El jefe militar israelí aseguró que no hay alto el fuego para sus tropas en el Líbano: "Atacamos cada amenaza"

El humo se eleva en el sur del Líbano tras un ataque aéreo, visto desde el norte de Israel, 31 de mayo de 2026. REUTERS/Amir Cohen

El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, declaró este miércoles que “no hay alto el fuego” para las tropas israelíes desplegadas en el Líbano, en medio de una jornada marcada por nuevos intercambios de fuego entre el Ejército israelí y Hezbollah que pusieron a prueba el acuerdo mediado por Estados Unidos.

“En el Líbano tomamos la iniciativa, actuamos y atacamos cada amenaza. No hay alto el fuego para nuestras tropas, estamos trabajando para maximizar la libertad operacional que se nos garantizó”, afirmó Zamir durante una visita a la base de la Armada en Haifa, según un comunicado del Ejército israelí. El jefe de las fuerzas armadas subrayó también el papel de la Armada para defender la soberanía israelí y su “frontera marítima”.

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Pese al alto el fuego vigente en el Líbano desde el 17 de abril, Israel ha mantenido su invasión del sur del país, aunque redujo su presencia de cinco a dos divisiones, y ha continuado los ataques aéreos contra territorio libanés.

El Ejército israelí informó que interceptó dos cohetes lanzados desde el Líbano hacia territorio israelí, en lo que Hezbollah reconoció como una salva contra una posición de tropas en el norte de Israel: el primer ataque con misiles transfronterizo que el grupo chií, respaldado por Irán, anunciaba desde el lunes. “Solo la interceptación exitosa por parte de las FDI evitó lo que podría haber sido un ataque mortal contra civiles, incluidos niños”, afirmó el embajador israelí en Washington, Michael Leiter, en una publicación en X.

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Leiter añadió que el ataque constituía una “flagrante violación” del acuerdo por el que Israel se había comprometido a no atacar Beirut a condición de que Hezbollah cesara sus ofensivas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró más tarde a CNBC que Israel estaba verificando si Hezbollah había disparado contra su territorio y advirtió: “Si eso ocurre, obviamente responderemos”.

Soldados israelíes cerca de vehículos militares en Líbano, vistos desde el lado israelí de la frontera entre Israel y Líbano, 1 de junio de 2026. REUTERS/Amir Cohen

En paralelo, fuentes de seguridad libanesas informaron que ataques con drones israelíes alcanzaron al menos diez vehículos durante la jornada, entre ellos uno que impactó en la autopista costera de la zona de Khalde, a varios kilómetros al sur de Beirut, donde dos personas resultaron heridas. Se trató del ataque más próximo a la capital libanesa desde que el presidente estadounidense Donald Trump pidió a Israel que no atacara la ciudad.

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Un ataque israelí en una carretera cercana a la ciudad costera de Tiro mató a seis personas, cuatro de ellas de nacionalidad siria y dos palestinas, según el Ministerio de Salud libanés. En la localidad de Chehour, otro ataque contra una ambulancia acabó con la vida de dos médicos, de acuerdo con la misma fuente. El Ejército libanés informó además que un soldado murió al ser alcanzado por un ataque aéreo israelí mientras circulaba por una carretera en el sur del país.

Una densa columna de humo se eleva desde el sur del Líbano tras los ataques israelíes, vista desde Nabatieh, Líbano, el 28 de mayo de 2026. REUTERS/Stringer

No hubo respuesta inmediata del Ejército israelí a las preguntas de Reuters sobre estos incidentes. Las declaraciones de Zamir se produjeron mientras delegaciones libanesas e israelíes participaban, desde el martes, en una nueva ronda de conversaciones de paz en Washington, de la que Hezbollah quedó excluido.

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El Líbano se convirtió esta semana en el epicentro de la crisis regional, con el riesgo de una mayor escalada que pesa sobre los esfuerzos por cerrar un acuerdo nuclear entre Irán y Estados Unidos. Teherán exige que Israel cese los ataques contra el Líbano como condición para cualquier pacto. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había advertido el martes que atacaría los suburbios del sur de Beirut controlados por Hezbollah si se atacaba el norte de Israel.

Zamir aseguró que la Armada tuvo un papel “decisivo” en la capacidad de Israel para atacar a Irán y que todas las ramas del Ejército están preparadas “para retomar inmediatamente las operaciones” contra la República Islámica.

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Según el Ministerio de Salud libanés, más de 3.500 personas han muerto en el Líbano a causa de los ataques israelíes desde el 2 de marzo, entre ellas 711 mujeres, niños y personal sanitario. Los datos oficiales no precisan cuántos de los fallecidos son combatientes. Israel contabiliza, por su parte, 26 soldados y cuatro civiles muertos en ataques de Hezbollah desde el mismo período.

(Con información de EFE y Reuters)