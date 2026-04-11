El secreto detrás del bienestar emocional de Jenna Ortega en medio de la fama y la presión mediática

Jenna Ortega reveló cómo busca recuperar su identidad artística tras el éxito mundial de Merlina en Netflix (REUTERS/Mario Anzuoni)

El desarrollo profesional de Jenna Ortega estuvo marcado por el acompañamiento de mujeres referentes dentro de Hollywood, un aspecto que la actriz identifica como esencial en su evolución artística y personal. Así lo expresó en el pódcast Big Bro with Kid Cudi, donde compartió detalles sobre el impacto de las redes de apoyo femenino y la mentoría en su recorrido dentro de la industria audiovisual.

Un entorno desafiante y la importancia de referentes

Desde sus primeros pasos en la actuación, Jenna Ortega debió abrirse camino en un sector donde la competencia y la exposición pública pueden resultar abrumadoras, en especial para quienes comienzan sin conexiones previas.

En su diálogo con Kid Cudi, la actriz remarcó que la ausencia de vínculos familiares con el mundo del espectáculo la llevó a construir su reputación desde cero, aceptando proyectos diversos y aprendiendo de cada experiencia.

La actriz enfrenta el desafío de superar la imagen pública impuesta por su papel de Merlina y ampliar su carrera profesional (Netflix)

Con el paso del tiempo y el aumento de su notoriedad, Ortega reconoció la necesidad de buscar apoyo en colegas y mentoras que comprendieran las particularidades de la profesión. “Natalie Portman siempre se mantiene en contacto y Winona Ryder también fue muy importante para mí”, compartió durante la conversación, al describir la influencia positiva de figuras con trayectorias consolidadas.

Sororidad y mentoría: herramientas para crecer y resistir

El acompañamiento de otras mujeres en la industria se convirtió para Ortega en una fuente de confianza y contención. La actriz destacó cómo la presencia de mentoras y colegas experimentadas aportó consejos prácticos y respaldo emocional en distintas etapas de su carrera.

Además de Portman y Ryder, la actriz mencionó a Catherine Zeta-Jones como una figura protectora y cercana, subrayando la importancia de contar con referentes que brinden apoyo genuino más allá de los proyectos laborales.

Ortega explica la importancia de elegir proyectos diversos y auténticos para consolidar una trayectoria más allá de un solo personaje (REUTERS/Mario Anzuoni)

Según describió Ortega, estos lazos favorecen la circulación de saberes y ofrecen perspectivas útiles para enfrentar los desafíos de la exposición mediática, la presión profesional y los procesos de transición, como el paso de roles infantiles a personajes protagónicos. “Son personas honestas, vulnerables y atentas, pero también ejemplos de integridad profesional”, afirmó.

Redes de apoyo frente a la exposición y los desafíos de la fama

La construcción de una red de apoyo femenino en Hollywood permitió a Ortega encontrar un equilibrio entre la vida pública y su identidad personal. En el pódcast, la actriz valoró el respaldo recibido durante los momentos de mayor exposición mediática, cuando la presión y la atención constante podían afectar su bienestar emocional.

El acompañamiento de mentoras le facilitó tomar distancia de los estereotipos y fortalecer su autonomía artística, así como mantener la autenticidad frente a la mirada externa.

La actriz apuesta por alternar entre cine independiente y superproducciones, en busca de historias originales y directores emergentes (REUTERS/Daniel Cole)

Ortega también resaltó que el apoyo de figuras femeninas resultó fundamental para sobrellevar la naturaleza efímera de muchos vínculos en la industria, donde los proyectos son temporales y las relaciones pueden diluirse rápidamente. En ese contexto, preservar lazos sólidos y auténticos se presenta como una estrategia clave para consolidar una carrera sostenible y saludable.

El valor de la contención en una carrera de alta exigencia

La experiencia de Ortega refleja el papel central que pueden tener las redes de apoyo y la mentoría entre mujeres en Hollywood. La actriz sostuvo que contar con colegas y referentes dispuestas a compartir aprendizajes y brindar contención emocional facilita la adaptación a los cambios del sector y contribuye al bienestar mental.

“Algunos vínculos merecen ser preservados porque aportan perspectiva y sostén en un ámbito exigente y cambiante”, afirmó Ortega.

Ortega subraya la importancia del autocuidado, el equilibrio emocional y la satisfacción personal fuera del entorno mediático (REUTERS/Mike Blake)

El testimonio de Ortega en Big Bro with Kid Cudi pone en primer plano la importancia de la sororidad y la mentoría en la industria audiovisual. Muestra cómo el acompañamiento femenino puede ser determinante tanto para el desarrollo profesional como para la preservación de la autenticidad y el equilibrio personal.