El presidente de Panamá viaja a Chile para asistir a la investidura de Kast

La delegación panameña tiene previsto sostener encuentros bilaterales en Santiago, en el marco del inicio de un nuevo gobierno chileno que genera expectativas sobre la colaboración económica y logística centrada en la vía interoceánica panameña

Esta cita representa un nuevo capítulo en la relación entre ambos países, marcada por el peso estratégico del Canal de Panamá para la economía chilena. (Cortesía: Astrid Salazar)

El presidente panameño José Raúl Mulino prepara su visita oficial a Chile para presenciar la asunción de José Antonio Kast como nuevo jefe de Estado, un evento que contará con la presencia de varios líderes regionales y europeos.

Mulino y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, partirán el martes hacia Santiago. Según información de la Presidencia de Panamá, el mandatario tiene previsto un encuentro bilateral con Kast en el Palacio Cousiño antes de la ceremonia de investidura, que se celebrará el miércoles.

El Canal de Panamá ocupa un lugar central en la agenda bilateral. Chile figura como el principal usuario latinoamericano de esta vía interoceánica y se ubica entre los cinco países que más la utilizan a nivel global.

Ambos gobiernos ya habían subrayado la importancia de esta infraestructura durante una visita de Kast a Panamá en enero, cuando establecieron una comisión binacional permanente para fortalecer la cooperación.

La relación entre Panamá y Chile se ha visto revitalizada por el interés chileno en ascender del cuarto al tercer puesto entre los usuarios del canal, lo que se traduce en oportunidades para el comercio y la logística en la región. De este modo, la visita de Mulino busca consolidar ese renovado impulso en las relaciones bilaterales.

Asistentes internacionales y ausencias notables

Al acto de juramentación del 11 de marzo acudirán otros mandatarios latinoamericanos, como Javier Milei de Argentina, Rodrigo Paz de Bolivia, Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil y Daniel Noboa de Ecuador.

También se espera la presencia de la líder opositora venezolana María Corina Machado y del Rey Felipe VI de España, junto a funcionarios de distintos gobiernos.

José Antonio Kast culmina gira internacional con especial énfasis en su encuentro con Nayib Bukele, referente de seguridad en El Salvador. (Cortesía: Presidencia de El Salvador)

En contraste, algunas figuras influyentes de la derecha internacional estarán ausentes en la ceremonia. Esto pese a que en enero pasado, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el presidente electo de Chile, sostuvieron un encuentro en San Salvador marcado por el intercambio de experiencias en materia de seguridad y la promesa de colaboración bilateral.

Tampoco asistirán el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; la primera ministra de Italia, Georgia Meloni; ni el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

La toma de posesión de Kast marca un giro político relevante en Chile, al imponerse en la segunda vuelta electoral del pasado 14 de diciembre como representante del Partido Republicano de Chile. El dirigente reemplazará a Gabriel Boric en la presidencia.

Detalles del triunfo de Kast y contexto político

La victoria de José Antonio Kast tuvo un alcance nacional: logró imponerse en las 16 regiones del país y registró la segunda mayor diferencia en una segunda vuelta electoral desde el retorno a la democracia, sólo por detrás del resultado de Michelle Bachelet en 2013.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

En resumen, el presidente panameño Mulino viajará a Chile para asistir a la toma de posesión de José Antonio Kast, mantendrá una reunión oficial previa y reforzará los lazos diplomáticos con un socio estratégico para la operación del Canal de Panamá. El evento reunirá a líderes de distintos países y se produce en un contexto de cambios en el panorama político chileno.

