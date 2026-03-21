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Dengue golpea con más fuerza a adolescentes en Panamá

El grupo de 10 a 14 años presenta la mayor tasa de incidencia, mientras se reportan hospitalizaciones y muertes en distintas regiones.

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Panamá acumula 1,232 casos hasta
Panamá acumula 1,232 casos hasta la semana epidemiológica 8 de 2026. Cortesía Minsa

El dengue en Panamá muestra un comportamiento que comienza a encender alertas en la población más joven. Según el último informe del Ministerio de Salud (Minsa), el grupo de 10 a 14 años es actualmente el más afectado, con una tasa de incidencia de 32.4 casos por cada 100,000 habitantes, superando al resto de los rangos etarios.

Este dato refleja una tendencia que preocupa a las autoridades sanitarias, ya que evidencia una mayor exposición de los menores de edad a entornos donde prolifera el mosquito Aedes aegypti.

En términos generales, el país acumula 1,232 casos de dengue hasta la semana epidemiológica No. 8 de 2026. De ese total, 1,081 corresponden a casos sin signos de alarma, mientras que 146 presentan signos de alarma y 5 han sido clasificados como dengue grave, lo que mantiene la vigilancia activa del sistema de salud.

Las cifras evidencian que, aunque la mayoría de los contagios son leves, existe un grupo de pacientes que puede evolucionar hacia formas más complejas de la enfermedad.

El sistema de salud mantiene
El sistema de salud mantiene 149 pacientes hospitalizados por la enfermedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe también detalla el impacto en el sistema hospitalario, con un total de 149 personas hospitalizadas a nivel nacional. Además, se han registrado 4 defunciones, correspondientes a Bocas del Toro, con tres casos, y Coclé, con uno.

Estas cifras, aunque contenidas en comparación con otros países de la región, reflejan que el dengue sigue siendo una enfermedad con potencial letal si no se detecta y atiende a tiempo.

A nivel territorial, la distribución de los casos confirma que el virus mantiene una circulación activa en distintas zonas del país. La Región Metropolitana encabeza la lista con 337 casos, seguida por Colón, Bocas del Toro, San Miguelito y Panamá Oeste, que concentran una parte importante de los contagios.

También destacan áreas como Panamá Este, Herrera y Panamá Norte, lo que evidencia que la transmisión no está focalizada, sino extendida en múltiples regiones.

Entre los principales síntomas del dengue, las autoridades mencionan la fiebre, el dolor de cabeza, el malestar general, los dolores musculares y el dolor ocular.

El mosquito Aedes aegypti es
El mosquito Aedes aegypti es el principal transmisor del dengue. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la presencia de estos signos, el Minsa insiste en la importancia de no automedicarse y acudir de forma oportuna a un centro de salud. La detección temprana es clave para evitar complicaciones, especialmente en pacientes que pueden desarrollar signos de alarma como sangrados o dolor abdominal intenso.

En el contexto regional, la situación del dengue en las Américas muestra un comportamiento mixto. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), hasta la semana epidemiológica 7 de 2026 se han reportado 299,210 casos sospechosos, de los cuales 66,690 han sido confirmados, además de 458 casos graves y 47 muertes .

Aunque estas cifras representan una disminución frente a 2025, las autoridades mantienen la alerta debido a la circulación simultánea de varios serotipos del virus.

Las autoridades de salud mantienen
Las autoridades de salud mantienen operativos de fumigación y control de vectores para reducir la presencia del mosquito y eliminar criaderos en comunidades afectadas. EFE/ Bienvenido Velasco

La OPS también ha advertido que el dengue sigue siendo una de las enfermedades vectoriales más relevantes en la región, con capacidad de generar brotes explosivos cuando las condiciones climáticas y ambientales favorecen la reproducción del mosquito.

Factores como el aumento de temperaturas, la acumulación de agua y el crecimiento urbano desordenado continúan impulsando la expansión del virus en países de América Latina.

En Panamá, las autoridades sanitarias han reiterado que el control del dengue depende en gran medida de la participación ciudadana. El Minsa ha intensificado los operativos a través del equipo de Control de Vectores, pero insiste en que la eliminación de criaderos en viviendas y comunidades es fundamental para reducir los casos.

Recipientes como latas, botellas, neumáticos y cualquier objeto que acumule agua representan un riesgo directo.

El comportamiento del dengue en 2026, tanto a nivel nacional como regional, confirma que la enfermedad sigue siendo un desafío constante para los sistemas de salud.

Aunque las cifras actuales muestran cierta contención en comparación con años anteriores, la presencia de casos graves, defunciones y el impacto en población joven obligan a mantener las estrategias de vigilancia, prevención y respuesta activa en todo el país.

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