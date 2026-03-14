Panamá: el presidente Mulino inaugura el remodelado estadio Roberto Mariano Bula en Colón

El presidente José Raúl Mulino inaugura el renovado estadio Roberto Mariano Bula en Colón y cumple su promesa a la comunidad deportiva. (Cortesía: Astrid Salazar)

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, presidió la inauguración del remodelado estadio de béisbol Roberto Mariano Bula en la provincia de Colón, cumpliendo así una promesa realizada a los deportistas y habitantes de la región. La apertura de la instalación deportiva, que permaneció abandonada durante cerca de nueve años, marca la restauración de un recinto considerado clave para el desarrollo del béisbol en el país. El nuevo estadio cuenta con estándares técnicos que cumplen con las especificaciones de la Major League Baseball (MLB).

Durante el acto de entrega, el presidente Mulino destacó que el objetivo de su administración es rescatar proyectos de infraestructura pública que quedaron inconclusos por gestiones anteriores, hecho que afectó directamente a la población. “Podemos decir con orgullo ‘prometido y cumplido’, porque es fácil hablar, anunciar y prometer, pero el béisbol se juega en estadios y no con palabras vacías. Durante años lo que fue una ilusión y un sueño para miles de colonenses quedó en el abandono, y no por falta de recursos, fue un problema moral y ético en el manejo de los fondos públicos”, afirmó el mandatario.

La reinauguración coincidió con el juego inaugural del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 entre Chiriquí y Colón. (Cortesía: Astrid Salazar)

El evento contó con la presencia de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, así como de autoridades locales, representantes de la comunidad deportiva y figuras destacadas, entre ellas el exjugador de Grandes Ligas y miembro del Salón de la Fama, Mariano Rivera. También asistieron los exfutbolistas Jorge y Julio Dely Valdés, junto a equipos juveniles e infantiles.

El presidente Mulino recordó que el compromiso de culminar la obra se asumió hace poco más de un año, y resaltó que la reactivación del proyecto no requirió mesas de discusión ni promesas incumplidas. “Yo soy directo —de pitcher a cátcher— aquí está su estadio, y hoy es un día para festejar porque ahora todos podrán disfrutar este estadio como un lugar de encuentro de la familia con el deporte y, también, como un espacio que va a generar actividad económica a través de eventos nacionales e internacionales. Deseo de todo corazón que este estadio se convierta en un semillero de grandes jugadores”, sostuvo el mandatario durante la ceremonia.

El estadio Roberto Mariano Bula permaneció abandonado durante casi nueve años antes de su restauración, clave para el béisbol en Panamá. (Cortesía: Astrid Salazar)

La culminación del estadio impactó a la economía local mediante la creación de más de 350 empleos directos y alrededor de 3.000 empleos indirectos, además de beneficiar a más de 50 proveedores locales durante el proceso de remodelación. Miguel Ordóñez, director de Pandeportes, remarcó en el acto de apertura que “este estadio se convierta en el símbolo de que, con voluntad, se pueden hacer las cosas bien”.

El estadio Roberto Mariano Bula tiene una capacidad para 5.000 aficionados y estacionamiento para 102 vehículos. Entre sus instalaciones figuran locales comerciales, baños con vestidores, “clubhouse”, jaula de bateo, palco, gimnasio, salón de conferencias, dormitorios para 32 jugadores, cabinas de prensa, lavandería y enfermería. El terreno de juego cuenta con césped sintético homologado por la MLB, lo que lo hace apto para partidos de la liga local, competencias internacionales y eventos profesionales.

La inauguración coincidió con el juego de apertura del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, que enfrentó a los equipos de Chiriquí y Colón la noche del 13 de marzo.