, además de actos solemnes en lugares de la capital panameña. El cierre de las actividades coincidirá con la clausura de la Asamblea General de la OEA, en la que se anticipa la adopción de resoluciones sobre temas prioritarios para la región, según explicaron fuentes diplomáticas a EFE.

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