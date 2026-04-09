Camioneros chilenos en alerta tras posible nuevo aumento de los combustibles

El nuevo aumento sería del orden de $85 (USD 0,09) para las gasolinas y de $75 (USD 0,08) para el diésel por litro.

El martes recién pasado, Scotiabank publicó un análisis que prevé un nuevo aumento en el precio de los combustibles para mediados de abril, el que sería del orden de $85 (USD 0,09) para las gasolinas de 93 y 97 octanos y de $75 (USD 0,08) para el diésel por litro, tomando en cuenta el precio del barril de petróleo en EE.UU y Europa y el valor del dólar en Chile.

“Dadas las restricciones a las que está expuesto el funcionamiento del MEPCO (sistema diseñado para amortiguar alzas drásticas en los precios internacionales), después de los cambios recientes, el mecanismo no podría evitar estas alzas”, aseguraron en el reporte.

Debido a esto, desde la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC) señalaron que los camioneros no están en condiciones de solventar otra alza de precios, y no descartaron irse a paro en todo el país como medida de presión.

Así lo afirmó este miércoles el presidente de la CNTC, Sergio Pérez, quien sostuvo que este nuevo aumento “llega en un momento extremadamente complejo para los transportistas, especialmente para los pequeños y medianos, que no han logrado traspasar los incrementos anteriores a tarifa. Hoy simplemente no existe capacidad para seguir absorbiendo estos costos”.

Desde el gremio aseguraron que mientras ellos pagan el combustible al contado, reciben sus pagos con 90 días de desfase.

Pagos a 90 días

Según Pérez, el problema mayor radica en que mientras el precio del diésel sube, los servicios prestados por los camioneros son pagados a 90 días, desfase que significa una pesada carga para las empresas.

“Los transportistas están financiando el sistema. Pagan el combustible al contado, pero reciben sus ingresos meses después, sin mecanismos efectivos que permitan ajustar tarifas en línea con los costos reales”, explicó el dirigente gremial.

Por ello, hizo un llamado al Gobierno a no traspasar a los usuarios un nuevo aumento en el precio global de los combustibles y de paso, criticó que aún no se haya implementado un Índice de Costos del Transporte (ICT) actualizado, un compromiso adquirido por el Ejecutivo en la última reunión que sostuvieron en La Moneda con los cuatro representantes del gremio.

“Se nos prometieron herramientas que hasta hoy no existen. Sin un ICT actualizado y sin mecanismos de fiscalización efectivos, los transportistas quedan en total desprotección frente a los generadores de carga”, fustigó Pérez.

Así las cosas, el mandamás de la mayor organización de transportistas del país advirtió que de “si el Gobierno no actúa con urgencia, cualquier nuevo aumento en el precio del diésel hará inevitable una movilización nacional. Aquí está en juego la continuidad operacional de miles de transportistas a lo largo del país”.