Panamá

Arrestan en el aeropuerto de Tocumen a panameña por caso de triple homicidio tras su deportación desde Estados Unidos

El caso se remonta a un ataque a tiros ocurrido en 2022 en Don Bosco, que dejó tres fallecidos y dos personas heridas en un local de comida rápida.

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La sospechosa fue detenida en
La sospechosa fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen tras su llegada desde Estados Unidos. Cortesía Policía Nacional

La detención de una mujer panameña de 27 años en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, tras ser deportada desde Estados Unidos, reactivó una investigación por un caso de alto impacto ocurrido en 2022 en la capital.

La sospechosa es requerida por las autoridades judiciales por su presunta vinculación con un triple homicidio y tentativa de homicidio, delitos contra la vida y la integridad personal que dejaron varias víctimas en el corregimiento de Don Bosco.

La aprehensión fue ejecutada por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) al momento de su llegada al país.

De acuerdo con la Policía Nacional, la mujer mantenía una orden de aprehensión vigente en Panamá, lo que permitió su captura inmediata tras su arribo en un vuelo procedente de Estados Unidos, donde había sido retenida.

La investigación la vincula con un hecho violento registrado en septiembre de 2022, cuando un grupo de personas fue atacado a tiros en un local de comida rápida en Don Bosco, dejando tres personas fallecidas y dos heridas.

En las últimas 72 horas,
En las últimas 72 horas, la Policía Nacional reportó la aprehensión de 630 personas en operativos a nivel nacional. Cortesía Policía Nacional

Tras su detención, la sospechosa fue puesta a órdenes de la Fiscalía Metropolitana, Sección de Homicidio, para continuar con el proceso judicial correspondiente.

El caso se remonta a un ataque armado ejecutado por desconocidos, quienes dispararon contra varias personas que se encontraban en el establecimiento, en lo que las autoridades describieron como un hecho de violencia directa.

Entre las víctimas mortales se encontraba una mujer, mientras que otras dos personas resultaron heridas tras recibir impactos de bala. Las investigaciones han apuntado a la participación de varios involucrados, en un episodio que generó alarma por la forma en que se perpetró el crimen en un espacio público.

En paralelo a este caso, la Policía Nacional reportó resultados de operativos recientes realizados en el país, en el marco del Plan Firmeza.

En las últimas 72 horas, 630 personas fueron aprehendidas en distintos puntos del territorio nacional, de las cuales 349 fueron por oficio, 214 por faltas administrativas, 42 en flagrancia y 25 por microtráfico. Estas acciones forman parte de una estrategia para contener la criminalidad y reforzar la presencia policial en zonas consideradas de riesgo.

Durante estos operativos, las autoridades realizaron 70 diligencias de allanamiento y decomisaron 15 armas de fuego junto con 209 municiones, además de diversas sustancias ilícitas.

El ataque armado ocurrió en
El ataque armado ocurrió en septiembre de 2022 en el corregimiento de Don Bosco. (Foto: Cuartoscuro)

Entre los decomisos figuran 215 paquetes de droga, 96 carrizos con polvo blanco, 35 bolsitas con hierba seca y 29 sobrecitos con sustancias ilícitas, lo que evidencia la actividad de redes vinculadas al narcotráfico a menor escala. También se logró la recuperación de nueve vehículos que habían sido reportados como robados.

En materia de tránsito, los operativos dejaron como resultado la colocación de 2,856 boletas por diversas infracciones, entre ellas 515 por exceso de velocidad, 133 por luces no adecuadas, 67 por licencia vencida y 73 por embriaguez comprobada.

Además, se registraron 316 accidentes de tránsito que dejaron 83 personas lesionadas y dos víctimas fatales en las provincias de Los Santos y Chiriquí, lo que mantiene en alerta a las autoridades sobre la conducta de los conductores en las vías.

A estos resultados se suman otras acciones puntuales como la captura de un hombre de 38 años en Las Mañanitas, requerido por su presunta vinculación con un homicidio ocurrido en octubre de 2025 frente a un centro de salud en ese sector.

Durante los operativos se decomisaron
Durante los operativos se decomisaron armas de fuego, drogas y se recuperaron vehículos reportados como robados. crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Asimismo, fue aprehendido alias “Periquito”, señalado como presunto responsable de herir con arma de fuego a un agente policial en Cerro Batea, en San Miguelito. Según el reporte oficial, el sospechoso cuenta con antecedentes por homicidio, pandillerismo y lesiones personales, y durante su captura se recuperó un arma de fuego tipo pistola.

Las autoridades indicaron que continuarán los operativos para ubicar y poner a disposición de la justicia a personas vinculadas con hechos delictivos en el país.

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