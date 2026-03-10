Tribunal panameño impone 25 años por asesinato de mujer costarricense

El acusado fue capturado el 29 de octubre de 2025 en la provincia de Chiriquí tras huir de Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un tribunal panameño condenó a 25 años de prisión a un hombre por el femicidio de una mujer costarricense, en un caso que involucró una investigación transfronteriza entre Panamá y Costa Rica.

El fallo fue resultado de un acuerdo de pena validado por un tribunal de garantías, luego de que el acusado aceptara su responsabilidad penal por el crimen. La condena fue solicitada por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Chiriquí, que llevó adelante la investigación contra el ciudadano panameño de 30 años.

El caso generó atención pública debido a que la víctima era extranjera y el crimen ocurrió fuera del territorio panameño, lo que obligó a aplicar normas de jurisdicción penal internacional.

De acuerdo con la investigación judicial, los hechos se remontan al 25 de octubre de 2025, cuando el cuerpo sin vida de la víctima fue encontrado dentro del baño de un hospedaje ubicado en Punta Arenas, en Golfito, Costa Rica.

Las autoridades forenses determinaron que la causa de muerte fue asfixia mecánica, según el protocolo de necropsia practicado por los especialistas. El crimen fue considerado un caso de femicidio debido a las circunstancias en que se produjo el ataque, así como por la relación entre el agresor y la víctima.

Tras cometer el hecho, el sospechoso abandonó el lugar e inició una huida hacia Panamá, lo que activó alertas policiales en ambos países.

Un tribunal de garantías validó el acuerdo de pena que fijó la condena de 25 años de prisión. crédito Imagen Ilustrativa Infoabe

Las autoridades panameñas lograron capturar al sospechoso el 29 de octubre de 2025 en la provincia de Chiriquí, pocos días después del crimen. El acusado fue localizado mediante labores de inteligencia policial y coordinación entre los organismos de seguridad de ambos países, lo que permitió ubicarlo en territorio panameño.

Debido a que se trata de un ciudadano panameño, no fue extraditado a Costa Rica, por lo que el proceso judicial se desarrolló bajo la jurisdicción de Panamá. Las autoridades judiciales determinaron que debía ser investigado y juzgado conforme a la legislación penal panameña, lo que finalmente condujo a la condena de prisión.

Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó los elementos probatorios que vincularon al acusado con el crimen, incluyendo testimonios, peritajes forenses y evidencia recopilada durante la investigación.

El cuerpo de la mujer costarricense fue encontrado el 25 de octubre de 2025 en un hospedaje ubicado en Punta Arenas, Golfito. (Foto ilustrativa: Cuartoscuro)

Tras analizar las pruebas, el acusado decidió aceptar su responsabilidad penal mediante un acuerdo de pena, mecanismo legal que permite agilizar el proceso judicial. El acuerdo fue posteriormente validado por un tribunal de garantías, que avaló la condena de 25 años de prisión.

Con esta decisión, el caso concluyó en la etapa judicial sin necesidad de avanzar hacia un juicio oral completo.

El Ministerio Público reiteró que las investigaciones relacionadas con delitos de femicidio se desarrollan bajo estrictos protocolos especializados, con el objetivo de garantizar que los responsables enfrenten la justicia. Las autoridades recordaron que este tipo de delitos constituye una de las formas más graves de violencia contra la mujer, por lo que la legislación contempla sanciones severas.

En Panamá, el delito de femicidio se castiga con penas que pueden superar los 30 años de prisión, dependiendo de las circunstancias agravantes del caso. La Procuraduría General de la Nación señaló que continuará desarrollando investigaciones objetivas y transparentes en este tipo de hecho

Un tribunal panameño condenó a un hombre a 44 años de prisión por violación agravada, actos libidinosos agravados y corrupción de menor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, el sistema judicial panameño también ha dictado otras condenas recientes en casos relacionados con delitos graves contra menores de edad, lo que refleja la actividad de los tribunales en materia penal.

