Panamá

Panamá adelanta gestiones para contratar médicos especialistas, ante una escasez cada vez más apremiante

La Caja de Seguro Social solo está a la espera de la aprobación por parte del Ministerio de Salud para formalizar la convocatoria internacional

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Pacientes reclaman la atención de
Pacientes reclaman la atención de médicos especialistas. EFE/ Bienvenido Velasco

La escasez de médicos especialistas en gastroenterología, neurología, ortopedia, pediatría, neurocirugía y cardiología pone en jaque a las autoridades de salud de Panamá, por lo que el director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon Vásquez, decidió acelerar el llamado para la contratación de profesionales extranjeros.

Serían al menos 71 las plazas por cubrir, sobre todo por las vacantes que existen en el interior del país, dijo Mon a la televisora local TVN.

Entre octubre, diciembre y enero la entidad realizó cinco convocatorias para reclutar a médicos especialistas, sin resultados positivos, sobre todo para laborar en el interior del país.

Debido a esta realidad, Mon Vásquez aseguró que solo está a la espera de la aprobación por parte del Ministerio de Salud para formalizar la convocatoria internacional.

Unos $3,000 sería el salario de un médico especialista, cantidad que podría aumentar a $4,200 con el sobresueldo, aunado a ingresos adicionales al hacer turnos, cifra que totalizarían entre $7,000 a $8,000 mensuales si trabaja en el interior del país, detalló recientemente el director de Prestaciones Médicas de la Caja de Seguro Social, Marcos Young.

Las quejas son constantes por
Las quejas son constantes por la falta de medicamentos en la seguridad social y su alto costo en el sector privado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el pasado gremios médicos mostraron resistencia ante la posible contratación de especialistas extranjeros, alegando que se acudía a la contratación más por urgencia que por planificación. Hoy día, no pudieron ser localizados para conocer su postura.

Además de la falta de médicos especialistas, la Caja de Seguro Social enfrenta problemas con el desabastecimiento de medicinas, una situación que con regularidad causa molestia entre los usuarios de este servicio de salud pública.

En el 2025 la institución contaba con un total 2.8 millones de afiliados, entre asegurados activos, dependientes y pensionados, cifra que contrasta con los 1.7 millones que no cubre la seguridad social.

Ante la baja en la generación de empleos en el país, el directivo manifestó que la cantidad de asegurados el año pasado bajó respecto al 2024.

A los inconvenientes que tiene la Caja de Seguro Social ahora se le suma la posible sustracción de medicinas, por lo que este martes la institución presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por la posible sustracción y pérdida de medicamentos en la occidental provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica.

Dino Mon Vásquez, director de
Dino Mon Vásquez, director de la Caja de Seguro Social, en la búsqueda de médicos especialistas extranjeros.

Tras la denuncia, funcionarios del Ministerio Público iniciaron una investigación de oficio para identificar a los responsables de este hecho, que afecta tanto a los pacientes como a la institución.

“Esto nos preocupa, ya que los medicamentos más importantes se han ido perdiendo. Estamos trabajando para identificar las fugas de medicamentos y corregir errores en los pedidos”, sostuvo Mon Vásquez durante la presentación del informe anual de la Caja de Seguro Social ante la Asamblea Nacional.

Como medida de control, la Caja de Seguro Social implementó en 32 unidades ejecutoras la plataforma logística SALMI.

Se explicó que esta herramienta permite el almacenamiento, control, distribución y trazabilidad de los medicamentos, llevando un registro pormenorizado de cada fármaco y dificultando manipulaciones internas.

Mon Vásquez agregó que “con esta herramienta será mucho más difícil que los registros sean manipulados, incluso por personal de la propia institución”.

En 2025 la institución contaba
En 2025 la institución contaba con un total 2.8 millones de afiliados, entre asegurados activos, dependientes y pensionados.(Fuente)

Con la implementación de estos controles férreos, la Caja de Seguro Social pretende garantizar la correcta gestión y distribución de los medicamentos, evitando pérdidas o manipulaciones dentro de la institución, según se informó.

Al referirse a las finanzas de la entidad, el funcionario detalló que existe una recuperación interesante, aunque reconocido que son un poquito menor de lo esperado.

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