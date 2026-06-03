Costa Rica

Cambios en el Servicio Exterior de Costa Rica abren 13 salidas en 2026 y dejan vacantes en destinos estratégicos

La gestión de Laura Fernández Delgado acelera relevos en sedes clave, pero varios reemplazos siguen sin confirmación oficial mientras aparecen nombres con peso político y trayectoria diplomática

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Una serie de cambios en el Servicio Exterior de Costa Rica marca el inicio de la nueva administración encabezada por la presidenta Laura Fernández Delgado, según detalló una nota publicada en El Observador.

El Gobierno comunicó la salida de 13 embajadores durante los primeros meses de 2026, en una renovación de representaciones diplomáticas tras el cambio de mando presidencial.

El ajuste diplomático incluye ceses y nombramientos en países estratégicos y ante organismos multilaterales. Algunas vacantes ya fueron cubiertas, mientras otras siguen sin designación oficial por parte de la Cancillería.

La primera modificación confirmada fue la destitución de Lina Ajoy Rojas como embajadora en El Salvador desde el 1 de marzo. Ajoy, integrante del cuerpo diplomático de carrera y familiar de la exdiputada Melina Ajoy Palma, dejó un puesto para el que aún no se anunció sucesor.

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Relevos en destinos clave

En Chile, Adriana Murillo Ruin, abogada y ministra consejera, dejó su cargo como embajadora en marzo. El Gobierno aún no definió quién asumirá esa representación.

Vista frontal de una mesa de reuniones diplomáticas con banderas de Costa Rica, EE. UU., China, España y otras. Fondo blanco con logo de Cancillería de Costa Rica.
Una sala de reuniones diplomáticas de la Cancillería de Costa Rica con banderas de varias naciones sobre una mesa de madera clara, lista para un encuentro internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A finales de marzo, se conoció el despido de Elías Soley Gutiérrez como embajador ante la OCDE, quien había sido nombrado en 2022 por el expresidente Rodrigo Chaves. La vacante sigue pendiente de ser ocupada.

Movimientos en organismos multilaterales

El Consejo de Gobierno anunció el nombramiento del excanciller Arnoldo André Tinoco como embajador y representante permanente ante la OEA, en reemplazo de Alejandra Solano Cabalceta, diplomática de carrera desde 2000.

En la misma línea, el exministro de Seguridad Pública Mario Zamora Cordero asumirá como embajador representante permanente ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, según el mismo medio, en lugar de Christian Guillermet Fernández. Para la representación alterna en esa sede, se designó a la embajadora de carrera Eugenia Gutiérrez Ruiz.

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Para la misión ante la ONU en Nueva York, el empresario y excandidato a alcalde por Quepos Boris Marchegiani Carrero fue designado como embajador representante permanente, según La República.

En paralelo, Delfino.cr informó que Eugenia Gutiérrez Ruíz y Ana Lorena Villalobos Brenes fueron nombradas embajadoras representantes permanentes alternas ante la ONU en Ginebra y Nueva York, respectivamente.

Primer plano de dos manos intercambiando una carpeta azul con el escudo dorado de Costa Rica. En el fondo borroso, se ven las banderas de Costa Rica y la ONU.
Dos manos intercambian una carpeta azul con el escudo de Costa Rica sobre una mesa de madera clara, con las banderas de Costa Rica y la ONU desenfocadas en el fondo, simbolizando un traspaso formal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios en Estados Unidos, Asia y Europa

En una decisión anterior, la presidenta Fernández nombró a su segundo vicepresidente a Douglas Soto Campos como embajador de Costa Rica en Estados Unidos, según La Nación. Ese anuncio se realizó el 5 de mayo de 2026, antes de la toma de posesión, informó el medio.

Douglas Soto asumirá funciones en reemplazo de Catalina Crespo, quien figura ahora como candidata para la presidencia del SICA.

La representación en Catar quedó vacante tras la destitución de Juan Carlos Esquivel Favareto, cuya misión concluyó en mayo.

En Asia, Alfredo Ortuño Victory presentó su renuncia como embajador en China a comienzos de abril, y se sumó a la lista de movimientos diplomáticos.

Durante junio, se agregaron cuatro nuevas salidas: Adriana Bolaños Argueta en España y Olga Sauma Uribe en Austria, ambas con responsabilidades adicionales en Andorra, Marruecos, Eslovenia, Kosovo, Eslovaquia y República Checa. Además, Istvan Alfaro Solano en Italia y Érick Ulate Quesada en Guatemala culminaron sus funciones, tras haber sido designados en 2023.

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