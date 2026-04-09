El presidente Mulino destaca avances económicos y de infraestructura ante el sector privado de Panamá

El presidente José Raúl Mulino subrayó durante un acto en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá realizado el miércoles, los avances recientes en sectores clave como la economía, el turismo y la logística, detalló el sitio web del gobierno.

En el evento, Mulino mencionó que la economía panameña ha registrado un crecimiento anual del 4.4%, mientras que el turismo experimentó una expansión del 9%.

El mandatario atribuyó estos resultados a una administración que, según sus palabras, se mantiene alejada de la corrupción y prioriza la inversión eficiente de los recursos públicos.

La intervención de Mulino destacó la generación de empleo y la recuperación de proyectos públicos previamente abandonados. El mandatario afirmó que la unidad de los sectores productivos y la apuesta por una cultura de trabajo han sido fundamentales para alcanzar estos logros.

Enfatizó la necesidad de mantener la transparencia y evitar que las inversiones públicas queden inconclusas, ya que esto puede traducirse en la pérdida de miles de puestos de trabajo.

Uno de los puntos centrales del discurso fue el avance en infraestructura. Mulino sostuvo que la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá pasó del 0% al 30% de avance y que la tuneladora Panamá ya logró cruzar por debajo del Canal hasta Balboa. También mencionó la recuperación de la carretera Interamericana, tanto hacia el Este como hacia el Oeste, como parte de los proyectos prioritarios.

El presidente resaltó además el manejo responsable de los puertos de Balboa y Cristóbal, donde se preservaron aproximadamente 7 mil empleos directos. Según Mulino, la gestión evitó la improvisación y permitió que estos puertos continúen operados por empresas internacionales que emplean mano de obra panameña.

Mulino sostuvo que la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá pasó del 0% al 30% de avance y que la tuneladora Panamá ya logró cruzar por debajo del Canal hasta Balboa. (Foto: Shutterstock)

Necesidad de reformas y visión a futuro

Mulino instó a mirar hacia adelante y aprender de los errores pasados. Insistió en que la justicia debe actuar para sancionar irregularidades, mientras que el Ejecutivo debe enfocarse en gestionar y sentar las bases del desarrollo nacional.

El mandatario propuso que Panamá continúe siendo sede de foros internacionales y eventos de clase mundial como EXPOCOMER, y manifestó su rechazo a las interrupciones de vías, que afectan la dinámica productiva.

Consultado sobre el estado actual de la economía panameña por varios medios locales, el presidente Mulino aseguró que el país muestra signos de crecimiento sostenido en sectores estratégicos, como el turismo, la logística y la infraestructura, gracias a una administración orientada a la transparencia y a la eficiencia en la inversión pública.

Sobre la educación, Mulino planteó la “necesidad de una nueva ley de educación” para combatir la desigualdad. Expresó que la brecha entre la educación pública y la privada debe cerrarse elevando el nivel de la primera, con el objetivo de equiparar las oportunidades para toda la población.

Nueva directiva en la Cámara de Comercio y agenda del sector privado

El acto también incluyó la toma de posesión de Aurelio Barría Pino como presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio para el periodo 2026-2027. Su antecesor, Juan Arias, ofreció un mensaje de despedida antes de la juramentación.

Durante su intervención, Barría resaltó la colaboración entre el sector privado y el gobierno. Anunció que su gestión se centrará en cuatro pilares: el impulso de una ley de pasantías para jóvenes, la formalización de emprendimientos, la promoción de plataformas para la exposición internacional de Panamá y el fortalecimiento del turismo de eventos.

Las autoridades y representantes empresariales coincidieron en la importancia de mantener una agenda conjunta a favor del desarrollo económico, social y educativo de Panamá (Foto: Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá)

Barría también reconoció avances del gobierno en materia fiscal, en las reformas a la Caja de Seguro Social y en la administración del presupuesto nacional.

No obstante, advirtió que retos como la minería, el acceso al agua y la mejora educativa requerirán decisiones de política pública que prioricen el interés colectivo.

Las autoridades y representantes empresariales coincidieron en la importancia de mantener una agenda conjunta a favor del desarrollo económico, social y educativo de Panamá, subrayando la responsabilidad compartida en la consolidación de un país más justo y competitivo.