Zona Libre de Colón en Panamá mueve $22,615 millones en 2025

Las importaciones sumaron $11,674 millones y las reexportaciones $10,940 millones durante el año pasado. (Foto AP/Matías Delacroix)

La Zona Libre de Colón (ZLC) cerró 2025 con un movimiento comercial total de $22,615 millones, según las cifras preliminares de la Contraloría General de la República.

El resultado representa una caída de 9.2% frente a 2024, cuando el valor del comercio alcanzó los $24,911 millones. Se trata del segundo año consecutivo de ajuste en valor, luego del pico histórico registrado en 2023.

En perspectiva comparativa, la evolución de los últimos cinco años muestra una fuerte volatilidad. En 2021 el comercio total fue de $18,604 millones; en 2022 subió a $25,629 millones; en 2023 alcanzó $33,093 millones; en 2024 descendió a $24,911 millones y en 2025 cerró en $22,615 millones.

El retroceso reciente contrasta con la expansión acelerada de 2022 y 2023, años marcados por precios internacionales elevados y disrupciones logísticas. Las autoridades de la ZLC han señalado que en 2023 se registraron compras extraordinarias vinculadas a insumos para la elaboración de medicamentos y reposición masiva de inventarios, lo que elevó de forma atípica el valor total del comercio en ese año.

Ese efecto puntual elevó las cifras acumuladas, especialmente en el renglón de importaciones, y contribuyó al máximo histórico observado. Al disiparse ese componente excepcional en 2024 y 2025, el comportamiento regresó a niveles más consistentes con la dinámica real de la demanda regional.

Del total de 2025, las importaciones CIF sumaron $11,674 millones, es decir, las compras que realizan las empresas establecidas en la zona franca para abastecer su inventario.

La cifra refleja una contracción de 8.0% frente a 2024, cuando las importaciones fueron de $12,694 millones. Este componente es clave porque define el volumen de mercancía disponible para reexportación hacia la región.

Venezuela, Panamá y Colombia figuran entre los principales destinos de las reexportaciones, concentrando más del 30% del valor enviado desde la ZLC. Cortesía ZLC

Por su parte, las reexportaciones FOB alcanzaron $10,940 millones, que corresponden a las ventas realizadas desde la Zona Libre hacia otros mercados.

Este renglón registró una caída de 10.4% respecto al año anterior, cuando las ventas externas totalizaron $12,217 millones. La combinación de menor valor en importaciones y en reexportaciones explica el ajuste global del comercio en 2025.

Más carga, menor valor

Sin embargo, el comportamiento físico de la carga cuenta una historia distinta. El movimiento total acumulado fue de 2,358.7 miles de toneladas métricas, lo que representa un crecimiento de 6.7% frente a 2024. En términos reales, se movilizaron más mercancías que el año anterior, aunque a un menor valor agregado.

Las importaciones en volumen alcanzaron 1,348.7 miles de toneladas métricas, con un incremento de 14.0% respecto a 2024. Es decir, entró más carga al recinto fiscal, reflejando dinamismo operativo y mayor rotación. En contraste, las reexportaciones en volumen sumaron 1,010.0 miles de toneladas métricas, con una leve variación negativa de -1.6%.

La aparente contradicción entre valor y volumen ha sido explicada por el presidente de la Cámara de Comercio de la Zona Libre de Colón, Doví Eisenman, quien sostiene que el mercado atraviesa una fase de mayor racionalidad.

“No hay contradicción entre la caída en valor y el aumento en volumen. Se movió más carga, pero a precios más bajos”, afirmó. Según su análisis, los precios internacionales descendieron, los fletes se normalizaron y los márgenes comerciales se ajustaron en toda la región.

Eisenman añade que el entorno financiero también influyó en la estrategia empresarial. “Con un costo del dinero más alto, ya no es eficiente tener inventario inmovilizado”, explicó. El complejo comercial opera con stocks más livianos, mayor disciplina financiera y una cadena logística optimizada, priorizando velocidad de rotación sobre acumulación de mercancía.

"No es una caída de actividad, es un mercado más eficiente”, subrayó.

Proveedores y destino

En cuanto a los principales proveedores, China Continental lideró las importaciones con 40.6% del total en valor, seguida por Estados Unidos con 8.8%, Bélgica y Vietnam con 3.6%, México con 3.4%, Japón con 3.2% e Italia con 3.0%. Estos países concentraron el 66.3% de las compras realizadas por empresas instaladas en la ZLC, confirmando la fuerte dependencia asiática y norteamericana.

En términos físicos, la supremacía asiática es aún mayor. China representó 56.7% del volumen importado, seguida por México con 6.7% y Estados Unidos con 4.9%. El 76.7% del peso total importado se concentró en un grupo reducido de países, lo que refleja especialización y escalas logísticas consolidadas.

Del lado de las reexportaciones en valor, Panamá figuró con 16.6% de participación, seguido por Venezuela con 7.6%, Colombia con 7.2%, Costa Rica con 6.2%, Guatemala con 6.1% y Estados Unidos con 5.5%. República Dominicana, Honduras, Cuba, Nicaragua y El Salvador también destacan como destinos relevantes, sumando en conjunto 64.5% del total reexportado.

En volumen físico, Venezuela lideró con 14.5% del total reexportado, seguida por Panamá con 9.8% y Cuba con 8.4%. Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Honduras, El Salvador, República Dominicana y Guatemala completan el grupo de principales destinos, concentrando 67.0% del movimiento físico.

El comportamiento mensual de diciembre ofrece señales mixtas. La actividad comercial de ese mes alcanzó $1,851 millones, con un incremento de 5.5% frente a diciembre de 2024. Las importaciones crecieron 10.8% en el último mes del año, mientras que las reexportaciones mostraron un leve avance de 0.2%. El cierre del año mostró recuperación puntual, aunque insuficiente para revertir la caída acumulada.

En términos estructurales, la Zona Libre continúa siendo el principal centro logístico y de redistribución comercial del hemisferio occidental. La mayor rotación de mercancía, la reducción de inventarios y la disciplina financiera marcan el nuevo modelo operativo de la ZLC. Más carga, menos valor unitario y márgenes más estrechos definen el escenario de 2025.

El reto hacia adelante no será solo recuperar valor, sino mantener competitividad regional frente a otros hubs comerciales. La eficiencia logística, la velocidad de despacho y la adaptación a un entorno de tasas de interés elevadas serán determinantes. En ese contexto, la ZLC muestra dinamismo operativo pese al ajuste en cifras nominales, confirmando que el comercio regional atraviesa una fase de reconfiguración más racional que expansiva.