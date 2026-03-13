Ucrania inaugura su embajada en Panamá y firma compromisos de cooperación

Panamá y Ucrania firmaron una hoja de ruta para fortalecer su relación bilateral durante el periodo 2026-2029. Cortesía Cancillería de Panamá

Panamá y Ucrania dieron un nuevo paso en su relación bilateral con la firma de una hoja de ruta para el periodo 2026-2029 y un memorando de cooperación académica, durante la primera visita oficial al país de un ministro de Asuntos Exteriores ucraniano.

En paralelo, el gobierno panameño reiteró su posición de respaldo a la soberanía de Ucrania y su rechazo al uso de la fuerza contra otro Estado. El conflicto entre Ucrania y Rusia se remonta al 24 de febrero de 2022, cuando Moscú lanzó una invasión a gran escala sobre territorio ucraniano, desencadenando la mayor guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Desde entonces han transcurrido más de cuatro años de combates que han dejado decenas de miles de muertos entre fuerzas militares de ambos bandos y miles de víctimas civiles.

La agenda del canciller ucraniano Andrii Sybiha incluyó una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, en el Palacio Bolívar, sede de la Cancillería.

Allí ambos funcionarios sostuvieron primero un encuentro privado y luego un diálogo ampliado con sus respectivas delegaciones, en el que abordaron temas bilaterales, regionales y multilaterales, además de asuntos vinculados con la seguridad internacional y la cooperación entre ambos países.

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunieron en septiembre de 2024 en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU, donde abordaron cooperación bilateral y la apertura de una embajada ucraniana en Panamá. Tomada de la Presidencia de Panamá

Un antecedente relevante de este acercamiento bilateral fue la reunión que sostuvieron en septiembre de 2024, en Nueva York, el presidente panameño José Raúl Mulino y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En ese encuentro, ambos mandatarios abordaron oportunidades de cooperación y comercio, mientras Ucrania adelantó su intención de abrir una embajada en Panamá, una decisión que ahora se concreta. Panamá, además, reiteró entonces su respaldo a los esfuerzos orientados a alcanzar la paz.

Durante las conversaciones, los ministros subrayaron la importancia del respeto a los principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas, en especial la soberanía, la integridad territorial de los Estados y la primacía del derecho internacional. Panamá también expresó su preocupación por el deterioro de la paz y la seguridad internacionales desde el inicio de la guerra en 2022 y por las consecuencias humanitarias que ese conflicto ha tenido sobre la población civil.

En ese contexto, el gobierno panameño reiteró su rechazo a cualquier violación de la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de Ucrania.

También reafirmó su condena al uso de la fuerza de un Estado contra otro, en línea con la posición que ha sostenido en distintos foros internacionales desde el inicio de la invasión rusa. Uno de los principales resultados de la visita fue la firma de la Hoja de Ruta para el Desarrollo de las Relaciones entre la República de Panamá y Ucrania para el periodo 2026-2029.

El documento servirá como marco para profundizar la relación bilateral y promover una mayor cooperación en distintas áreas, entre ellas el intercambio político, la coordinación diplomática y el desarrollo de iniciativas conjuntas.

A ello se sumó la suscripción de un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Académica entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

El canciller ucraniano Andrii Sybiha sostuvo reuniones con el ministro panameño Javier Martínez-Acha Vásquez en el Palacio Bolívar, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tomada de Cancillería de Panamá

El acuerdo prevé una colaboración activa entre la Academia Diplomática de Ucrania “Hennadii Udovenko” y la Academia Diplomática y Consular “Ernesto Castillero Pimentel”, con miras a impulsar programas de formación, intercambio de experiencias y fortalecimiento profesional.

Las delegaciones también expresaron interés en ampliar la cooperación en educación, ciencia e innovación tecnológica. Según lo planteado durante el encuentro, ambos países ven espacio para promover proyectos científicos conjuntos, compartir conocimientos y fortalecer los vínculos entre sus instituciones académicas y técnicas.

La visita del canciller ucraniano también incluyó una reunión en la Asamblea Nacional con la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, la diputada Walkiria Chandler, y otros legisladores.

En ese encuentro se abordaron temas relacionados con la cooperación parlamentaria y con el fortalecimiento de los vínculos políticos entre Panamá y Ucrania. Otro de los momentos relevantes de la jornada fue la inauguración de la nueva sede diplomática de Ucrania en Panamá, una decisión que refleja el interés de Kiev en reforzar su presencia en América Latina.

Panamá y Ucrania mantienen relaciones diplomáticas desde 1993 y han suscrito siete acuerdos bilaterales en áreas políticas, comerciales y técnicas. (Wikipedia)

El acto fue acompañado por el canciller panameño y por miembros de la delegación oficial ucraniana. Sybiha llegó a Panamá acompañado por una delegación integrada por su esposa, Tetiana Sybiha; la directora para América Latina y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Oksana Dramaretska; el portavoz de la Cancillería, Heorhii Tykhyi; la consejera de la Dirección de Seguridad Internacional y Defensa, Karyna Rohuila; y el encargado de Negocios de la Embajada de Ucrania en Panamá, Oleksandr Rummo.

La visita tiene un peso diplomático particular porque es la primera vez que un ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania realiza una visita oficial a Panamá desde que ambos países establecieron relaciones diplomáticas en 1993.

En más de tres décadas, Panamá y Ucrania han firmado siete acuerdos bilaterales y mantienen otros seis en negociación en áreas como comercio, cooperación técnica, intercambio de información tributaria y combate al tráfico de estupefacientes. Con esta visita, ambos gobiernos buscaron dar una señal de continuidad al diálogo político y abrir nuevas áreas de cooperación.

Tanto Panamá como Ucrania coincidieron en que existe espacio para seguir profundizando los vínculos en ámbitos diplomáticos, académicos, comerciales y tecnológicos en los próximos años.