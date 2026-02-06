Panamá

Capturan en Panamá a uno de los más buscados en medio de operativos contra pandillas

El caso se suma a una serie de operativos en un país que cerró 2025 con 593 homicidios registrados a nivel nacional.

Alias “Chebo” fue capturado por
Alias "Chebo" fue capturado por la Policía Nacional tras ser vinculado a un caso de homicidio ocurrido en Pedregal en 2024.

Las autoridades panameñas capturaron en las últimas horas a uno de los más buscados del país, conocido con el alias de “Chebo”, requerido por el delito de homicidio doloso agravado, en una operación coordinada entre la Policía Nacional y el Ministerio Público.

La aprehensión se produjo tras labores de investigación, seguimiento y vigilancia, como parte de los operativos contra el crimen organizado y los delitos contra la vida.

De acuerdo con los reportes oficiales, el detenido está vinculado a un hecho violento ocurrido el 25 de noviembre de 2024 en el sector de Rana de Oro, en el corregimiento de Pedregal, donde se registró un homicidio con arma de fuego.

Durante el procedimiento, las autoridades lograron el decomiso de un fusil, dos pistolas, municiones de distintos calibres, proveedores, radios de comunicación y equipos tecnológicos utilizados presuntamente para actividades delictivas.

La captura se dio en un contexto marcado por el fortalecimiento de las operaciones policiales para desarticular estructuras criminales, muchas de ellas vinculadas al pandillerismo, tráfico de armas y homicidios.

Las autoridades indicaron que tanto el aprehendido como los indicios fueron puestos a órdenes del sistema judicial para el trámite legal correspondiente, mientras continúan las investigaciones.

En paralelo, la Policía mantiene activa la lista de los cmás buscados a nivel nacional, todos requeridos por delitos relacionados con delincuencia organizada, homicidios y afectaciones a la seguridad colectiva.

Durante el operativo se decomisaron
Durante el operativo se decomisaron fusiles, pistolas, municiones, radios y equipos tecnológicos presuntamente usados por estructuras criminales.

Actualmente, las recompensas ofrecidas por información que permita su captura oscilan entre $20,000 y $100,000, según la gravedad de los casos y su nivel de peligrosidad.

Entre los prófugos figuran personas señaladas por pandillerismo, homicidio, asociación ilícita y otros delitos graves, con operaciones principalmente en zonas urbanas y periféricas.

Las autoridades han reiterado que estas recompensas buscan incentivar la colaboración ciudadana y acelerar los procesos de localización de individuos considerados de alta amenaza.

El caso de “Chebo” se suma a una serie de operativos que buscan reducir los índices de violencia en el país, en un escenario donde los homicidios siguen siendo una de las principales preocupaciones de seguridad pública. En 2025 se registraron 593 víctimas de homicidio a nivel nacional.

El comportamiento mensual refleja picos importantes durante el año, con meses que superaron las 60 víctimas, lo que evidencia una persistencia de la violencia letal pese a los operativos policiales. Estos datos confirman que el fenómeno no se concentra en una sola etapa del año, sino que mantiene una distribución sostenida.

Por regiones, las cifras muestran una fuerte concentración en áreas urbanas. La provincia de Panamá acumuló 257 víctimas, seguida por Colón con 121 y San Miguelito con 100, consolidándose como los principales focos de homicidios del país. Estas zonas coinciden con territorios donde operan estructuras vinculadas al narcotráfico y pandillas.

En 2025 se registraron 593
En 2025 se registraron 593 víctimas de homicidio en el país, según datos oficiales del Ministerio Público.

En cuanto al perfil de las víctimas, se indica que el 93.6% fueron hombres y el 6.1% mujeres, lo que refleja una alta exposición masculina a entornos violentos y criminales. Además, la mayor concentración se da en jóvenes entre 18 y 34 años, un grupo altamente vulnerable al reclutamiento por organizaciones delictivas.

El uso de armas de fuego sigue siendo el principal factor letal. Durante 2025, 518 homicidios fueron cometidos con armas de fuego, lo que representa el 87.4% del total nacional. Esta cifra refuerza la relación directa entre violencia y circulación ilegal de armas.

La operación que permitió la captura de “Chebo” también se enmarca en acciones paralelas contra otros delitos, como la falsificación de documentos. En días recientes, la Policía desarrolló la Operación “Certificados”, que permitió la aprehensión de tres personas vinculadas a la falsificación de documentos en perjuicio del Ministerio de Salud, fortaleciendo los controles institucionales.

Más del 87% de los
Más del 87% de los homicidios del año pasado fueron cometidos con armas de fuego, de acuerdo con estadísticas judiciales.

A nivel regional, organismos como la CEPAL y el Banco Mundial han advertido que la violencia asociada al crimen organizado impacta directamente en el desarrollo económico, la confianza institucional y la cohesión social en América Latina. Estudios recientes señalan que los países con altos índices de homicidio enfrentan mayores costos en salud, justicia, inversión y productividad.

En este contexto, las autoridades panameñas sostienen que la captura de objetivos prioritarios forma parte de una estrategia integral que combina inteligencia, persecución penal y cooperación ciudadana. El objetivo, indican, es debilitar las redes criminales, reducir la circulación de armas y contener el avance del pandillerismo en zonas vulnerables.

