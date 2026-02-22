Segregación escolar en Panamá: el Museo del Canal reconstruye la memoria afrocaribeña excluida del relato oficial

El proyecto digital del Museo del Canal documenta escuelas afrocaribeñas creadas en casas, iglesias y espacios comunales como respuesta a la exclusión educativa entre 1930 y 1950. Cortesía

Panamá vuelve a mirar su pasado educativo a través de la historia afrocaribeña. El Museo del Canal presentó el proyecto digital Escuelas Afrocaribeñas, una investigación desarrollada en ArcGIS StoryMaps que documenta y mapea las experiencias escolares de estudiantes afrocaribeños angloparlantes en el país entre 1930 y 1950.

La iniciativa busca rescatar memorias invisibilizadas y reconstruir un capítulo clave de la historia social panameña, marcado por procesos de migración, identidad cultural y desigualdad educativa.

El proyecto fue liderado por Nyasha Warren, gerente de Investigación y Documentación del museo, junto a Kaysha Corinealdi, profesora asociada de Rutgers University–New Brunswick.

La investigación contó con la colaboración del Centro de Investigación Educativa AIP (CIEDU) y el respaldo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), integrando enfoques históricos, testimoniales y tecnológicos para reconstruir el acceso a la educación de la comunidad afrocaribeña.

El StoryMap reúne historias orales de personas afrocaribeñas que cursaron estudios en escuelas oficiales y privadas en la ciudad de Panamá y en la antigua Zona del Canal.

La Parroquia y Escuela Episcopal San Cristóbal en Parque Lefevre funcionó como uno de los principales espacios educativos comunitarios donde niños afrocaribeños recibían formación académica antes del desarrollo de planteles formales en la zona. Cortesía

Además, incorpora revisión de archivos públicos y privados en Panamá y Estados Unidos, junto con material fotográfico histórico, lo que permite reconstruir la vida cotidiana en aulas marcadas por dinámicas de segregación racial y barreras lingüísticas.

La investigación expone cómo el racismo, el clasismo y la xenofobia limitaron el acceso a la educación durante las décadas de 1930, 1940 y 1950. }

El proyecto incorpora una cronología que contextualiza los desafíos educativos de la comunidad afrocaribeña. Entre los hitos más relevantes figuran los debates constitucionales de 1940 que afectaron su estatus ciudadano, la Constitución panameña de 1941 que catalogó a afrocaribeños como descendientes de “inmigración prohibida”, y la Constitución de 1946 que introdujo mecanismos para optar por la nacionalidad panameña y estableció el principio de educación sin discriminación racial.

En el plano internacional, el fallo Brown vs. Board of Education de 1954 declaró inconstitucional la segregación escolar en Estados Unidos, aunque en la Zona del Canal el sistema segregado persistió bajo otras denominaciones, prolongando las barreras educativas.

La Escuela Clara Ophelia Wattley, vinculada al Ejército de Salvación en Río Abajo, evolucionó de guardería comunitaria a centro educativo reconocido dentro de la comunidad afrocaribeña. Cortesía

El estudio documenta que, pese a las restricciones, la comunidad afrocaribeña desarrolló estrategias para garantizar la alfabetización y el acceso a la educación. Escuelas ubicadas en casas, iglesias y espacios comunales surgieron como alternativas a la exclusión institucional, consolidando entornos educativos donde el idioma inglés y la identidad cultural afrocaribeña desempeñaron un rol central en la formación académica y social de los estudiantes.

Entre las escuelas destacadas en el proyecto se encuentran instituciones comunitarias que operaron en barrios como Río Abajo, Colón y áreas cercanas a la Zona del Canal, donde la presencia afrocaribeña fue significativa.

Estos centros educativos no solo ofrecían enseñanza formal, sino que también funcionaban como espacios de cohesión cultural y resistencia frente a la discriminación estructural que caracterizaba el sistema educativo de la época.

Nyasha Warren señaló que la investigación rescata memorias que permanecieron fuera de los relatos oficiales y permite comprender tanto el impacto de las políticas públicas como la resiliencia comunitaria. Por su parte, Kaysha Corinealdi destacó que el proyecto reafirma la importancia de preservar narrativas que complejizan la historia nacional, mostrando cómo la comunidad afrocaribeña transformó la exclusión en oportunidades de organización y aprendizaje.

El proyecto “Escuelas Afrocaribeñas” fue desarrollado por el Museo del Canal en colaboración con el Centro de Investigación Educativa (CIEDU) y con el respaldo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), integrando historias orales, archivos históricos y herramientas digitales para reconstruir la memoria educativa afrocaribeña en Panamá. Cortesía

El proyecto identifica una red diversa de espacios educativos creados por la comunidad afrocaribeña angloparlante como respuesta a la exclusión del sistema formal. Entre ellos destaca la Parroquia Episcopal San Cristóbal en Parque Lefevre, fundada en 1939 y convertida en un centro educativo donde la maestra Elma Murrell de Payne impartía clases de preescolar en el salón parroquial durante la década de 1950.

