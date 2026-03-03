Panamá

Recaudación en Panamá crece 12%, pero ingresos quedan $2,684 millones bajo lo presupuestado

Los impuestos directos subieron 23.4%, mientras los indirectos avanzaron 1.8% en el comparativo anual.

Los impuestos directos crecieron 23.4%
Los impuestos directos crecieron 23.4% y sumaron $3,703.6 millones en el año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Estado panameño cerró 2025 con un déficit acumulado de $2,684.4 millones frente al presupuesto aprobado, a pesar de que los ingresos corrientes mostraron un crecimiento interanual de 12% respecto a 2024.

El dato forma parte del informe de recaudación de la Dirección General de Ingresos (DGI) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que revela una brecha significativa entre lo efectivamente ingresado y lo proyectado, en un año marcado por mayores esfuerzos de fiscalización y modernización tributaria.

En términos acumulados a diciembre, los ingresos corrientes en efectivo totalizaron $10,371.6 millones, mientras que al incluir el uso de documentos fiscales alcanzaron los $10,539.6 millones. Aunque la cifra representa un aumento de $1,115.3 millones frente al año anterior, quedó por debajo de la meta presupuestaria, lo que explica el desbalance registrado al cierre fiscal.

El componente más relevante continúa siendo el tributario. Los ingresos tributarios acumulados sumaron $6,257.7 millones en efectivo, y $6,425.8 millones incluyendo documentos fiscales, lo que refleja un crecimiento de 13.6% en comparación con 2024. Sin embargo, frente al presupuesto aprobado, el rubro también presentó un faltante superior a $1,797 millones.

Los dividendos del Canal de
Los dividendos del Canal de Panamá aportaron más de $2,371 millones al Estado. Agencia

Dentro de esta categoría, los impuestos directos lideraron el crecimiento, al alcanzar $3,703.6 millones, un aumento de 23.4% respecto al año previo. Este desempeño estuvo impulsado principalmente por el impuesto sobre la renta de personas jurídicas y Zona Libre, así como por mayores aportes en planillas e inmuebles. El dinamismo de este segmento suele asociarse a mayor actividad económica formal y a mejoras en el cumplimiento tributario.

Por su parte, los impuestos indirectos acumularon $2,554.1 millones, con un crecimiento más moderado de 1.8% interanual. En esta categoría destacan el ITBMS en ventas internas, el ITBMS en importación y los impuestos selectivos al consumo. Algunos subcomponentes mostraron variaciones mixtas: el consumo de combustible registró un fuerte incremento porcentual, mientras que ciertos impuestos selectivos reflejaron ajustes respecto al año anterior.

En paralelo, los ingresos no tributarios alcanzaron $4,088.2 millones, un aumento de 12.4% frente a 2024, aunque también por debajo de lo presupuestado. Este grupo incluye tasas, derechos, concesiones y, especialmente, la participación de utilidades y aportes de entidades estatales.

En este último renglón, los dividendos del Canal de Panamá aportaron más de $2,371 millones, consolidándose como una de las principales fuentes de ingresos del Estado.

Los ingresos tributarios alcanzaron $6,425.8
Los ingresos tributarios alcanzaron $6,425.8 millones al incluir documentos fiscales. (Foto: Shutterstock)

El informe también detalla que la participación de utilidades y aportes sumó $3,014.5 millones, con un crecimiento de 13.7% interanual. Además del Canal, contribuyeron entidades como el Banco Nacional de Panamá, la Caja de Ahorros, la Autoridad Marítima y la Zona Libre de Colón, aunque con variaciones individuales en sus aportes respecto al año anterior.

Un elemento relevante en el reporte es el comportamiento de la recaudación con documentos fiscales, mecanismo vinculado a la factura electrónica y a créditos fiscales. En diciembre, los ingresos tributarios pasaron de $734.4 millones en efectivo a $740.9 millones al incorporar documentos fiscales.

En el acumulado anual, esta modalidad elevó los ingresos tributarios de $6,257.7 millones a $6,425.8 millones. Este diferencial evidencia el impacto de la digitalización en el control y formalización de transacciones.

El MEF atribuye el desempeño a una estrategia basada en fiscalización inteligente, digitalización de procesos y fortalecimiento de la cultura tributaria. Durante 2025 se reforzaron auditorías, inspecciones y controles basados en análisis de riesgo, además de ampliarse el uso de herramientas tecnológicas para detectar omisiones y reducir la evasión.

La incorporación de documentos fiscales
La incorporación de documentos fiscales vinculados a la factura electrónica elevó los ingresos tributarios acumulados de $6,257.7 millones en efectivo a $6,425.8 millones en 2025, reflejando el impacto de la digitalización en el control y formalización de las transacciones. (Freepik)

A pesar del crecimiento interanual, el resultado final muestra que el incremento de ingresos no fue suficiente para cumplir la meta presupuestaria, lo que mantiene presión sobre las finanzas públicas. El informe destaca que los ingresos tributarios representaron alrededor del 60% del total de ingresos corrientes, confirmando su peso estructural en la sostenibilidad fiscal.

El comportamiento mixto por categorías también refleja que no todos los renglones evolucionaron al mismo ritmo. Mientras los impuestos directos registraron aumentos de doble dígito, los indirectos mostraron avances más moderados. En los ingresos no tributarios, los dividendos del Canal compensaron parcialmente déficits en tasas y concesiones, algunas de las cuales estuvieron por debajo de lo proyectado.

El Ministerio de Economía y
El Ministerio de Economía y Finanzas señaló que el resultado refleja el fortalecimiento de la administración tributaria y la capacidad del país para generar mayores recursos internos destinados a financiar inversión pública y cubrir gastos esenciales. Archivo

El balance general deja dos lecturas. Por un lado, el Estado logró elevar su recaudación en más de mil millones de dólares respecto a 2024, consolidando una tendencia de recuperación. Por otro, el desfase frente al presupuesto evidencia la necesidad de ajustar proyecciones, fortalecer el crecimiento económico y mantener controles estrictos para evitar que la brecha fiscal se amplíe.

El MEF indicó que “este resultado refleja tanto el dinamismo de la economía panameña como el fortalecimiento de la administración tributaria, y confirma la capacidad del país para generar mayores recursos internos que permiten financiar inversión pública, cubrir gastos esenciales y reducir la necesidad de endeudamiento”.

