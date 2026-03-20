Panamá

Industria de la construcción panameña espera generar $80 millones en transacciones por venta de nuevas viviendas

La ley de interés preferencial garantiza que el incentivo a la tasa de interés se traduzca en una reducción inmediata de la mensualidad hipotecaria

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Previo al 2020 el sector
Previo al 2020 el sector construcción presentaba un crecimiento sostenido. (Foto cortesía Comercio y negocios).

Con un aporte al crecimiento de la economía panameña de 2.7%, en 2025, la industria de la construcción se alista para captar $80 millones en transacciones hipotecarias.

Para lograr su objetivo, la industria se prepara para realizar del 16 al 19 de abril la Expo Vivienda Capac 2026, actividad en donde se darán cita empresas del sector, más de 100 promotoras y empresas financieras, que en conjunto presentarán un total de más de 300 proyectos habitacionales ubicados a lo largo y ancho del territorio nacional, acorde con los presupuestos familiares.

La meta de $80 millones está basada en la aprobación a principios del año pasado de la ley de interés preferencial, que comenzó a regir a partir del 1 de enero de este año solo para préstamos hipotecarios otorgados a residencias principales del prestatario.

Según la ley de interés preferencial se extiende la vigencia del subsidio otorgado para las viviendas con un valor de $80,000.01 a $120,000.00 hasta 7 años para todo el país, mientras que en ley anterior la vigencia del subsidio para este tramo era de 5 años.

También modifica el mecanismo de subsidio a la tasa de interés para préstamos hipotecarios preferenciales, estableciendo que el Estado subsidiará el monto que resulte más bajo entre la tasa de interés prevista en los tramos preferenciales y la tasa que resulte de aplicar hasta un máximo del 85% de la tasa de interés ofrecida por el banco para el préstamo correspondiente, garantizando así que los beneficiarios accedan a la opción más favorable.

La fortaleza de la actividad
La fortaleza de la actividad crea una considerable cantidad de empleos. REUTERS/Cesar Olmedo

La norma jurídica es un alivio directo para las familias que buscan una residencia, toda vez que el incentivo a la tasa de interés se traduce en una reducción inmediata de la mensualidad hipotecaria, estimó Irene Orillac de Simone, presidenta de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC).

Datos del gremio indican que previo al 2020 la construcción presentaba un crecimiento sostenido, lo cual se reflejó en el monto de las inversiones públicas y privadas, el número de obras construidas, incluyendo proyectos habitacionales, comerciales y otros, en la creación de puestos de empleos y número de panameños ocupados, pero, sobre todo, en la participación de la industria en el Producto Interno Bruto (PIB) de la Panamá.

Agrega que durante la pandemia el sector fue uno de los más afectados por diferentes motivos, entre los que se cuentan la extensa suspensión de las obras, la caída de ventas inmobiliarias, la falta de materiales en el mercado y su posterior incremento en precios, contribuyendo a una caída de -47.6%.

El 2021 reflejó una recuperación significativa de 28.8%, con un PIB sectorial que alcanzó $8,153.9 millones, mientras que en el 2022 el crecimiento del sector fue de 18.5% con un PIB sectorial de $9,663.7 millones.

Nuevos proyectos dinamizan la economía.
Nuevos proyectos dinamizan la economía. (Foto: Shutterstock)

En su Visión CAPAC 2024- 2029, el gremio informa que siempre ha procurado que se impulse la construcción de viviendas sociales o de bajo costo para ayudar reducir el déficit habitacional y brindar oportunidades de vivienda a sectores desfavorecidos de la sociedad, reduciendo el crecimiento desordenado y perjudicial que representan los asentamientos informales o precarios.

Informes del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial indican que en el 2020 existían en el país 266 asentamientos informales, que representan el 67%, ubicados en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

Actualmente, uno de los retos de la industria es lograr que la oferta disponible en residencias llegue a las familias que la necesitan, lo cual va estrechamente ligado al acceso al financiamiento, al ingreso y a las condiciones que presente el mercado hipotecario, expresó Arturo Sáenz, presidente del Comité de Ferias de la CAPAC.

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