Posteriormente, la educadora trasladó su iniciativa al Jardín San Cristóbal, hoy Escuela San Cristóbal, considerada la institución privada más antigua del corregimiento con más de siete décadas de funcionamiento continuo. Este caso evidencia cómo iglesias y liderazgos comunitarios se transformaron en pilares educativos para la población afrocaribeña.

El estudio también documenta el papel del Ejército de Salvación en Río Abajo, donde en 1959 se fundó una iniciativa educativa que evolucionó desde programas comunitarios y guardería hasta una escuela primaria formal. Inicialmente llamada Escuela Samuel L. Brengle, la institución fue renombrada en 1994 como Escuela Clara Ophelia Wattley en honor a una educadora destacada dentro de la comunidad.

Estas experiencias reflejan cómo las iglesias no solo brindaban apoyo espiritual, sino que funcionaban como semilleros de docentes y espacios de formación integral en contextos de limitaciones estructurales.

El estudio busca documentar y visibilizar las experiencias educativas de la comunidad afrocaribeña angloparlante en Panamá entre 1930 y 1950, resaltando cómo la discriminación racial y social impulsó la creación de alternativas educativas comunitarias basadas en resiliencia e innovación. Cortesía

La investigación también destaca la labor del profesor John G. C. Phillips, quien fundó múltiples escuelas afrocaribeñas en sectores como Calidonia, San Miguel y Pueblo Nuevo. Entre ellas sobresale la Escuela McCarthy, ubicada en Pueblo Nuevo, que funcionaba como centro educativo durante la semana y sede religiosa los fines de semana, evidenciando la dualidad de usos comunitarios.

Asimismo, la Escuela Panazone, situada en Calidonia, ofrecía educación primaria y secundaria, así como formación para adultos en horario nocturno, incluyendo taquigrafía y actividades culturales. Estas instituciones ampliaron oportunidades educativas en momentos en que el acceso formal era limitado.

El storymap documenta además iniciativas educativas dentro de hogares y comunidades del antiguo enclave canalero. Ejemplo de ello es la Escuela Mrs. Vassell en Red Tank, donde la enseñanza preescolar se impartía en viviendas particulares para preparar a los niños antes del ingreso a la escuela formal.

Tras el despoblamiento de Red Tank en la década de 1950, muchas familias fueron trasladadas a Paraíso y La Boca, trasladando también sus experiencias educativas comunitarias. Igualmente, la escuela de comercio de Mr. y Mrs. Walker en Paraíso brindaba formación en mecanografía y taquigrafía dentro del enclave canalero, mostrando la presencia de educación afrocaribeña tanto dentro como fuera de la Zona del Canal.

La comunidad afrocaribeña desempeñó un papel determinante en la construcción del Canal de Panamá, aportando mano de obra, identidad cultural y redes sociales que también impulsaron iniciativas educativas propias frente a la segregación. Cortesía ACP

El estudio resalta que la escolarización afrocaribeña también se desarrolló en el ámbito doméstico. La historia de Agatha Williams Springer describe cómo aprendió a leer en la casa de su abuelo en Vista Alegre, Arraiján, utilizando el Royal Reader, texto británico de alfabetización. Este ejemplo evidencia que la educación comunitaria trascendía las instituciones físicas y se apoyaba en redes familiares y culturales que fortalecían la alfabetización y la identidad colectiva.

El uso de ArcGIS StoryMaps permitió integrar cartografía histórica, testimonios y archivos en una plataforma interactiva que facilita la exploración del pasado educativo afrocaribeño. La herramienta digital ofrece un recorrido georreferenciado por escuelas, comunidades y experiencias individuales, contribuyendo a democratizar el acceso al conocimiento histórico y a fomentar el diálogo sobre memoria, identidad y educación.

El proyecto también permite contextualizar la relación entre educación y ciudadanía en Panamá, evidenciando cómo las políticas migratorias y raciales influyeron en el desarrollo del sistema educativo. A través de relatos personales, el StoryMap muestra los desafíos enfrentados por estudiantes afrocaribeños para acceder a oportunidades académicas, así como los mecanismos de solidaridad comunitaria que posibilitaron la continuidad de su formación.

Con la presentación de Escuelas Afrocaribeñas, el Museo del Canal reafirma su compromiso con la investigación histórica inclusiva y el uso de herramientas digitales para ampliar la comprensión del pasado panameño. La iniciativa se posiciona como un aporte a la memoria colectiva, destacando el papel de la comunidad afrocaribeña en la construcción del sistema educativo nacional y en la defensa del derecho a la educación en contextos de discriminación estructural.