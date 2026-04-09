La policía desbarató la mayor banda de ladrones de cobre de Chile: lo exportaban a China

La organización logró movimientos económicos entre 2020 y 2025 que bordean los $816.765.326.477 (unos USD $917 millones).

Autoridades policiales y de Gobierno dieron detalles este miércoles de los resultados de la “Operación Alto Voltaje”, la que permitió desarticular a la mayor organización del país dedicada al robo de cobre, mineral que era quemado o triturado para evitar su rastreo y luego “exportado” por mar a China.

De acuerdo a lo informado, tras más de un año de investigación conjunta entre la Policía de Investigaciones (PDI), el Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas, se emitieron 25 órdenes de detención, las que terminaron con el arresto de 22 individuos, todos chilenos, en sendos allanamientos en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Metropolitana, O’Higgins, Los Lagos, Los Ríos, La Araucanía y Bío Bío.

Además, se intervinieron 13 empresas y 63 viviendas particulares y se logró el decomiso de 187 toneladas de cobre, alrededor de 40 vehículos y 11 armas de fuego, amén de sus respectivas municiones.

Trascendió que el mineral robado a lo largo del país era intervenido y trasladado hasta el puerto de Iquique (1.750 kms al norte de Santiago), desde donde era enviado vía marítima a China, logrando así la organización movimientos económicos entre 2020 y 2025 que bordean los $816.765.326.477 (unos USD $917 millones).

El cobre era fundido o triturado para evitar su trazabilidad.

Dos clanes familiares

En un punto de prensa, el prefecto inspector Marco Ramírez, jefe nacional contra Robos y Focos Criminales de la PDI, explicó que la organización robaba de manera sistemática “a la red pública de energía nacional (...) sustraían de manera permanente el cable de este servicio esencial para el país para poder reducirlo, venderlo, procesarlo y finalmente ser exportado hacia China”.

En tanto, la fiscal regional de Los Lagos, María Angélica de Miguel, agregó que en la organización “participaban muchas chatarrerías mediante empresas de fachadas, lo cual tenía por objeto legalizar las operaciones que se realizaban y además también blanquear las ganancias a través de facturas falsas e instrumentos tributarios adulterados, y por lo tanto, así blanquear ese origen ilícito también de estas ganancias”.

Asimismo, se logró acreditar la participación de “dos clanes familiares muy importantes, tanto en el sur como en el norte, y además también de una persona intermediaria que actuaba como pasamanos trayendo el cobre desde la zona sur, hasta llegar finalmente al norte y siendo exportado desde Iquique a mercados del Asia”, sostuvo la persecutora.

Finamente, la fiscal de Miguel detalló que el mineral sustraído era sometido a “un proceso de quemado, pelado o trituración, que tenía por objeto justamente perder la trazabilidad para que las empresas no pudieran reconocer la procedencia de este cobre”.