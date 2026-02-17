Panamá

Zona Libre de Colón en Panamá mueve $22,615 millones en 2025

El valor del comercio cayó 9.2%, pero el volumen físico de carga aumentó 6.7% en un mercado más eficiente

Guardar
Las importaciones sumaron $11,674 millones
Las importaciones sumaron $11,674 millones y las reexportaciones $10,940 millones durante el año pasado. (Foto AP/Matías Delacroix)

La Zona Libre de Colón (ZLC) cerró 2025 con un movimiento comercial total de $22,615 millones, según las cifras preliminares de la Contraloría General de la República.

El resultado representa una caída de 9.2% frente a 2024, cuando el valor del comercio alcanzó los $24,911 millones. Se trata del segundo año consecutivo de ajuste en valor, luego del pico histórico registrado en 2023.

En perspectiva comparativa, la evolución de los últimos cinco años muestra una fuerte volatilidad. En 2021 el comercio total fue de $18,604 millones; en 2022 subió a $25,629 millones; en 2023 alcanzó $33,093 millones; en 2024 descendió a $24,911 millones y en 2025 cerró en $22,615 millones.

El retroceso reciente contrasta con la expansión acelerada de 2022 y 2023, años marcados por precios internacionales elevados y disrupciones logísticas. Las autoridades de la ZLC han señalado que en 2023 se registraron compras extraordinarias vinculadas a insumos para la elaboración de medicamentos y reposición masiva de inventarios, lo que elevó de forma atípica el valor total del comercio en ese año.

La Zona Libre de Colón
La Zona Libre de Colón registró un movimiento comercial total de $22,615 millones en 2025, 9.2% menos que en 2024.EFE/Alejandro Bolívar/Archivo

Ese efecto puntual elevó las cifras acumuladas, especialmente en el renglón de importaciones, y contribuyó al máximo histórico observado. Al disiparse ese componente excepcional en 2024 y 2025, el comportamiento regresó a niveles más consistentes con la dinámica real de la demanda regional.

Del total de 2025, las importaciones CIF sumaron $11,674 millones, es decir, las compras que realizan las empresas establecidas en la zona franca para abastecer su inventario.

La cifra refleja una contracción de 8.0% frente a 2024, cuando las importaciones fueron de $12,694 millones. Este componente es clave porque define el volumen de mercancía disponible para reexportación hacia la región.

Venezuela, Panamá y Colombia figuran
Venezuela, Panamá y Colombia figuran entre los principales destinos de las reexportaciones, concentrando más del 30% del valor enviado desde la ZLC. Cortesía ZLC

Por su parte, las reexportaciones FOB alcanzaron $10,940 millones, que corresponden a las ventas realizadas desde la Zona Libre hacia otros mercados.

Este renglón registró una caída de 10.4% respecto al año anterior, cuando las ventas externas totalizaron $12,217 millones. La combinación de menor valor en importaciones y en reexportaciones explica el ajuste global del comercio en 2025.

Más carga, menor valor

Sin embargo, el comportamiento físico de la carga cuenta una historia distinta. El movimiento total acumulado fue de 2,358.7 miles de toneladas métricas, lo que representa un crecimiento de 6.7% frente a 2024. En términos reales, se movilizaron más mercancías que el año anterior, aunque a un menor valor agregado.

Las importaciones en volumen alcanzaron 1,348.7 miles de toneladas métricas, con un incremento de 14.0% respecto a 2024. Es decir, entró más carga al recinto fiscal, reflejando dinamismo operativo y mayor rotación. En contraste, las reexportaciones en volumen sumaron 1,010.0 miles de toneladas métricas, con una leve variación negativa de -1.6%.

La aparente contradicción entre valor y volumen ha sido explicada por el presidente de la Cámara de Comercio de la Zona Libre de Colón, Doví Eisenman, quien sostiene que el mercado atraviesa una fase de mayor racionalidad.

El movimiento físico total alcanzó
El movimiento físico total alcanzó 2,358.7 miles de toneladas métricas, con un crecimiento de 6.7% frente al año anterior. EFE/Bienvenido Velasco

“No hay contradicción entre la caída en valor y el aumento en volumen. Se movió más carga, pero a precios más bajos”, afirmó. Según su análisis, los precios internacionales descendieron, los fletes se normalizaron y los márgenes comerciales se ajustaron en toda la región.

Eisenman añade que el entorno financiero también influyó en la estrategia empresarial. “Con un costo del dinero más alto, ya no es eficiente tener inventario inmovilizado”, explicó. El complejo comercial opera con stocks más livianos, mayor disciplina financiera y una cadena logística optimizada, priorizando velocidad de rotación sobre acumulación de mercancía.

"No es una caída de actividad, es un mercado más eficiente”, subrayó.

Proveedores y destino

En cuanto a los principales proveedores, China Continental lideró las importaciones con 40.6% del total en valor, seguida por Estados Unidos con 8.8%, Bélgica y Vietnam con 3.6%, México con 3.4%, Japón con 3.2% e Italia con 3.0%. Estos países concentraron el 66.3% de las compras realizadas por empresas instaladas en la ZLC, confirmando la fuerte dependencia asiática y norteamericana.

En términos físicos, la supremacía asiática es aún mayor. China representó 56.7% del volumen importado, seguida por México con 6.7% y Estados Unidos con 4.9%. El 76.7% del peso total importado se concentró en un grupo reducido de países, lo que refleja especialización y escalas logísticas consolidadas.

