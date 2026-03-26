Panamá

Fenómeno atmosférico de El Niño se hará sentir en Panamá de mayo a julio próximo

Hasta el momento el evento climático no representa alteraciones del clima panameño

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Paisaje de zona desértica con suelo agrietado por la sequía, vegetación escasa y una cordillera al fondo bajo nubes oscuras de tormenta mezcladas con cielo azul y nubes blancas.
El último fenómeno El Niño en Panamá ocurrió en el 2023, provocando sequía en varias provincias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con una probabilidad de 72%, el inminente desarrollo del El Niño–Oscilación del Sur (ENOS) se prevé para el trimestre mayo, junio y julio, aunque hasta el momento el fenómeno atmosférico se mantiene en fase neutral, advirtió el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá Ing. Ovigildo Herrera Marcucci (IMHPA).

Esto significa que tanto El Niño como La Niña se encuentran inactivos, y por el momento no ejercen una influencia significativa sobre los patrones climáticos de Panamá.

En conferencia de prensa, la entidad indicó que en las últimas semanas se ha observado que lentamente están emergiendo masas de aguas más cálidas de lo normal en el océano Pacífico ecuatorial, principalmente frente a las costas de Ecuador y Perú.

Ante esa eventualidad, se informó que el gobierno peruano ha emitido una declaratoria nacional de alerta por El Niño costero, un fenómeno que se desarrolla de manera localizada frente a las costas de Ecuador y Perú y que, en ese país genera un aumento significativo de las lluvias con potencial de inundaciones y otros impactos.

El fenómeno atmosférico fue nombrado como El Niño por los pescadores de la costa de Perú y Ecuador, pues aparecía como una corriente anormalmente cálida cerca de la Navidad y se relacionó con el nacimiento del Niño Jesús.

La Niña y El Niño forman parte de un patrón climático global que afecta tanto la temperatura superficial como la circulación atmosférica de la región tropical del Pacífico.
El fenómeno atmosférico de El Niño afecta la región tropical del Pacífico. (NOAA / NASA)

Respecto al Niño costero, el IMHPA adujo que es un fenómeno regional que no tiene influencia directa sobre los patrones climáticos de Panamá.

No obstante, hizo la observación que su ocurrencia representa una señal temprana de condiciones oceánicas que favorecen el desarrollo de un posible evento El Niño a escala global, razón por la cual su evolución es observada con especial atención por la comunidad científica internacional.

A pesar de este calentamiento localizado, las anomalías térmicas aún no se han extendido a toda la región de monitoreo del Pacífico ecuatorial.

Sin embargo, Luz Graciela de Calzadilla, directora general del IMHPA, reiteró que “estamos advirtiendo a los diferentes sectores socioeconómicos sobre el inminente desarrollo del Fenómeno El Niño, con una probabilidad de 72% durante el trimestre mayo, junio y julio”.

Las fases de ENSO se clasifican en cuatro categorías según su intensidad: débil, moderada, fuerte y muy fuerte. Cada categoría se define en función del calentamiento o enfriamiento del Océano Pacífico tropical y su duración.

La aparición de El Niño costero no tiene influencia directa sobre los patrones climáticos de Panamá. EFE/Fernando Gimeno
La aparición de El Niño costero no tiene influencia directa sobre los patrones climáticos de Panamá. EFE/Fernando Gimeno

De Calzadilla advirtió sobre los posibles efectos de un evento El Niño en Panamá, que provoca una disminución de las lluvias en las regiones de la vertiente del océano Pacífico, con aumento del número de días consecutivos sin precipitación. No se descarta la ocurrencia de lluvias intensas de corta duración.

Igualmente, la directora del IMHPA dijo que durante el fenómeno ocurre un incremento de las lluvias en algunas regiones de la vertiente del mar Caribe, disminución de la cobertura nubosa, extensión de la temporada seca, aumento de la radiación solar, incremento de la temperatura del aire, disminución de la humedad relativa, posible generación de condiciones de sequía, dependiendo de la intensidad y duración del evento, disminución de la disponibilidad hídrica, aumento del riesgo de incendios de masa vegetal.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá Ing. Ovigildo Herrera Marcucci reiteró su compromiso de mantener un monitoreo constante y riguroso de la evolución del fenómeno ENOS, con el objetivo de brindar información oportuna y confiable que sirva de base para la toma de decisiones de las autoridades, los sectores productivos y la población en general.

El último evento atmosférico de El Niño en Panamá ocurrió en el 2023, dejando altas temperaturas y sequía en diferentes provincias.

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