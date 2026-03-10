Autoridades panameñas autorizan nuevamente la venta de fármacos del fabricante peruano Medifarma

Panamá suspendió en marzo de 2025 el registro sanitario de medicamentos de Medifarma tras detectarse fallas en procesos de fabricación en Perú. Infobae Perú

El Ministerio de Salud de Panamá autorizó nuevamente la comercialización de medicamentos del laboratorio peruano Medifarma, tras levantar la suspensión del registro sanitario que pesaba sobre los productos de esa empresa desde 2025.

La decisión fue adoptada mediante una resolución emitida por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, que determinó que se han subsanado las irregularidades que dieron origen a la medida sanitaria aplicada el año pasado.

La resolución levanta tanto la suspensión del registro sanitario como la restricción para tramitar nuevos registros de medicamentos fabricados por ese laboratorio.

La medida representa el cierre de un proceso de control sanitario que se extendió por casi once meses, desde que el Ministerio de Salud decidió suspender la comercialización de los productos de ese fabricante en Panamá.

La resolución que permitió nuevamente su venta fue emitida el 24 de febrero de 2026, mientras que la suspensión original fue ordenada el 31 de marzo de 2025. En ese momento las autoridades panameñas dispusieron retirar del mercado los medicamentos elaborados por la compañía, como parte de una medida preventiva para proteger la salud pública.

La suspensión inicial se produjo después de que las autoridades sanitarias de Perú detectaran fallas críticas en los procesos de fabricación de líquidos estériles de gran volumen del laboratorio Medifarma, particularmente en la producción de suero fisiológico.

La suspensión también había ordenado el retiro del mercado de varios productos farmacéuticos distribuidos en Panamá. Archivo

Una inspección realizada por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) reveló irregularidades en los procesos de mezcla y control de calidad, lo que fue considerado un incumplimiento de las buenas prácticas de manufactura farmacéutica. Estas anomalías llevaron al cierre temporal del área de fabricación involucrada en la producción de esos medicamentos.

Alerta

El problema que originó la alerta sanitaria tuvo impacto más allá de los aspectos técnicos del proceso productivo. Según los informes de farmacovigilancia citados por las autoridades peruanas, se registraron al menos 12 casos de efectos adversos asociados al uso del suero fisiológico de un lote específico, distribuido en distintas regiones del país sudamericano.

Entre las reacciones reportadas se mencionaron flebitis, cefalea, hipertermia, hipopotasemia, parestesias y convulsiones, lo que generó preocupación entre autoridades sanitarias y motivó medidas regulatorias más estrictas.

A raíz de esos hallazgos, Panamá decidió adoptar medidas preventivas similares a las aplicadas en Perú, suspendiendo el registro sanitario de los medicamentos fabricados por Medifarma y ordenando el retiro de los lotes disponibles en el mercado.

Autoridades sanitarias de Perú investigaron al menos 12 casos de reacciones adversas asociadas al uso de suero fisiológico producido por Medifarma, incluyendo convulsiones, flebitis y alteraciones metabólicas. (Imagen referencial - San Pablo Farmacia)

La resolución publicada en abril de 2025 incluyó una lista de productos que debían ser retirados del mercado, entre ellos soluciones de cloruro de sodio para perfusión, dextrosa en diferentes concentraciones, lactato de Ringer y otras presentaciones farmacéuticas utilizadas en hospitales y clínicas. También se suspendieron los trámites de registro sanitario de nuevos medicamentos producidos por el laboratorio.

Aprobación

La nueva resolución emitida este año concluye que las condiciones que motivaron la suspensión han sido superadas, luego de que las autoridades sanitarias peruanas levantaran la medida de cierre temporal aplicada al laboratorio.

El Ministerio de Salud de Perú informó que el laboratorio Medifarma había corregido las no conformidades detectadas durante la inspección, lo que permitió restablecer las operaciones en la planta de producción.

Con base en esa evaluación, las autoridades panameñas determinaron que ya no era necesario mantener la suspensión del registro sanitario de sus medicamentos.

La resolución firmada por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas restablece la vigencia del registro sanitario y del uso de varios medicamentos elaborados por la empresa, incluyendo soluciones inyectables de dextrosa, cloruro de sodio para perfusión, metronidazol en tabletas, acetato de medroxiprogesterona y productos ginecológicos con estriol.

La nueva resolución restablece el registro sanitario y autoriza nuevamente la comercialización de esos medicamentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se autoriza nuevamente la obtención de registros sanitarios para medicamentos producidos por ese fabricante, lo que permite su comercialización en el país bajo el marco regulatorio vigente.

El levantamiento de la suspensión marca un paso importante en el proceso de restablecimiento de la confianza en los productos del laboratorio, aunque las autoridades sanitarias mantienen los mecanismos de vigilancia sobre los medicamentos que ingresan al mercado.

El sistema regulatorio panameño contempla controles permanentes sobre la calidad, seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos, especialmente cuando se trata de medicamentos importados.

Las autoridades han reiterado que cualquier irregularidad detectada en la cadena de producción o distribución puede dar lugar nuevamente a medidas de suspensión o retiro del mercado.

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas determinó que el laboratorio corrigió las irregularidades detectadas durante las inspecciones. Archivo

En el contexto regional, el caso de Medifarma se convirtió en uno de los episodios más relevantes de control sanitario farmacéutico en los últimos años, debido a la amplitud de las medidas adoptadas por distintos países.

Los productos suspendidos en 2025 y ahora nuevamente autorizados en Panamá corresponden en gran medida a los mismos tipos de medicamentos utilizados de forma rutinaria en hospitales y clínicas.

Entre ellos se encuentran soluciones intravenosas como el cloruro de sodio al 0.9%, dextrosa en distintas concentraciones y lactato de Ringer, que se emplean principalmente para hidratación, reposición de líquidos y electrolitos en pacientes hospitalizados, así como para la administración de medicamentos por vía intravenosa.

También figuran fármacos como el metronidazol, utilizado para tratar infecciones bacterianas y parasitarias, el acetato de medroxiprogesterona empleado en terapias hormonales, y productos ginecológicos con estriol destinados al tratamiento de afecciones vaginales.

Estos medicamentos forman parte del grupo de insumos básicos utilizados en procedimientos médicos, atención hospitalaria y tratamientos clínicos habituales, por lo que su disponibilidad suele considerarse clave dentro del sistema de salud.