Panamá

La industria audiovisual de Panamá refuerza vínculos en el certamen de Málaga

La designación de Panamá como país invitado de honor en el encuentro español impulsa su estrategia para atraer inversiones, destacar incentivos fiscales y exhibir la oferta de producciones emergentes ante representantes del sector audiovisual internacional.

Guardar
La presencia de Panamá como
La presencia de Panamá como invitado de honor en la sección Latinamerican Focus en el Festival de Cine de Málaga reafirma su apuesta como destino estratégico para la industria audiovisual internacional./(Ministerio de Cultura de Panamá)

La presencia de Panamá en el Festival de Cine de Málaga como invitado de honor en la sección Latinamerican Focus marcó un paso decisivo para posicionar al país como un destino estratégico para la industria audiovisual internacional. Según informó la agencia EFE, la delegación panameña llegó a España con el objetivo de mostrar las ventajas de su sector cinematográfico, caracterizado por incentivos fiscales, diversidad de locaciones y condiciones logísticas favorables.

Durante la cita, la ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera, explicó a EFE que el enfoque va más allá de la exhibición de películas. “No se trata solo de exhibir películas, sino de posicionar a Panamá como un socio estratégico para la coproducción, la inversión y el desarrollo de proyectos audiovisuales”, sostuvo Herrera en declaraciones recogidas por la agencia.

En el marco de Latinamerican Focus, la sección que cada año destaca a un país iberoamericano, Panamá expuso a la industria global los beneficios que ofrece para la producción audiovisual. Las autoridades destacaron que cualquier proyecto que invierta más de 500,000 dólares en el país puede obtener un retorno del 25% de su inversión, un incentivo que, según la ministra, convierte a la nación centroamericana en un destino competitivo para rodajes internacionales.

La oferta panameña incluye una gran variedad de escenarios naturales y urbanos en distancias reducidas, desde selvas tropicales hasta playas en el Caribe y el Pacífico, así como ciudades modernas y paisajes coloniales. La posición geográfica, la conectividad aérea y una infraestructura logística en desarrollo refuerzan el atractivo del país para la industria, según detalló EFE.

La delegación panameña en España
La delegación panameña en España presentó los incentivos fiscales y la diversidad de locaciones de Panamá como argumentos clave para atraer coproducciones y rodajes internacionales./(Ministerio de Cultura de Panamá)

Herrera destacó: “Contamos con incentivos fiscales competitivos que permiten a las producciones recuperar una parte importante de su inversión al rodar en el país, pues toda aquella producción que invierta en el territorio nacional más de 500,000 dólares, podrá acceder a un retorno de inversión del 25 %”. La ministra subrayó que el entorno local facilita la operación de rodajes y promueve la inversión extranjera en el sector audiovisual.

Según datos difundidos por EFE, la programación de Panamá en el festival no se limitó a la promoción de sus ventajas logísticas y económicas. El país también presentó cuatro largometrajes en funciones exclusivas para profesionales acreditados y una sesión especial dedicada al cortometraje panameño en Málaga Short Corner.

La ministra de Cultura describió el cine panameño como una industria joven en comparación con otras cinematografías de América Latina, aunque en rápido crecimiento. “En los últimos años ha tenido un crecimiento notable tanto en producción como en reconocimiento internacional”, afirmó Herrera, quien indicó que el país atraviesa una etapa de maduración tanto a nivel industrial como autoral.

Durante el festival, Panamá exhibió tres películas que han generado impacto en el país y en el extranjero. Entre ellas figura ‘Papeles’, de Arturo Montenegro, que aborda el escándalo global de los Papeles de Panamá y sus repercusiones en la imagen internacional del país. Además, se proyectó la sátira ‘Espina’, dirigida por Daniel Poler, y el drama ‘Querido Trópico’, de Ana Endara, que fue seleccionada para representar a Panamá en los premios Goya y Óscar de este año.

Las historias del cine panameño
Las historias del cine panameño reflejan la diversidad cultural y la riqueza identitaria del país, conectando temáticas locales con públicos globales./(Ministerio de Cultura de Panamá)

En declaraciones recogidas por EFE, Herrera señaló que las historias que emergen del cine panameño reflejan la diversidad cultural del país y la convergencia de identidades que lo caracterizan históricamente. “Nuestras historias reflejan la diversidad cultural del país, el cruce de identidades que históricamente ha caracterizado a Panamá y temas profundamente humanos que conectan con audiencias globales”, afirmó la ministra.