En 2023 la Zona Libre
En 2023 la Zona Libre alcanzó un récord histórico de $33,093 millones en valor comercial, antes del ajuste observado en 2024 y 2025. Cortesía ZLC

Del lado de las reexportaciones en valor, Panamá figuró con 16.6% de participación, seguido por Venezuela con 7.6%, Colombia con 7.2%, Costa Rica con 6.2%, Guatemala con 6.1% y Estados Unidos con 5.5%. República Dominicana, Honduras, Cuba, Nicaragua y El Salvador también destacan como destinos relevantes, sumando en conjunto 64.5% del total reexportado.

En volumen físico, Venezuela lideró con 14.5% del total reexportado, seguida por Panamá con 9.8% y Cuba con 8.4%. Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Honduras, El Salvador, República Dominicana y Guatemala completan el grupo de principales destinos, concentrando 67.0% del movimiento físico.

El comportamiento mensual de diciembre ofrece señales mixtas. La actividad comercial de ese mes alcanzó $1,851 millones, con un incremento de 5.5% frente a diciembre de 2024. Las importaciones crecieron 10.8% en el último mes del año, mientras que las reexportaciones mostraron un leve avance de 0.2%. El cierre del año mostró recuperación puntual, aunque insuficiente para revertir la caída acumulada.

En diciembre de 2025 la
En diciembre de 2025 la actividad mensual sumó $1,851 millones, con un aumento de 5.5% frente al mismo mes del año anterior.(Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos estructurales, la Zona Libre continúa siendo el principal centro logístico y de redistribución comercial del hemisferio occidental. La mayor rotación de mercancía, la reducción de inventarios y la disciplina financiera marcan el nuevo modelo operativo de la ZLC. Más carga, menos valor unitario y márgenes más estrechos definen el escenario de 2025.

El reto hacia adelante no será solo recuperar valor, sino mantener competitividad regional frente a otros hubs comerciales. La eficiencia logística, la velocidad de despacho y la adaptación a un entorno de tasas de interés elevadas serán determinantes. En ese contexto, la ZLC muestra dinamismo operativo pese al ajuste en cifras nominales, confirmando que el comercio regional atraviesa una fase de reconfiguración más racional que expansiva.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeZona Libre de ColónComercio InternacionalesImportacionesReexportacionesChinaEstados UnidosVenezuela

Últimas Noticias

Autoridades ambientales panameñas intensifican presencia en puntos críticos

El operativo incluye patrullajes terrestres y acuáticos con vehículos, lanchas y motocicletas todo terreno

Autoridades ambientales panameñas intensifican presencia

Lanzan advertencia científica para proteger la mayor reserva de agua dulce de República Dominicana

La Academia de Ciencias alertó sobre el riesgo ambiental y sanitario por el crecimiento de Microcystis, relacionado con exceso de nutrientes y contaminación en el principal embalse de agua dulce de la República Dominicana

Lanzan advertencia científica para proteger

El gobierno de Guatemala refuerza el control territorial con el Plan Centinela Metropolitana

En el marco del estado de prevención, la administración de Bernardo Arévalo consolida la seguridad en Guatemala mediante una estrategia que enfatiza la vigilancia continua y la cooperación entre instituciones para reducir los delitos y contener la violencia en áreas urbanas vulnerables

El gobierno de Guatemala refuerza

Más de 800 aprehendidos dejan los primeros días de Carnaval panameño

La Fuerza Aeronaval interceptó cargamentos marítimos y un contenedor procedente de Ecuador en el Pacífico

Más de 800 aprehendidos dejan

Educación financiera juvenil de El Salvador llega a más de 50.000 estudiantes y logra participación en zonas rurales

La propuesta educativa impulsada por el Banco Central de Reserva amplía el acceso a la educación financiera mediante un modelo itinerante que facilita aprendizajes prácticos e inclusivos en numerosos centros educativos y comunidades del país

Educación financiera juvenil de El

TECNO

Starlink tiene una nueva política

Starlink tiene una nueva política de tarifas en 2026: así se puede bajar el precio del internet satelital

Conectar el televisor por medio de cable Ethernet o por WiFi: cuál es la mejor opción

La IA no olvida: estudio demuestra que los datos personales que se borran nunca desaparecen

Niños, inteligencia artificial y límites: expertos alertan sobre riesgos de los chatbots en la infancia

Nintendo exigió a GitHub el cierre de proyectos como Suyu, Eden y otros emuladores de Switch

ENTRETENIMIENTO

Olivia Wilde restringe los comentarios

Olivia Wilde restringe los comentarios en sus redes sociales tras promover un costoso escaneo corporal que promete “detectar el cáncer”

La increíble historia de Zoe Saldaña: millones en taquilla, sagas legendarias y un pedido de perdón

Shia LaBeouf fue arrestado después de un altercado en Nueva Orleans

NOR11, la marca con la que Kim Kardashian apuesta por el talento de su hija

Ryan Reynolds y el consejo que pudo cambiar su camino en la industria del cine internacional

MUNDO

Manifestantes bloquearon carreteras en Beirut

Manifestantes bloquearon carreteras en Beirut contra los nuevos impuestos que elevan los precios del combustible

El régimen de Irán dijo que acordó con Estados Unidos las líneas generales para un posible pacto nuclear

Irán cerrará partes del estrecho de Ormuz en medio de maniobras militares

Comenzó en Ginebra un nuevo encuentro entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia para negociar un acuerdo de paz

La economía rusa ha entrado en la zona de muerte