En otro proceso judicial, un hombre fue condenado a 44 años de prisión por los delitos de violación agravada, actos libidinosos agravados y corrupción de persona menor de edad, mientras que dos mujeres fueron sentenciadas a 16 años de cárcel por el delito de corrupción de menor agravado.

El caso fue tramitado por la Sección de Asistencia a Juicio de la Fiscalía Metropolitana, luego de varias audiencias celebradas entre enero y febrero de 2026.

De acuerdo con la investigación presentada ante el tribunal, los hechos ocurrieron entre los años 2013 y 2020 en distintos sectores del distrito de San Miguelito y Panamá Este, incluyendo Villa Lobos, Rana de Oro y Brisas del Golf.

La víctima tenía apenas ocho años cuando comenzaron las agresiones sexuales, que continuaron durante varios años en diferentes lugares donde residía la familia.

Las agresiones ocurrieron entre 2013 y 2020 en sectores como Villa Lobos, Rana de Oro y Brisas del Golf. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades judiciales concluyeron que el acusado mantuvo relaciones sexuales con la menor y cometió actos de abuso reiterados, mientras que las dos mujeres condenadas permitieron o facilitaron la exposición de la víctima a conductas sexuales inapropiadas.

El tribunal también impuso penas accesorias contra los tres condenados, que incluyen la inhabilitación para ejercer cargos, oficios o profesiones en lugares donde se agrupen menores de edad durante un período de diez años después de cumplir la pena principal.

Esta medida busca evitar que los responsables tengan contacto con menores una vez recuperen su libertad, como parte de las disposiciones establecidas en el Código Penal. Las autoridades reiteraron que la protección de la niñez y la persecución de delitos sexuales constituye una prioridad dentro del sistema judicial, especialmente cuando las víctimas son menores de edad.

Estadísticas

Durante 2025 Panamá registró 20 víctimas de femicidio, de acuerdo con los informes estadísticos del Ministerio Público, lo que representó una ligera reducción en comparación con 2024, cuando se contabilizaron 23 casos.

Las estadísticas muestran que los crímenes se distribuyeron en distintas provincias del país, con una concentración importante en Panamá Oeste, donde se reportaron ocho víctimas, seguida de Panamá y Chiriquí, entre otras regiones.

Los datos reflejan que la violencia contra las mujeres continúa siendo un problema persistente en el país, con casos que abarcan distintos contextos sociales y familiares.

En 2025 Panamá registró 20 víctimas de femicidio a nivel nacional, según las estadísticas del Ministerio Público. (Freepik)

El análisis de los expedientes también revela patrones en la forma en que se cometieron estos delitos, incluyendo el uso de armas de fuego, armas blancas y casos de asfixia mecánica, según las investigaciones del Ministerio Público.

Las estadísticas indican que seis de los femicidios registrados en 2025 se perpetraron con armas de fuego, mientras que cinco se cometieron con armas blancas y cuatro mediante asfixia mecánica.

Las autoridades han señalado que muchos de estos crímenes se producen en entornos de violencia doméstica o relaciones cercanas, lo que ha impulsado el fortalecimiento de unidades especializadas para investigar estos casos.

En lo que va de 2026, las cifras preliminares del Ministerio Público reportan una víctima de femicidio durante el mes de enero, además de cuatro tentativas de femicidio registradas en el mismo período, lo que mantiene la alerta sobre la violencia de género en el país.

El informe también señala que el caso confirmado de femicidio se cometió con arma de fuego, mientras que las tentativas incluyen ataques con arma blanca, arma de fuego e incluso incendiarismo, de acuerdo con el reporte estadístico nacional.

Las autoridades han advertido que estos datos son preliminares y pueden variar conforme avanzan las investigaciones, ya que algunos homicidios inicialmente se clasifican como muertes violentas hasta que se determina si cumplen con los criterios legales de femicidio.