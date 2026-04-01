Tres fallos judiciales recientes evidencian aumento en penas por homicidio en Panamá

En 2025 se registraron 593 víctimas de homicidio en Panamá, con mayor concentración en la provincia de Panamá.(Foto ilustrativa: Cuartoscuro)

En las últimas horas, los juzgados panameños han dictado condenas de hasta 30 años de prisión por casos graves de homicidio, evidenciando una tendencia clara hacia la imposición de penas más severas frente a delitos contra la vida y la integridad personal.

Estas decisiones judiciales se producen en un contexto donde la pena máxima en Panamá está fijada en 50 años, mientras que en la Asamblea Nacional reposa una iniciativa que busca establecer la cadena perpetua para crímenes de alta severidad, lo que reabre el debate sobre el endurecimiento del sistema penal.

Uno de los casos más recientes corresponde a un ciudadano de 24 años, quien fue condenado a 30 años de prisión por el delito de homicidio doloso agravado, luego de que la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala lograra demostrar su culpabilidad ante el Tribunal de Juicio.

Durante el proceso, el Ministerio Público presentó pruebas contundentes, lo que permitió que el fallo fuera unánime. Además, se impuso una pena accesoria que prohíbe el porte de armas de fuego por un período de cinco años, una vez cumplida la sanción principal.

Los hechos que sustentan esta condena ocurrieron la noche del 17 de febrero de 2024, en el sector de Loma Bonita, en el corregimiento de Cativá, cuando el hoy sentenciado utilizó un arma de fuego para disparar contra una mujer, causándole heridas mortales.

En 2025 las armas de fuego fueron utilizadas en más del 80% de los homicidios reportados, según estadísticas oficiales. crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Este caso refleja no solo la gravedad del delito, sino también la respuesta del sistema judicial, que ha venido reforzando su postura frente a hechos de violencia extrema que afectan directamente a la seguridad ciudadana.

En paralelo, otro proceso relevante se registró en la provincia de Chiriquí, donde un ciudadano conocido con el alias de “Lito” fue condenado a 25 años de prisión mediante un acuerdo de pena.

En este caso, la Fiscalía Regional de Chiriquí logró acreditar la responsabilidad penal del implicado, quien decidió aceptar su culpabilidad, lo que permitió agilizar el proceso judicial. La sentencia incluyó además la inhabilitación para portar armas de fuego y armas blancas por un período de cinco años.

Este hecho ocurrió el 4 de septiembre de 2025, en la barriada El Carmen, en el distrito de David, cuando los agresores llegaron a un establecimiento tipo bar y realizaron múltiples disparos contra la víctima, provocando su muerte inmediata.

La investigación permitió establecer la participación directa del condenado, consolidando así los elementos necesarios para sustentar la imputación por homicidio agravado, una de las figuras más severas dentro del Código Penal panameño.

El Ministerio Público logró sustentar las condenas con pruebas periciales, testimoniales y documentales presentadas en juicio. - crédito Imagen Ilustrativa Infoabe

Un tercer caso, también con una condena de 30 años de prisión, involucra a un ciudadano de 34 años, declarado culpable por el delito de homicidio doloso agravado en la ciudad de Colón.

Durante el juicio oral, la Fiscalía presentó pruebas periciales, testimoniales y documentales, logrando una decisión unánime del tribunal. Adicionalmente, se le impuso la inhabilitación para ejercer funciones públicas por un período de 10 años, una vez cumplida la pena principal.

Este caso presenta un nivel de violencia particularmente grave, ya que los hechos ocurrieron entre los meses de marzo y mayo de 2020, cuando el sentenciado y su pareja tenían la responsabilidad directa sobre una infante de un año de edad.

Los resultados de la necropsia confirmaron que la menor fue víctima de maltrato físico reiterado, lo que finalmente le causó la muerte, configurando un escenario de extrema vulnerabilidad y violación de deberes de cuidado.

En la Asamblea Nacional reposa una iniciativa que plantea establecer la cadena perpetua para casos de alta severidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de los casos individuales, las cifras reflejan la dimensión del problema. De acuerdo con el informe del Ministerio Público, en 2025 se registraron 593 víctimas de homicidio a nivel nacional, con una fuerte concentración en la provincia de Panamá, que acumuló 257 casos, equivalente al 43.3% del total .

Para los primeros dos meses de 2026, ya se contabilizan 77 víctimas, lo que confirma la persistencia del fenómeno .

Otro dato relevante es el tipo de arma utilizada, ya que el informe indica que el 87.4% de los homicidios en 2025 se cometieron con armas de fuego, lo que evidencia una alta letalidad en este tipo de delitos .

Este patrón se mantiene en 2026, donde más del 83% de los casos también involucran este tipo de armamento , reforzando la preocupación sobre el acceso y uso de armas en el país.

Las recientes decisiones judiciales dejan en evidencia que Panamá atraviesa un momento de mayor rigor penal, donde los tribunales están enviando un mensaje claro frente a los delitos más graves.

Sin embargo, el reto sigue siendo integral: no solo se trata de castigar con mayor severidad, sino de abordar las causas estructurales de la violencia, en un escenario donde las cifras y los casos continúan marcando una realidad compleja para el país.