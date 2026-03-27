Bomberos panameños denuncian mal manejo de fondos en la compra de equipos e insumos por $20 millones

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá querella a antiguos directivos.

La actual junta directiva del Cuerpo de Bomberos de Panamá entabló una querella ante la Procuraduría General de la Nación por el supuesto mal manejo de fondos provenientes de un fideicomiso por un monto aproximado de $20 millones.

La acción judicial va en contra de quienes dirigieron la institución bomberil entre los años 2022 y 2024, correspondientes a la administración anterior, a quienes se les imputan posibles irregularidades en la adquisición de equipos e insumos.

Esta semana la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público realizó una diligencia de inspección en la estación Ricardo Arango, como parte de esta investigación.

Durante la diligencia las autoridades realizaron entrevistas a funcionarios vinculados a los procesos de compra de ese periodo, además de la revisión de documentación administrativa y la verificación de los equipos adquiridos.

La investigación, de acuerdo con los bomberos, se desarrolla con total apertura y colaboración de la actual administración, la cual ha facilitado de manera responsable el acceso a la información y documentación requerida por las autoridades competentes.

La labor de los bomberos es constante, por lo que piden investigar la compra de equipos e insumos. EFE/Ana Escobar

Destacan que los recursos asignados a la institución son limitados y están destinados exclusivamente a fortalecer la capacidad operativa, la seguridad del personal y la atención de emergencias en todo el país, por lo que se mantiene una postura firme de cero tolerancias ante cualquier uso indebido de fondos públicos.

En su sede principal, en horas de la mañana los bomberos dieron a conocer detalles de la querella, mientras que en horas de la tarde, luego de más de 15 horas de labores operativas lograron controlar un incendio registrado en calle 11 ½ en Río Abajo, en las afueras de la ciudad capital.

El coronel Víctor Raúl Álvarez Villalobos, director general del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, dijo que durante la emergencia los equipos trabajaron estratégicamente para preservar áreas clave, fundamentales para el desarrollo del proceso investigativo para conocer las causas del siniestro.

En horas de la noche el área se mantenía en fase de refrescamiento y aclimatación, garantizando condiciones seguras para el ingreso del personal técnico, acciones que son esenciales para evitar riesgos y asegurar que la investigación se desarrolle sin contratiempos.

Sobre la investigación, se indicó que de ser necesaria algunas muestras serán trasladadas a laboratorio para estudios más especializados.

Bajo criterios científicos se investigan las circunstancias que provocaron un siniestro. (Securite Civile vía AP)

Especialistas en investigación de incendios se encontraban ejecutando inspecciones detalladas en el sitio, afirma una comunicación bomberil, aclarando que el rol del perito no es establecer culpabilidad, sino determinar, bajo criterios científicos, el posible punto de origen y las circunstancias que provocaron el siniestro.

En esta labor, la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios intensifica sus acciones a nivel nacional para determinar las causas de los incendios y fortalecer las estrategias de prevención.

Esta instancia permanente se sustenta en análisis técnicos y científicos que permiten esclarecer cada incidente con rigor, transparencia y profesionalismo, comentó el teniente coronel Hernán Córdoba, jefe nacional de Investigación de Incendios.

Una reseña del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá puntualiza que la investigación de incendios es un componente clave en la gestión del riesgo, ya que no solo permite establecer el origen y las circunstancias de los siniestros, sino también generar recomendaciones orientadas a evitar que hechos similares se repitan. Estas acciones forman parte de un enfoque integral enfocado en la protección de la vida y los bienes.

La prevención, reiteran los bomberos, continúa siendo fundamental, por lo que la ciudadanía debe mantener medidas de seguridad en hogares, comercios e industrias.