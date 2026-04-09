América Latina

Camioneros chilenos en alerta tras posible nuevo aumento de los combustibles

Desde la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) no descartaron irse a paro tras un reporte bancario que asegura habrá otra alza de combustibles a mediados de abril

Guardar
Un empleado con uniforme rojo de Shell subido a una escalera ajusta los números de precios en un cartel de una gasolinera, con coches en la calle de fondo
El nuevo aumento sería del orden de $85 (USD 0,09) para las gasolinas y de $75 (USD 0,08) para el diésel por litro.

El martes recién pasado, Scotiabank publicó un análisis que prevé un nuevo aumento en el precio de los combustibles para mediados de abril, el que sería del orden de $85 (USD 0,09) para las gasolinas de 93 y 97 octanos y de $75 (USD 0,08) para el diésel por litro, tomando en cuenta el precio del barril de petróleo en EE.UU y Europa y el valor del dólar en Chile.

“Dadas las restricciones a las que está expuesto el funcionamiento del MEPCO (sistema diseñado para amortiguar alzas drásticas en los precios internacionales), después de los cambios recientes, el mecanismo no podría evitar estas alzas”, aseguraron en el reporte.

Debido a esto, desde la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC) señalaron que los camioneros no están en condiciones de solventar otra alza de precios, y no descartaron irse a paro en todo el país como medida de presión.

Así lo afirmó este miércoles el presidente de la CNTC, Sergio Pérez, quien sostuvo que este nuevo aumento “llega en un momento extremadamente complejo para los transportistas, especialmente para los pequeños y medianos, que no han logrado traspasar los incrementos anteriores a tarifa. Hoy simplemente no existe capacidad para seguir absorbiendo estos costos”.

Vista frontal de una carretera congestionada con múltiples camiones de carga de diferentes colores y motocicletas. Se ven personas en los vehículos
Desde el gremio aseguraron que mientras ellos pagan el combustible al contado, reciben sus pagos con 90 días de desfase.

Pagos a 90 días

Según Pérez, el problema mayor radica en que mientras el precio del diésel sube, los servicios prestados por los camioneros son pagados a 90 días, desfase que significa una pesada carga para las empresas.

“Los transportistas están financiando el sistema. Pagan el combustible al contado, pero reciben sus ingresos meses después, sin mecanismos efectivos que permitan ajustar tarifas en línea con los costos reales”, explicó el dirigente gremial.

Por ello, hizo un llamado al Gobierno a no traspasar a los usuarios un nuevo aumento en el precio global de los combustibles y de paso, criticó que aún no se haya implementado un Índice de Costos del Transporte (ICT) actualizado, un compromiso adquirido por el Ejecutivo en la última reunión que sostuvieron en La Moneda con los cuatro representantes del gremio.

“Se nos prometieron herramientas que hasta hoy no existen. Sin un ICT actualizado y sin mecanismos de fiscalización efectivos, los transportistas quedan en total desprotección frente a los generadores de carga”, fustigó Pérez.

Así las cosas, el mandamás de la mayor organización de transportistas del país advirtió que de “si el Gobierno no actúa con urgencia, cualquier nuevo aumento en el precio del diésel hará inevitable una movilización nacional. Aquí está en juego la continuidad operacional de miles de transportistas a lo largo del país”.

Temas Relacionados

ChileCamionerosAlza de combustibles"Bencinazo"Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC)Sergio Pérez

Últimas Noticias

El presidente Mulino destaca avances económicos y de infraestructura ante el sector privado de Panamá

La intervención más reciente del mandatario incluyó cifras de crecimiento en áreas como el turismo, la logística y el empleo, resaltando la importancia de la gestión pública eficiente y la cooperación empresarial para sostener la recuperación nacional

El presidente Mulino destaca avances económicos y de infraestructura ante el sector privado de Panamá

Capturan a presunto pandillero por agrupaciones ilícitas y posesión de droga en El Salvador

Las investigaciones señalan que el sospechoso tenía antecedentes recientes de detenciones previas, liberaciones bajo la figura de menor de edad y reincidencia en actividades ilícitas en la región mencionada

Capturan a presunto pandillero por agrupaciones ilícitas y posesión de droga en El Salvador

Uruguay estudia relocalizar planta de hidrógeno verde en Paysandú: medida contempla reclamos de Argentina

La relocalización está “avanzada”, planteó el intendente del departamento tras una reunión con el presidente Orsi; Frigerio señaló que sería “una excelente noticia”

Uruguay estudia relocalizar planta de hidrógeno verde en Paysandú: medida contempla reclamos de Argentina

Las lluvias intensas en República Dominicana ya han provocado un fallecimiento y cuantiosos daños

La acumulación de hasta 400 milímetros de agua provocó inundaciones y daños severos en comunidades vulnerables, obligando a evacuaciones de emergencia y suspendiendo las clases para proteger a la población escolar de potenciales riesgos

Las lluvias intensas en República Dominicana ya han provocado un fallecimiento y cuantiosos daños

La Organización de los Estados Americanos impulsa la cooperación regional contra el financiamiento del terrorismo y el blanqueo de capitales en Panamá

Representantes de diversos países americanos participaron en una sesión orientada a mejorar la coordinación interinstitucional y fortalecer los sistemas financieros ante amenazas vinculadas al financiamiento ilícito y la proliferación de armas de destrucción masiva

La Organización de los Estados Americanos impulsa la cooperación regional contra el financiamiento del terrorismo y el blanqueo de capitales en Panamá
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno se reunió con empresas de colectivos en medio del conflicto en el transporte

El Gobierno se reunió con empresas de colectivos en medio del conflicto en el transporte

Policía fallece al intentar huir de la comisaría luego de un altercado en una discoteca de Cusco

Un colombiano fue elegido miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU: así reaccionó Gustavo Petro

El Senado debate sobre los ascensos de jefes militares y la designación de Crexell como embajadora

¿Qué necesita Cruz Azul para clasificar a las Semifinales de la Concachampions 2026?

INFOBAE AMÉRICA
Aumenta la amenaza de inundaciones en Hawái por nuevas tormentas semanas después de lluvias intensas

Aumenta la amenaza de inundaciones en Hawái por nuevas tormentas semanas después de lluvias intensas

El euro se cambia a 1,1676 dólares ante la incertidumbre sobre el alto el fuego en Irán

Finlandia pide a la UE otros 35 millones de euros para detectar y neutralizar drones

Merz cree que la guerra ha puesto a prueba la OTAN y busca evitar someterla a más tensión

Cirujano en el mayor hospital público del Líbano: "Ayer fue un verdadero desastre"

ENTRETENIMIENTO

La vez que Jenna Ortega estuvo a punto de renunciar a Hollywood: “Se sentía como un buen momento para dejarlo atrás”

La vez que Jenna Ortega estuvo a punto de renunciar a Hollywood: “Se sentía como un buen momento para dejarlo atrás”

Pornografía amateur y voyeurismo: los argumentos de Sean “Diddy” Combs para apelar su condena de prisión

Eva De Dominici cerca de protagonizar un papel clave en la nueva película de Superman: los detalles

Marilyn Monroe, el centenario que sacude Londres: cine, arte y el redescubrimiento de una creadora que desafió Hollywood

Karl Urban prometió que el final de The Boys estará cargado de emociones: “La temporada hará llorar a los fans”