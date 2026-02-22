La visita de Robert S. Ridgely conmemora medio siglo del manual que transformó la ornitología en Panamá

El estadounidense Robert S. Ridgely reacciona durante una visita al Biomuseo este viernes, en ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

El ornitólogo estadounidense Robert S. Ridgely regresó esta semana a Panamá al cumplirse 50 años de la publicación de su emblemática guía sobre las aves del país, un manual que transformó el estudio de la ornitología en la región, según informó EFE.

Ridgely, quien considera a Panamá un “tesoro”, inició su vínculo con la biodiversidad local durante su servicio como teniente en el Ejército de Estados Unidos en la antigua Zona del Canal.

La visita de Ridgely incluyó un recorrido por el Biomuseo a orillas del Canal de Panamá, acompañado de familiares, colegas y representantes de la organización Audubon de Panamá, entidad que dirigió en 1968.

El museo alberga una exposición sobre las aves autóctonas y migratorias del país, contexto en el que numerosos asistentes se acercaron para saludar al ornitólogo y solicitar la firma de sus ejemplares, tanto en inglés como en la edición traducida al español de la “Guía de las aves de Panamá”. De acuerdo con EFE, la obra se ha consolidado como un referente en las ciencias naturales panameñas.

“El libro de aves de Panamá apareció hace 50 años. Esa es la razón porque estamos ahora aquí. Ellos han sugerido que sería bueno tener algo para una ‘fiesta de observación de aves’ en Panamá con el libro, porque fue muy importante para el estudio”, declaró Ridgely en declaraciones recogidas por EFE, mientras sostenía su bastón y binoculares durante el evento.

Publicada por la Universidad de Princeton en 1976, la 'Guía de las aves de Panamá' describió más de 800 especies con ilustraciones de John A. Gwynne. (Cortesía: Abc en el este)

Publicada en 1976 por la Universidad de Princeton, la “Guía de las aves de Panamá” cuenta con más de 400 páginas ilustradas por John A. Gwynne y contiene descripciones de más de 800 especies.

Organizaciones ambientales la califican como “revolucionaria” por ofrecer información precisa sobre machos y hembras, áreas de avistamiento, hábitos, alimentación, vocalizaciones y estatus migratorio. Su impacto influyó directamente en el desarrollo de la ornitología en la región, según reportó EFE.

En 1968, Ridgely formó parte del capítulo panameño de la Florida Audubon Society, conocido localmente como Panama Natural History and Audubon Society. Más allá del país, se ha destacado como especialista en aves de América Central y del Sur, además de promover la creación de reservas privadas para la conservación de especies amenazadas, indicó la organización Rainforest Trust, donde ocupa el cargo de presidente emérito.

El vínculo de Ridgely con Panamá comenzó en la década de 1960, cuando fue destinado como teniente del Ejército estadounidense en la extinta Zona del Canal, bajo administración norteamericana. Su afición por las aves surgió durante su estancia en esa área, rodeada de selva tropical y considerada un santuario natural.

De acuerdo con cifras oficiales citadas por EFE, la cuenca del Canal comprende más de 343.000 hectáreas de bosque tropical, con un 57 % de cobertura forestal.

“Hace casi 60 años, fui intendente en el Ejército. He pasado casi tres años en la Zona del Canal interior. Fue en ese periodo que comenzó mi interés en aves tropicales, especialmente con las aves de Panamá, que son las mejores”, relató Ridgely durante el homenaje.

El ornitólogo recordó los avistamientos de una gran diversidad de especies en la Zona del Canal y valoró el rol de las políticas de conservación: “El Gobierno de Panamá ha llegado a la decisión que la Zona del Canal quede forestal. Eso fue lo importante. Y con eso se puede ver tucanes o cualquier cosa cerca de las comunidades... Creo que Panamá es un tesoro para el mundo”.

La cuenca del Canal de Panamá alberga aproximadamente más de 500 especies de aves, además de 160 especies de mamíferos —entre ellos el jaguar y el tapir, en riesgo de extinción—, 125 especies de reptiles y 26 tipos de peces, según datos de la administración del Canal difundidos por EFE.