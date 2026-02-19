Panamá

Embajador de Estados Unidos subraya ventajas competitivas de Panamá en logística y conectividad

Activos como el Canal, los puertos y el sistema bancario posicionan al país dentro de las cadenas globales de suministro.

El embajador de EU en Panamá, Kevin Marino Cabrera destacó que su país se mantiene como el principal socio comercial y fuente de inversión extranjera directa en Panamá. AP

Las relaciones entre Panamá y Estados Unidos atraviesan un momento de estabilidad y cooperación, en contraste con el escenario de tensión diplomática registrado un año atrás, cuando la administración del presidente Donald Trump insistió durante meses en alertar sobre la presencia económica y tecnológica de China en el país, particularmente en sectores estratégicos vinculados al Canal de Panamá y la infraestructura logística.

Ese contexto generó reacciones políticas y empresariales en Panamá, que defendieron la neutralidad del Canal y la autonomía de sus decisiones económicas. Hoy, el tono bilateral parece orientado a la convergencia de intereses y a la consolidación de la cooperación económica.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, reafirmó esa línea de entendimiento al destacar que Washington se mantiene como el principal socio comercial del país y la fuente más relevante de inversión extranjera directa en la economía panameña.

El mensaje fue difundido en una publicación del Centro Adrienne Arsht para América Latina y el Caribe (AALAC), donde se compartieron fragmentos de su intervención en el marco del Grupo de Trabajo de Seguridad Económica entre Estados Unidos y Panamá del Consejo Atlántico.

Cabrera subrayó que Panamá ocupa una posición estratégica para respaldar intereses conjuntos al consolidarse como un hub regional confiable para el comercio y la logística seguros, especialmente en un contexto de transformación tecnológica que redefine las cadenas de suministro globales.

El embajador subrayó que el Canal de Panamá y la infraestructura portuaria fortalecen el rol del país en el comercio global. (Foto: Shutterstock)

El diplomático mencionó activos clave como el Canal de Panamá, la infraestructura portuaria, el sector bancario y la conectividad regional, elementos que, a su juicio, colocan al país en una posición privilegiada dentro del comercio internacional.

El Centro Adrienne Arsht para América Latina y el Caribe (AALAC) es una iniciativa del Consejo Atlántico enfocada en promover el diálogo político, económico y de seguridad entre Estados Unidos y los países de la región. Su labor incluye la generación de análisis, foros de alto nivel y espacios de cooperación que buscan fortalecer la gobernanza democrática, la integración económica y la estabilidad regional.

Dentro de esa agenda, el centro impulsa grupos de trabajo especializados, como el de seguridad económica entre Estados Unidos y Panamá, orientados a temas de infraestructura crítica, resiliencia de cadenas logísticas y estándares de transparencia.

En su intervención, el embajador destacó que el rol diplomático de Panamá le permite actuar como facilitador de diálogo entre países, una función que, según indicó, quedó evidenciada en eventos recientes de alcance regional, como el Foro Económico Internacional de CAF para América Latina y el Caribe.

El diplomático destacó el rol de Panamá como facilitador de diálogo regional, citando el Foro Económico Internacional de CAF. Archivo

Esa capacidad de articulación diplomática se suma a la fortaleza logística del país, consolidando su imagen como plataforma regional para comercio e inversión.

Cabrera también planteó que la cooperación bilateral puede traducirse en acciones concretas mediante el fortalecimiento de la seguridad de infraestructura y la gobernanza, además de la implementación de estándares más rigurosos de control y transparencia en puertos, plataformas logísticas y sistemas digitales.

La mención a estos aspectos se produce en un contexto global marcado por riesgos geopolíticos, ciberseguridad y competencia tecnológica, factores que han elevado la importancia estratégica de los nodos logísticos.

El mensaje del diplomático incluyó además el respaldo de Washington a los esfuerzos de Panamá para atraer nuevas inversiones, impulsar la innovación tecnológica y generar empleos de alta calidad. Según Cabrera, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, la misión diplomática busca consolidar oportunidades económicas que produzcan beneficios tangibles para ciudadanos de ambos países, reforzando el carácter pragmático de la relación bilateral.

El posicionamiento del embajador ocurre en un momento en que Panamá mantiene su apuesta por fortalecer su rol como hub logístico y financiero regional, con proyectos orientados a modernizar puertos, expandir capacidades aeroportuarias y desarrollar plataformas digitales para comercio exterior.

El mensaje subrayó la necesidad de fortalecer la gobernanza y la seguridad en infraestructura logística y plataformas digitales. AP

Ese proceso coincide con la creciente competencia global por el control de rutas comerciales y cadenas de suministro, lo que eleva el valor estratégico de economías con ventajas geográficas y conectividad como la panameña.

En paralelo, la relación bilateral ha transitado hacia un enfoque más cooperativo tras meses de fricciones vinculadas a la narrativa sobre la presencia china en el país, particularmente en sectores tecnológicos y portuarios.

Si bien el debate geopolítico persiste, el discurso reciente apunta a una agenda centrada en inversión, innovación y seguridad económica, reflejando una etapa de mayor equilibrio diplomático.

En ese contexto, el pronunciamiento del embajador Cabrera refuerza la percepción de Panamá como socio estratégico de Estados Unidos en la región, al tiempo que subraya el interés de Washington en consolidar la resiliencia de infraestructuras críticas y la transparencia en plataformas logísticas.