El esfuerzo del país busca consolidar su posición como un centro logístico para la producción audiovisual en la región, ofreciendo talento local, eficiencia operativa y un clima propicio para la inversión. De acuerdo con la información recabada por EFE, directores como Abner Benaim, Pituka Ortega Heilbron y Ana Endara han abierto el camino para una nueva generación de cineastas que desarrollan proyectos con ambición internacional.

La agenda panameña en el Festival de Málaga incluyó actividades de promoción, proyecciones y sesiones de networking orientadas a fortalecer los lazos con la industria internacional y atraer futuros rodajes a su territorio.

Temas Relacionados

PanamáFestival de Cine de MálagaMinisterio de Cultura de PanamáPremios GoyaIncentivos Fiscales AudiovisualesCoproducción Internacional

Últimas Noticias

Rodrigo Chaves y Laura Fernández se reunieron con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, previo al cambio de mando

El encuentro en Santiago se produjo en el marco de las actividades previas al traspaso de poderes en Chile y sirvió para reafirmar la relación entre ambos países, considerados dos de las democracias más estables de América Latina

Rodrigo Chaves y Laura Fernández

El Salvador supera los 2,3 millones de vehículos: Expertos advierten colapso total para 2030

La organización MOVES lanzó una dura advertencia: los tiempos de traslado ya se duplicaron y, de mantenerse la tendencia, en apenas cuatro años la movilidad urbana llegará a un punto de no retorno. “Ya no cabemos”, aseguran los expertos ante un sistema que alcanzó su límite físico

El Salvador supera los 2,3

Tribunal salvadoreño ordena prisión provisional para cuatro italianos por presunta estafa con maquinaria

La decisión se tomó luego de que el juzgado valorar indicios sobre una estructura que ofertaba equipos adulterados bajo marcas reconocidas y defraudaba a compradores en el país y Centroamérica mediante plataformas digitales

Tribunal salvadoreño ordena prisión provisional

El acceso de las mujeres dominicanas al crédito bancario crece un 281 % en la última década, según la Asociación de Bancos Múltiples

El monto total de financiamiento otorgado a mujeres alcanzó los 378.968 millones de pesos al cierre de 2025, mostrando una expansión significativa en comparación con los niveles registrados en el año 2014

El acceso de las mujeres

Nuevo golpe al narcotráfico en Costa Rica: decomisan casi una tonelada de cocaína en un camión dentro del principal puerto del Caribe

Dos personas fueron detenidas, incluido un oficial de la Fuerza Pública, tras el hallazgo de la droga en la cabina de un vehículo que ingresaba a la Terminal de Contenedores de Moín, en la provincia de Limón

Nuevo golpe al narcotráfico en

TECNO

Guía para evitar estafas telefónicas:

Guía para evitar estafas telefónicas: qué responder y qué no si llama un desconocido

Calibrar mal su temperatura, dejar la puerta abierta y más errores que aumentan el consumo del refrigerador

Cómo quitar Meta AI de WhatsApp y por qué hay usuarios que buscan desactivarlo

Así puedes vaciar la papelera de WhatsApp y recuperar espacio en el celular

Steam lanza un juego gratis: cómo reclamarlo y quedártelo para siempre antes de que termine la promoción

ENTRETENIMIENTO

“Dejar el dolor atrás y

“Dejar el dolor atrás y responder al bullying con éxito fue la mejor venganza”: la confesión de Halle Berry que sorprendió a sus fanáticos

La miniserie con David Harbour (‘Stranger Things’) que acaba de llegar a HBO y ya se ha colado entre lo más visto: inspirada en un caso real

Así se ve Miley Cyrus como Hannah Montana en el especial por los 20 años de la serie en Disney+

“Esto es el infierno”: Harvey Weinstein comparte su día a día en la cárcel de Rikers Island

Joshua Jackson habló por primera vez de la muerte de James Van Der Beek, su co-estrella en “Dawson’s Creek”

MUNDO

El Reino Unido refuerza su

El Reino Unido refuerza su presencia militar en el Mediterráneo Oriental tras el ataque con dron en Chipre

Crisis del petróleo: ¿Está el mundo en mejor situación que en 1973?

Ucrania despliega expertos anti drones en cuatro países de Medio Oriente a cambio de misiles Patriot

El precio del petróleo cae un 10% y dispara la recuperación de los mercados europeos

Inteligencia artificial y desinformación: el desafío de verificar imágenes en conflictos como el de Irán, Israel y Estados Unidos