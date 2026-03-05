Combustibles registrarán fuerte aumento en Panamá desde este viernes

El diésel ultra bajo en azufre registró el mayor incremento del período, con un aumento cercano a 43 centésimos por galón. EFE/Carlos Lemos

El precio de los combustibles en Panamá registrará un nuevo aumento a partir de este viernes, luego de que la Secretaría Nacional de Energía publicara la actualización quincenal de los precios máximos de venta al consumidor, que regirán en las estaciones de servicio del país durante las próximas dos semanas.

Las gasolinas de 95 y 91 octanos, así como el diésel ultra bajo en azufre, subirán en todo el territorio nacional, reflejando una tendencia al alza en las referencias internacionales de los productos derivados del petróleo.

De acuerdo con la actualización oficial, el litro de gasolina de 95 octanos en la ciudad de Panamá pasará de $0.851 a $0.948, lo que representa un incremento de $0.097 por litro.

Cuando se traslada ese ajuste a la medida más utilizada por los conductores —el galón— el aumento equivale a aproximadamente $0.367 por galón, es decir 36.7 centésimos adicionales por cada galón de gasolina de 95 octanos. Este combustible es el de mayor calidad disponible en el mercado panameño y uno de los más utilizados por vehículos de alto rendimiento.

La gasolina de 91 octanos también registrará un aumento significativo, al pasar de $0.798 a $0.885 por litro en la capital panameña. Esto implica un incremento de $0.087 por litro, que equivale aproximadamente a $0.329 por galón, es decir 32.9 centésimos adicionales por cada galón de combustible.

El aumento en el precio del diésel tiene un efecto directo en la estructura de costos de la economía panameña, ya que este combustible es el principal insumo energético utilizado para el transporte de mercancías, la distribución de alimentos y el funcionamiento de gran parte del aparato productivo.

El nuevo ajuste quincenal de combustibles comenzará a regir este viernes en todas las estaciones de servicio del país. REUTERS/Bing Guan/File Photo

En Panamá, la mayoría del transporte de carga terrestre —camiones que movilizan productos agrícolas, industriales y bienes importados desde puertos y zonas logísticas— opera con diésel, por lo que cada incremento se traslada progresivamente a los costos de logística y distribución.

Este efecto también alcanza a sectores como la agricultura, la construcción, la industria y algunas actividades portuarias, donde maquinaria pesada y equipos operan con este combustible.

Como resultado, el alza del diésel suele reflejarse en presiones sobre los precios finales de bienes y servicios, especialmente alimentos y productos de consumo masivo, lo que puede alimentar presiones inflacionarias en la economía local.

El mayor incremento se registra en el diésel ultra bajo en azufre, combustible ampliamente utilizado por vehículos comerciales, transporte de carga y flotas de transporte público.

En la ciudad de Panamá, el precio por litro subirá de $0.790 a $0.903, lo que representa un aumento de $0.113 por litro. Convertido a galón, el ajuste equivale a aproximadamente $0.428 por galón, es decir 42.8 centésimos adicionales, el incremento más alto entre los tres combustibles regulados en este período.

Carga y descarga de contenedores a un tren del Ferrocarril del Canal de Panamá en la Ciudad de Panamá, el miércoles 2 de abril de 2025. (Foto AP/Matías Delacroix)

Las autoridades energéticas explicaron que el impacto del reciente conflicto en Medio Oriente aún es limitado en el cálculo actual de los precios, debido a la forma en que se construye el mecanismo de referencia utilizado por Panamá para fijar los valores máximos de venta.

Según la Secretaría Nacional de Energía, el sistema incorpora principalmente dos días de comportamiento del mercado internacional posteriores a los eventos geopolíticos, por lo que los efectos más claros de la crisis podrían reflejarse en próximos ajustes quincenales.

El organismo también señaló que la tendencia alcista en los combustibles ya se venía observando antes del reciente aumento de tensiones en la región, debido a dinámicas propias del mercado energético internacional, incluyendo variaciones en la oferta y demanda global de combustibles refinados.

