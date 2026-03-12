Panamá

Gobierno panameño objeta ley que buscaba ampliar horarios en centros de salud

El Ministerio de Salud sostiene que no puede imponerse por ley la extensión de horarios, mientras diputados alegan que la medida buscaba mejorar el acceso a citas y atención.

El Ministerio de Salud informó
El Ministerio de Salud informó que actualmente 119 instalaciones ya operan con horario extendido a nivel nacional. Tomada de X

El Órgano Ejecutivo decidió objetar el proyecto de ley que buscaba ampliar los horarios de atención en los centros de salud en Panamá, una iniciativa que había sido aprobada recientemente por la Asamblea Nacional.

La decisión fue respaldada por el Ministerio de Salud (Minsa), que argumentó que la extensión generalizada de horarios debe responder a criterios técnicos, administrativos y de disponibilidad de recursos, y no a una obligación establecida por ley.

La propuesta legislativa pretendía establecer horarios extendidos obligatorios en centros de salud del país, con el objetivo de mejorar el acceso de la población a los servicios médicos y reducir las limitaciones de atención en horas de la noche.

Sin embargo, el Ejecutivo objetó el proyecto en su totalidad por considerarlo inconveniente, señalando que el sistema sanitario ya aplica estrategias de ampliación de horarios de manera gradual y según las necesidades de cada región.

Actualmente, 119 instalaciones del Ministerio de Salud cuentan con horario extendido a nivel nacional, una modalidad que permite ofrecer atención médica después de las 3:00 de la tarde en distintos centros del país.

El ministro de Salud, Fernando
El ministro de Salud, Fernando Boyd afirmó que extender la atención implica contar con médicos, enfermeras, camilleros, conductores y personal de limpieza. Cortesía

Según la entidad, esta estrategia busca garantizar el acceso oportuno a los servicios básicos de salud, especialmente en áreas donde la demanda de pacientes requiere ampliar la disponibilidad de consultas y procedimientos médicos. Minsa respalda objeción del Pro…

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que la extensión de horarios en las instalaciones sanitarias requiere una estructura administrativa completa, por lo que no se trata únicamente de mantener abierto un centro de salud durante más horas.

“El Ministerio de Salud tiene desde hace tiempo establecido horarios extendidos en muchos centros de salud”, indicó el funcionario, al destacar que la ampliación de atención ya se aplica en varias instalaciones del sistema público.

Boyd señaló que abrir un centro de salud en horario extendido implica la contratación y disponibilidad de múltiples perfiles de personal, entre ellos médicos, enfermeras, camilleros, conductores de ambulancia y personal de limpieza, además de recursos para el funcionamiento operativo del establecimiento.

“El abrir un horario extendido no implica nada más que un médico, implica nombrar enfermeras, médicos, camilleros y otros trabajadores”, explicó el ministro al referirse a los costos administrativos que conlleva ampliar el servicio.

Betserai Richards, diputado de la
Betserai Richards, diputado de la bancada Seguimos, defendió la iniciativa y sostuvo que fue discutida durante más de un año con aportes técnicos. Tomada de X

El titular de Salud también advirtió que la ampliación de horarios debe aplicarse en lugares donde exista una demanda real de atención, ya que mantener instalaciones abiertas durante la madrugada o en horarios de baja afluencia podría generar un uso ineficiente de los recursos públicos.

“Tenemos que administrar los pocos recursos que tiene el Estado de manera que puedan ser utilizados de la mejor forma posible”, afirmó Boyd al explicar la postura del ministerio frente al proyecto aprobado por los diputados.

Betserai Richards, diputado por la libre postulación e integrante de la bancada Seguimos, defendió el proyecto que buscaba ampliar los horarios de atención en los centros de salud y cuestionó la decisión del Ejecutivo de objetarlo en su totalidad.

El legislador sostuvo que la iniciativa no surgió de forma improvisada, sino que fue construida dentro de la comisión legislativa tras un proceso prolongado de análisis.

Según Richards, la propuesta permaneció en discusión por más de un año y durante ese tiempo recibió observaciones técnicas, incluyendo aportes de asesores vinculados al propio Ministerio de Salud.

A su juicio, el objetivo central del proyecto era facilitar el acceso de la población a los servicios médicos, especialmente en un sistema donde muchos pacientes enfrentan dificultades para obtener atención oportuna.

El proyecto buscaba mejorar el
El proyecto buscaba mejorar el acceso a los servicios médicos en medio de reclamos por largas filas, falta de medicamentos y limitaciones de infraestructura. EFE/ Bienvenido Velasco

El diputado también señaló que la experiencia cotidiana de los usuarios del sistema público de salud dista de la visión expuesta por las autoridades.

En ese sentido, mencionó problemas como las extensas filas para conseguir una cita, el desabastecimiento de medicamentos y las limitaciones de infraestructura en distintas instalaciones, factores que —según planteó— reflejan una situación distinta a la descrita en los reportes oficiales.

De acuerdo con el ministro, el Minsa continuará evaluando la posibilidad de ampliar los horarios en otras instalaciones sanitarias, pero lo hará de forma planificada y priorizando las zonas donde la población requiere mayor acceso a atención médica.

Esta estrategia, según explicó, busca garantizar que los centros de salud que operen en horario extendido cuenten con el personal y la infraestructura necesarios para atender adecuadamente a los pacientes.

El ministerio también indicó que la ampliación de horarios debe formar parte de una planificación sanitaria que identifique cuáles centros pueden cubrir mejor a la población durante la noche o en situaciones de urgencia.

Según Boyd, la meta es informar a la población cuál es el centro de salud más cercano a su residencia que cuenta con atención en horarios extendidos, especialmente en casos de emergencias o consultas médicas fuera del horario habitual.

