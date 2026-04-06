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Panamá libera más de 340 mil tortugas marinas en 2025 y activa plan nacional para reforzar su conservación en ambos océanos

La iniciativa amplía su alcance con acciones técnicas, comunitarias e institucionales en diversas provincias y comarcas.

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Monitoreos nocturnos y control ambiental permiten proteger nidos y reducir amenazas en zonas críticas. Tomada de MiAmbiente
Monitoreos nocturnos y control ambiental permiten proteger nidos y reducir amenazas en zonas críticas. Tomada de MiAmbiente

Panamá liberó más de 340 mil tortugas marinas en 2025, con registros que reflejan un esfuerzo sostenido en ambos litorales del país: 17,321 ejemplares en el Caribe y 327,525 en el Pacífico, cifras que evidencian un avance significativo en las acciones de protección, conservación y manejo de estas especies. E

ste resultado se logró a través de intervenciones coordinadas en 21 playas de anidación a nivel nacional, donde equipos técnicos, voluntarios y comunidades participaron en monitoreos, rescates y liberaciones controladas.

Además, el alcance del programa incluyó a 2,882 personas impactadas, entre estudiantes, técnicos y residentes, quienes formaron parte de procesos de sensibilización y educación ambiental.

Estos resultados sirven como punto de partida para el Plan de Trabajo para la Conservación de las Tortugas Marinas de Panamá 2026, impulsado por el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), que busca fortalecer y ampliar las acciones ejecutadas en años anteriores.

Panamá liberó más de 340 mil tortugas marinas en 2025, con mayor volumen registrado en el litoral Pacífico. Tomada de MiAmbiente
Panamá liberó más de 340 mil tortugas marinas en 2025, con mayor volumen registrado en el litoral Pacífico. Tomada de MiAmbiente

El plan incorpora una estrategia nacional con cobertura en diversas provincias y comarcas, asegurando una intervención más estructurada y continua.

La iniciativa articula esfuerzos científicos, comunitarios e institucionales, con el objetivo de garantizar la protección de especies migratorias que dependen de las costas panameñas para su reproducción.

Dentro de las acciones contempladas para este nuevo periodo se incluyen monitoreos nocturnos en playas de anidación, control y vigilancia ambiental, limpieza de costas y programas educativos, así como el fortalecimiento de capacidades técnicas en comunidades.

También se contempla la rehabilitación de viveros y el monitoreo térmico de nidos, una herramienta clave para evaluar condiciones que influyen en el desarrollo de las crías.

Estas medidas buscan reducir amenazas como la depredación, la contaminación y la alteración del hábitat, factores que afectan directamente la supervivencia de las tortugas marinas.

El plan está estructurado en seis ejes fundamentales que abarcan todo el ciclo de conservación, desde el monitoreo científico hasta la intervención directa y la sostenibilidad a largo plazo.

El plan 2026 incluye más de 40 actividades adicionales para reforzar la protección de especies marinas. (Foto AP/Matías Delacroix)
El plan 2026 incluye más de 40 actividades adicionales para reforzar la protección de especies marinas. (Foto AP/Matías Delacroix)

Entre estos ejes se incluyen la investigación, la educación ambiental, la gobernanza y la participación comunitaria, elementos considerados esenciales para lograr resultados sostenibles.

Las autoridades han enfatizado que la conservación no puede depender únicamente del Estado, sino que requiere la integración de actores locales y organizaciones especializadas.

Uno de los componentes centrales del programa es su enfoque comunitario, que incluye la realización de jornadas de limpieza, ferias ambientales, capacitaciones y programas de acción local.

La participación de las comunidades costeras ha sido identificada como un factor determinante, ya que son estas poblaciones las que interactúan directamente con los ecosistemas donde anidan las tortugas.

El modelo busca empoderar a los residentes como guardianes de su entorno, promoviendo prácticas sostenibles y la vigilancia activa de las playas.

En Panamá anidan al menos cinco especies de tortugas marinas, entre ellas la tortuga laúd (Dermochelys coriacea), la carey (Eretmochelys imbricata), la verde (Chelonia mydas), la golfina (Lepidochelys olivacea) y la cabezona (Caretta caretta), todas con distintos niveles de amenaza.

La tortuga laúd puede alcanzar hasta 2.5 metros de longitud y es considerada una especie en peligro crítico. Tomada de MiAmbiente
La tortuga laúd puede alcanzar hasta 2.5 metros de longitud y es considerada una especie en peligro crítico. Tomada de MiAmbiente

Varias de estas especies se encuentran en peligro de extinción, lo que refuerza la necesidad de mantener programas de conservación permanentes. El país es considerado un punto estratégico en las rutas migratorias del Pacífico y el Caribe, lo que incrementa su responsabilidad en la protección de estos animales.

Las autoridades también han destacado la importancia de fortalecer la gobernanza ambiental, mediante la creación de un comité nacional, la actualización de diagnósticos y el ajuste del marco normativo.

Estas acciones buscan asegurar la continuidad de los esfuerzos y mejorar la coordinación interinstitucional, evitando la fragmentación de iniciativas. El plan contempla además más de 40 actividades extraordinarias para 2026, orientadas a reforzar la presencia institucional y el trabajo en territorio.

Ejemplar desorientado

Un caso reciente registrado en la comunidad de Piña, en la Costa Abajo de Colón, refleja los desafíos que aún enfrentan estas especies. Moradores reportaron el hallazgo de una tortuga laúd que aparentemente intentó anidar, pero terminó desorientándose hacia la desembocadura del río cercano.

El animal fue asistido por residentes que colaboraban en la limpieza de la playa, logrando su retorno al mar sin mayores complicaciones. Este tipo de eventos evidencia la importancia de la intervención humana adecuada, cuando se realiza bajo criterios informados.

De acuerdo con especialistas de MiAMBIENTE, el caso observado corresponde a un intento de anidación fallido, un comportamiento documentado en tortugas marinas durante la fase de oviposición. Factores como la presencia humana, la iluminación artificial, depredadores o condiciones inadecuadas del sustrato pueden influir en la decisión de la hembra de no desovar.

Estos elementos siguen representando riesgos constantes para las poblaciones, especialmente en zonas donde la presión humana es más intensa.

En Panamá anidan cinco de las siete especies de tortugas marinas del mundo, lo que convierte al país en un punto clave para la conservación de estas especies en el Caribe y el Pacífico. (Foto AP/Matías Delacroix)
En Panamá anidan cinco de las siete especies de tortugas marinas del mundo, lo que convierte al país en un punto clave para la conservación de estas especies en el Caribe y el Pacífico. (Foto AP/Matías Delacroix)

Ante este escenario, las autoridades reiteraron la necesidad de reportar cualquier avistamiento de fauna marina a través de los canales oficiales, incluyendo la línea 311 y las plataformas digitales de la institución.

La participación ciudadana continúa siendo un componente clave en la estrategia nacional, ya que permite una respuesta más rápida y efectiva ante situaciones que puedan comprometer la vida silvestre. El desafío ahora no es solo mantener los avances alcanzados, sino asegurar que estos esfuerzos se traduzcan en una recuperación sostenida de las especies en el largo plazo.

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