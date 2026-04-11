Nueva alza en combustibles sacude a República Dominicana y gobierno responde con subsidios por RD$1,793 millones

La persistente volatilidad del barril de petróleo (WTI y Brent) durante abril de 2026 ha forzado a economías importadoras, como la República Dominicana, a intensificar sus políticas de subsidios para mitigar el impacto directo en los precios de las gasolinas y el gasoil a nivel local (Infobae).

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) de República Dominicana anunció un incremento de entre RD$7.00 y RD$9.00 en los precios de las gasolinas y el gasoil para la semana del 11 al 17 de abril de 2026, mientras el Gobierno implementa un subsidio de RD$1,793 millones para mitigar el impacto en los consumidores y mantiene sin variación el costo del Gas Licuado de Petróleo (GLP).

La nueva estructura de precios, comunicada por el MICM, responde a la persistente volatilidad en los mercados internacionales y a las tensiones geopolíticas que mantienen la cotización del crudo en niveles elevados. De acuerdo con la información oficial, estos son los nuevos precios:

Gasolina Premium: RD$314.10 (US$5.20) | Sube RD$9.00

Gasolina Regular: RD$294.50 (US$4.87) | Sube RD$7.00

Gasoil Óptimo: RD$266.10 (US$4.40) | Sube RD$9.00

Gasoil Regular: RD$246.80 (US$4.08) | Sube RD$7.00

Gas Licuado de Petróleo (GLP): RD$137.20 (US$2.27) | Sin variación

Gas Natural: RD$43.97 (US$0.73) | Sin variación

En este escenario, la Gasolina Premium rompe la barrera de los 5.20 dólares por galón, una cifra que refleja el costo real de la logística energética en una nación no productora que depende enteramente de la importación de derivados.

Con el subsidio, los precios de la gasolina, el gasoil y el GLP se mantienen sin variación pese a las presiones del mercado global (Foto cortesía @MIC_RD).

El esfuerzo fiscal del Gobierno para esta semana se traduce en un subsidio directo de aproximadamente RD$1,793 millones (unos US$29.6 millones), según cifras oficiales. El objetivo de esta medida, según las autoridades, es evitar que el encarecimiento internacional del petróleo se traslade en su totalidad al consumidor final y proteger el poder adquisitivo de las familias dominicanas.

De no haberse implementado este subsidio, el impacto en la canasta básica y en los costos del transporte público habría sido considerablemente mayor, incrementando la presión inflacionaria sobre la economía nacional.

La decisión de congelar el precio del GLP responde a su peso en la estructura de consumo energético del país. El Gas Licuado de Petróleo es utilizado por la mayoría de los hogares para la cocción de alimentos y es fundamental para el funcionamiento diario de los vehículos de transporte público conocidos como conchos. El congelamiento del precio busca garantizar la estabilidad social y contener los costos de vida, según informó el MICM.

El Gobierno dominicano destinó RD$1,793 millones en subsidios para evitar un mayor aumento en los precios de las gasolinas y el gasoil (Imagen Ilustrativa Infobae).

Factores internacionales y subsidios fiscales

El contexto internacional ha sido determinante en la fijación de los precios locales de los combustibles. República Dominicana, al no ser un país productor de petróleo, depende totalmente de las importaciones para abastecer su demanda interna. Las recientes tensiones en zonas productoras clave, junto al aumento estacional de la demanda tras la llegada de la primavera en el hemisferio norte, han reducido los inventarios globales y elevado el precio del barril de West Texas Intermediate (WTI).

Además, la presión sobre la tasa de cambio dominicana se ha intensificado debido a la necesidad de adquirir más divisas para la compra de derivados del petróleo, lo que impacta de forma directa en los precios internos.

El Gobierno dominicano ha destinado en el último mes más de RD$6,486 millones en subsidios extraordinarios, según datos del Banco Central. Solo en la última semana, la intervención fiscal superó los RD$1,900 millones, una cifra que evidencia la magnitud de los recursos necesarios para contener el impacto en los precios y evitar un repunte inflacionario de consecuencias mayores para la economía familiar.

El monitoreo constante de la evolución de los mercados y la capacidad fiscal del Gobierno serán factores clave para determinar la continuidad de los subsidios y la estabilidad económica en los próximos meses.