Por ello, no todo el incremento actual puede atribuirse directamente al conflicto vinculado con Irán, aunque las tensiones geopolíticas suelen influir en la volatilidad de los precios del petróleo y sus derivados.

En el caso de Panamá, los precios de referencia de los combustibles se calculan con base en las cotizaciones internacionales de los productos refinados en la costa del Golfo de Estados Unidos, principal mercado proveedor para el país.

A partir de esas referencias, la Secretaría de Energía establece cada 14 días los precios máximos de venta al consumidor, que deben ser respetados por las estaciones de servicio en todo el territorio nacional.

Los precios del combustible en Panamá se calculan tomando como referencia los productos refinados del mercado de la costa del Golfo de Estados Unidos. REUTERS/Roberto Cisneros NO RESALES. NO ARCHIVES

El nuevo ajuste refleja la sensibilidad del mercado panameño frente a los movimientos internacionales del petróleo y los combustibles refinados, en un contexto donde la demanda global de energía continúa siendo un factor determinante en la evolución de los precios.

Para los consumidores, el aumento implica mayores costos de movilidad en un momento en que el combustible sigue siendo uno de los principales insumos de la economía, tanto para el transporte de personas como para la logística y distribución de mercancías en el país.

Al cierre del 4 de marzo, el Brent (referencia internacional) terminó en $81.40 por barril, luego de haber tocado brevemente niveles por encima de $84; en tanto, el crudo de referencia en Estados Unidos (WTI) cerró alrededor de $74.66 por barril, un alza del 15% frente a los precios que se registraban a finales de febrero.

Con esos niveles, y considerando que Panamá toma como referencia productos refinados cotizados en la costa del Golfo de Estados Unidos con rezago, el próximo ajuste quincenal podría reflejar con más fuerza cualquier presión adicional del mercado internacional si el repunte se sostiene.

El ajuste de precios se realiza cada 14 días y establece el máximo que pueden cobrar las estaciones de servicio en el país. REUTERS/Raquel Cunha

En las provincias más alejadas de la capital, el incremento en los combustibles será mayor debido a los costos logísticos asociados al transporte desde los centros de almacenamiento y distribución ubicados cerca de la terminal petrolera y las áreas portuarias del Pacífico.

En estos casos, el ajuste por litro termina reflejándose en aumentos más elevados cuando se calcula el precio por galón. Por ejemplo, en la provincia de Chiriquí, el precio máximo de la gasolina de 95 octanos en David pasará a 0.970 dólares por litro, lo que equivale aproximadamente a 3.67 dólares por galón, mientras que en la ciudad de Panamá el precio será de 0.948 dólares por litro, cerca de 3.59 dólares por galón.

La diferencia también se observa en la gasolina de 91 octanos. En la ciudad de Panamá el precio quedará en 0.885 dólares por litro, equivalente a unos 3.35 dólares por galón, mientras que en zonas más distantes como David alcanzará aproximadamente 3.43 dólares por galón al fijarse en 0.906 dólares por litro.

En áreas fronterizas o de difícil acceso logístico, como Cerro Punta, Puerto Armuelles o Changuinola en Bocas del Toro, los precios son aún más altos debido al transporte adicional por carretera y a la menor escala del mercado.

El caso más evidente se registra en Changuinola, donde la gasolina de 95 octanos quedará en 0.999 dólares por litro, lo que representa aproximadamente 3.78 dólares por galón, uno de los precios más altos del país. En comparación, en la ciudad de Panamá el mismo combustible rondará los 3.59 dólares por galón.

Situaciones similares se presentan con el diésel, que alcanzará alrededor de 3.61 dólares por galón en Changuinola frente a cerca de 3.42 dólares por galón en la capital. Estas diferencias reflejan cómo la distancia geográfica y los costos de transporte influyen en el precio final que pagan los consumidores en las regiones más apartadas del país.