Panamá

Panamá: el presidente Mulino inaugura el remodelado estadio Roberto Mariano Bula en Colón

La apertura de la infraestructura deportiva, tras casi una década sin uso, representa un avance para el desarrollo del deporte en la provincia y un impulso a la economía local, según autoridades presentes en el evento

Guardar
El presidente José Raúl Mulino
El presidente José Raúl Mulino inaugura el renovado estadio Roberto Mariano Bula en Colón y cumple su promesa a la comunidad deportiva. (Cortesía: Astrid Salazar)

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, presidió la inauguración del remodelado estadio de béisbol Roberto Mariano Bula en la provincia de Colón, cumpliendo así una promesa realizada a los deportistas y habitantes de la región. La apertura de la instalación deportiva, que permaneció abandonada durante cerca de nueve años, marca la restauración de un recinto considerado clave para el desarrollo del béisbol en el país. El nuevo estadio cuenta con estándares técnicos que cumplen con las especificaciones de la Major League Baseball (MLB).

Durante el acto de entrega, el presidente Mulino destacó que el objetivo de su administración es rescatar proyectos de infraestructura pública que quedaron inconclusos por gestiones anteriores, hecho que afectó directamente a la población. “Podemos decir con orgullo ‘prometido y cumplido’, porque es fácil hablar, anunciar y prometer, pero el béisbol se juega en estadios y no con palabras vacías. Durante años lo que fue una ilusión y un sueño para miles de colonenses quedó en el abandono, y no por falta de recursos, fue un problema moral y ético en el manejo de los fondos públicos”, afirmó el mandatario.

La reinauguración coincidió con el juego inaugural del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 entre Chiriquí y Colón. (Cortesía: Astrid Salazar)

El evento contó con la presencia de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, así como de autoridades locales, representantes de la comunidad deportiva y figuras destacadas, entre ellas el exjugador de Grandes Ligas y miembro del Salón de la Fama, Mariano Rivera. También asistieron los exfutbolistas Jorge y Julio Dely Valdés, junto a equipos juveniles e infantiles.

El presidente Mulino recordó que el compromiso de culminar la obra se asumió hace poco más de un año, y resaltó que la reactivación del proyecto no requirió mesas de discusión ni promesas incumplidas. “Yo soy directo —de pitcher a cátcher— aquí está su estadio, y hoy es un día para festejar porque ahora todos podrán disfrutar este estadio como un lugar de encuentro de la familia con el deporte y, también, como un espacio que va a generar actividad económica a través de eventos nacionales e internacionales. Deseo de todo corazón que este estadio se convierta en un semillero de grandes jugadores”, sostuvo el mandatario durante la ceremonia.

El estadio Roberto Mariano Bula
El estadio Roberto Mariano Bula permaneció abandonado durante casi nueve años antes de su restauración, clave para el béisbol en Panamá. (Cortesía: Astrid Salazar)

La culminación del estadio impactó a la economía local mediante la creación de más de 350 empleos directos y alrededor de 3.000 empleos indirectos, además de beneficiar a más de 50 proveedores locales durante el proceso de remodelación. Miguel Ordóñez, director de Pandeportes, remarcó en el acto de apertura que “este estadio se convierta en el símbolo de que, con voluntad, se pueden hacer las cosas bien”.

El estadio Roberto Mariano Bula tiene una capacidad para 5.000 aficionados y estacionamiento para 102 vehículos. Entre sus instalaciones figuran locales comerciales, baños con vestidores, “clubhouse”, jaula de bateo, palco, gimnasio, salón de conferencias, dormitorios para 32 jugadores, cabinas de prensa, lavandería y enfermería. El terreno de juego cuenta con césped sintético homologado por la MLB, lo que lo hace apto para partidos de la liga local, competencias internacionales y eventos profesionales.

La inauguración coincidió con el juego de apertura del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, que enfrentó a los equipos de Chiriquí y Colón la noche del 13 de marzo.

Temas Relacionados

Estadio Roberto Mariano BulaColónInfraestructura DeportivaBéisbol

Últimas Noticias

El Salvador elimina las comisiones bancarias: Pay, el nuevo motor de la inclusión financiera digital

Diseñada para conectar a emprendedores y ciudadanos no bancarizados, esta plataforma gratuita elimina el uso de efectivo y permite que salvadoreños construyan un historial financiero por primera vez

El Salvador elimina las comisiones

Honduras y Estados Unidos firman acuerdo para fortalecer sistema sanitario nacional

La cooperación renovada permitirá dotar al país centroamericano de mejores herramientas para anticiparse y responder ante emergencias de salud, potenciando tanto la infraestructura como la formación de los profesionales.

Honduras y Estados Unidos firman

El Salvador: La Defensoría del Consumidor recupera más de $194.7 millones desde 2019 hasta marzo de 2026

Las autoridades destacaron que la cifra representa un incremento sustancial respecto a las gestiones anteriores, luego de reformas legales y el fortalecimiento del control de prácticas en el mercado durante la administración actual

El Salvador: La Defensoría del

El Día Nacional de la no Violencia contra la Niñez visibiliza cifras de maltrato y violencia sexual en Guatemala

Las autoridades y organizaciones sociales resaltan la importancia de adoptar mecanismos más eficaces para combatir el daño sufrido por menores, así como la necesidad de fortalecer la legislación enfocada en la defensa de sus derechos

El Día Nacional de la

El tribunal de Costa Rica aprueba la extradición del exministro Celso Gamboa a Estados Unidos

La autorización oficial implica que, por primera vez bajo la reforma constitucional de 2025, un ciudadano nacional será entregado a la justicia estadounidense por cargos de delitos de narcotráfico internacional y lavado de activos

El tribunal de Costa Rica

TECNO

Elon Musk pierde a otro

Elon Musk pierde a otro cofundador de xAI y se compromete a reconstruir la startup de inteligencia artificial

Spotify lanza la función Perfil de Gustos: usa IA para ajustar tus recomendaciones

WhatsApp prepararía cambio clave para Meta AI: una pestaña propia

Cómo usar el nuevo modo 3D de Google Maps para que nunca te pierdas

Robot humanoide es intervenido por asustar a una mujer de 70 años en la calle

ENTRETENIMIENTO

De Los Ángeles a Oslo:

De Los Ángeles a Oslo: cómo el mundo redescubrió el cine más allá de Hollywood

La carrera por los Oscar 2026 enciende apuestas y rivalidades con favoritos inesperados y duelos estelares

La razón por la que Elle Fanning se creó una cuenta en OnlyFans

Oscar 2026: así es como la Academia elige al ganador del premio a Mejor película

La hija de Billy Joel habla sobre la salud actual del músico tras su diagnóstico de hidrocefalia: “Él es un luchador”

MUNDO

EEUU ofreció una recompensa millonaria

EEUU ofreció una recompensa millonaria por información sobre el paradero del ayatollah Mojtaba Khamenei

El tribunal de Costa Rica aprueba la extradición del exministro Celso Gamboa a Estados Unidos

Adolescentes, velocidad y fatbikes: la tendencia que preocupa a hospitales y pone a prueba la ley en Sídney

De Minas Gerais al mundo: cómo el cambio climático amenaza al café

Canadá construye un nuevo rompehielos para reforzar su presencia en el Ártico