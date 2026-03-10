La industria audiovisual de Panamá refuerza vínculos en el certamen de Málaga

La presencia de Panamá como invitado de honor en la sección Latinamerican Focus en el Festival de Cine de Málaga reafirma su apuesta como destino estratégico para la industria audiovisual internacional./(Ministerio de Cultura de Panamá)

La presencia de Panamá en el Festival de Cine de Málaga como invitado de honor en la sección Latinamerican Focus marcó un paso decisivo para posicionar al país como un destino estratégico para la industria audiovisual internacional. Según informó la agencia EFE, la delegación panameña llegó a España con el objetivo de mostrar las ventajas de su sector cinematográfico, caracterizado por incentivos fiscales, diversidad de locaciones y condiciones logísticas favorables.

Durante la cita, la ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera, explicó a EFE que el enfoque va más allá de la exhibición de películas. “No se trata solo de exhibir películas, sino de posicionar a Panamá como un socio estratégico para la coproducción, la inversión y el desarrollo de proyectos audiovisuales”, sostuvo Herrera en declaraciones recogidas por la agencia.

En el marco de Latinamerican Focus, la sección que cada año destaca a un país iberoamericano, Panamá expuso a la industria global los beneficios que ofrece para la producción audiovisual. Las autoridades destacaron que cualquier proyecto que invierta más de 500,000 dólares en el país puede obtener un retorno del 25% de su inversión, un incentivo que, según la ministra, convierte a la nación centroamericana en un destino competitivo para rodajes internacionales.

La oferta panameña incluye una gran variedad de escenarios naturales y urbanos en distancias reducidas, desde selvas tropicales hasta playas en el Caribe y el Pacífico, así como ciudades modernas y paisajes coloniales. La posición geográfica, la conectividad aérea y una infraestructura logística en desarrollo refuerzan el atractivo del país para la industria, según detalló EFE.

La delegación panameña en España presentó los incentivos fiscales y la diversidad de locaciones de Panamá como argumentos clave para atraer coproducciones y rodajes internacionales./(Ministerio de Cultura de Panamá)

Herrera destacó: “Contamos con incentivos fiscales competitivos que permiten a las producciones recuperar una parte importante de su inversión al rodar en el país, pues toda aquella producción que invierta en el territorio nacional más de 500,000 dólares, podrá acceder a un retorno de inversión del 25 %”. La ministra subrayó que el entorno local facilita la operación de rodajes y promueve la inversión extranjera en el sector audiovisual.

Según datos difundidos por EFE, la programación de Panamá en el festival no se limitó a la promoción de sus ventajas logísticas y económicas. El país también presentó cuatro largometrajes en funciones exclusivas para profesionales acreditados y una sesión especial dedicada al cortometraje panameño en Málaga Short Corner.

La ministra de Cultura describió el cine panameño como una industria joven en comparación con otras cinematografías de América Latina, aunque en rápido crecimiento. “En los últimos años ha tenido un crecimiento notable tanto en producción como en reconocimiento internacional”, afirmó Herrera, quien indicó que el país atraviesa una etapa de maduración tanto a nivel industrial como autoral.

Durante el festival, Panamá exhibió tres películas que han generado impacto en el país y en el extranjero. Entre ellas figura ‘Papeles’, de Arturo Montenegro, que aborda el escándalo global de los Papeles de Panamá y sus repercusiones en la imagen internacional del país. Además, se proyectó la sátira ‘Espina’, dirigida por Daniel Poler, y el drama ‘Querido Trópico’, de Ana Endara, que fue seleccionada para representar a Panamá en los premios Goya y Óscar de este año.

Las historias del cine panameño reflejan la diversidad cultural y la riqueza identitaria del país, conectando temáticas locales con públicos globales./(Ministerio de Cultura de Panamá)

En declaraciones recogidas por EFE, Herrera señaló que las historias que emergen del cine panameño reflejan la diversidad cultural del país y la convergencia de identidades que lo caracterizan históricamente. “Nuestras historias reflejan la diversidad cultural del país, el cruce de identidades que históricamente ha caracterizado a Panamá y temas profundamente humanos que conectan con audiencias globales”, afirmó la ministra.

El esfuerzo del país busca consolidar su posición como un centro logístico para la producción audiovisual en la región, ofreciendo talento local, eficiencia operativa y un clima propicio para la inversión. De acuerdo con la información recabada por EFE, directores como Abner Benaim, Pituka Ortega Heilbron y Ana Endara han abierto el camino para una nueva generación de cineastas que desarrollan proyectos con ambición internacional.

La agenda panameña en el Festival de Málaga incluyó actividades de promoción, proyecciones y sesiones de networking orientadas a fortalecer los lazos con la industria internacional y atraer futuros rodajes a su territorio.