Panamá y Chile acuerdan crear comisión binacional para impulsar cooperación y comercio

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sostuvo una reunión bilateral con el presidente de Chile, José Antonio Kast, en el Palacio Cousiño de Santiago. Tomada de la Presidencia de Panamá

La propuesta de crear una comisión binacional entre Panamá y Chile marcó el eje central de la reunión bilateral que sostuvieron el presidente panameño José Raúl Mulino y el presidente chileno José Antonio Kast en el Palacio Cousiño, en Santiago.

La iniciativa busca establecer un mecanismo institucional permanente de cooperación que permita coordinar la agenda entre ambos países y dar seguimiento a los temas estratégicos que comparten en materia de seguridad, comercio, transporte e integración económica.

Durante el encuentro, Mulino planteó formalmente la creación de este mecanismo de diálogo bilateral, con el objetivo de consolidar una estructura de trabajo que facilite el avance de proyectos conjuntos.

“Hemos tenido una reunión exitosa con el presidente Kast. Chile es muy importante para Panamá al ser el primer usuario latinoamericano del Canal”, afirmó el mandatario panameño al concluir la reunión, destacando la relevancia del vínculo comercial y logístico entre ambas economías.

El presidente panameño explicó que la propuesta contempla que la comisión binacional funcione como una instancia permanente para coordinar políticas y proyectos, permitiendo que ambos gobiernos mantengan una agenda estructurada en asuntos de interés común.

Entre los temas identificados se encuentran la seguridad regional, el combate al narcotráfico, la lucha contra el terrorismo y el lavado de dinero, además de iniciativas vinculadas al comercio, el transporte y la cooperación institucional.

El encuentro contó con la participación de ministros de Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, Comercio e Industrias y Asuntos del Canal por parte de Panamá. Tomada de la Presidencia de Panamá

Mulino indicó que varios de estos asuntos ya habían sido abordados previamente durante reuniones sostenidas en Miami, por lo que la creación de esta instancia formal permitiría dar continuidad a esas conversaciones y transformar los acuerdos políticos en acciones concretas.

La propuesta también apunta a fortalecer la coordinación entre ministerios y organismos técnicos de ambos países, especialmente en áreas relacionadas con logística, comercio exterior y seguridad internacional.

El mandatario panameño también destacó la coincidencia de visiones entre ambos gobiernos en temas económicos y de integración regional, señalando que la relación entre Panamá y Chile puede convertirse en una plataforma para profundizar los vínculos entre Centroamérica y el Cono Sur.

Según explicó, la cooperación bilateral puede contribuir a generar nuevas oportunidades de inversión, empleo y desarrollo económico, aprovechando las ventajas logísticas de Panamá y la capacidad exportadora de Chile.

Comercio

La balanza comercial entre Panamá y Chile mostró un cambio significativo en los últimos años, pasando de un saldo moderado a un superávit histórico para Panamá. En 2024 el intercambio bilateral cerró con un saldo positivo de $26.7 millones, resultado de exportaciones panameñas por $40.7 millones y compras desde Chile por $14.0 millones, según datos de comercio internacional recopilados por el Observatory of Economic Complexity.

En 2025 el intercambio comercial entre ambos países registró un superávit de $100.6 millones a favor de Panamá. REUTERS/Amanda Perobelli

Este resultado reflejó una mayor presencia de bienes industriales y tecnológicos panameños dentro del intercambio comercial entre ambos países.

El superávit panameño se amplió aún más en 2025, cuando las exportaciones hacia Chile alcanzaron $128.0 millones, lo que representó un crecimiento de 213% respecto al año anterior.

Durante ese mismo periodo, las importaciones desde Chile sumaron $27.4 millones, dejando un saldo favorable para Panamá de $100.6 millones, considerado uno de los mayores superávits registrados en la relación comercial bilateral entre ambas economías.

El crecimiento del intercambio estuvo impulsado principalmente por bienes tecnológicos y maquinaria, un cambio relevante frente al perfil tradicional del comercio bilateral.

Entre los productos panameños con mayor peso en las exportaciones hacia Chile destacaron impresoras industriales por $36.1 millones, equipos informáticos y tecnología por $15.8 millones, así como troncos y madera por $9.79 millones, reflejando un mayor uso de la plataforma logística panameña para redistribuir bienes de alto valor hacia el Cono Sur.

Por su parte, las exportaciones chilenas hacia Panamá también registraron un crecimiento importante, con un aumento interanual cercano al 95% en 2025.

Chile es el principal usuario latinoamericano del Canal de Panamá, lo que refuerza la importancia de la relación logística entre ambos países. Agencias

Dentro de los principales productos enviados al mercado panameño se encuentran combustibles refinados y productos básicos industriales, así como alimentos de alto valor como filetes de pescado y frutas frescas, que continúan manteniendo una presencia constante dentro del comercio bilateral.

Este comportamiento confirma que Panamá ha fortalecido su papel como centro logístico y de redistribución comercial en América Latina, utilizando su infraestructura portuaria, la Zona Libre de Colón y su conectividad marítima para canalizar mercancías hacia otros mercados del continente.

Otro factor clave en la relación bilateral es el papel que desempeña Chile en el tránsito marítimo internacional. El país sudamericano figura entre los principales usuarios latinoamericanos del Canal de Panamá, lo que refuerza su importancia dentro del sistema logístico que conecta los mercados del Pacífico con el resto del mundo.

Esta relación logística ha sido uno de los argumentos centrales para impulsar nuevas iniciativas de cooperación en transporte y comercio marítimo.

El mandatario panameño señaló que acompañará al nuevo gobierno chileno en el inicio de su administración y reiteró que existe interés en profundizar una relación estratégica basada en confianza política y cooperación económica.

En el encuentro participaron, por la delegación panameña, los ministros de Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, Comercio e Industrias y Asuntos del Canal, Javier Martínez-Acha, Felipe Chapman, Julio Moltó y José Ramón Icaza, respectivamente, además del embajador de Panamá en Chile, Enrique Jiménez.

Por parte de Chile estuvieron presentes el ministro designado de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez; el secretario general de Política Exterior, Frank Tressler; y el jefe de gabinete del Ministerio de Economía y Minas, Agustín Quera, quienes acompañaron al presidente electo durante la reunión.

Con la propuesta de la comisión binacional, ambos gobiernos buscan dar un nuevo impulso institucional a la relación entre Panamá y Chile, orientando la cooperación hacia áreas estratégicas que van desde la seguridad regional hasta el comercio y la logística, en un contexto en el que ambos países aspiran a fortalecer su presencia económica en el Pacífico latinoamericano.