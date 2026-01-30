Panamá

APM Terminals confirmó su interés en operar temporalmente los puertos panameños y China advirtió que tomará medidas

El ofrecimiento se da en medio del proceso de transición tras el fallo de la Corte y del debate internacional sobre infraestructura estratégica

Guardar
Los puertos de Balboa y
Los puertos de Balboa y Cristóbal continúan operando con normalidad mientras avanza el proceso de transición anunciado por el Gobierno. (AP Foto/Matías Delacroix, archivo)

La disposición de APM Terminals, filial del grupo A.P. Moller–Maersk, para asumir temporalmente la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, abrió un nuevo capítulo en el proceso de transición anunciado por el Gobierno panameño tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión con Panama Ports Company (PPC).

En un comunicado emitido el 30 de enero, APM Terminals confirmó que está dispuesta a operar ambas terminales de manera provisional, una vez la sentencia quede ejecutoriada, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios esenciales para el comercio regional y global y mitigar riesgos en la cadena logística.

La empresa aclaró que cualquier eventual ingreso se realizará cumpliendo todas las formalidades legales y los procedimientos establecidos por la legislación panameña, y únicamente después de que la decisión judicial sea firme.

Subrayó, además, que no forma parte de los procesos legales en curso ni participa en las decisiones sobre la estructura futura de administración de los puertos.

“Cualquier acción estará guiada por criterios técnicos, la integridad de la cadena de suministro y el interés público”, señaló la compañía, que se define como un operador independiente con presencia global.

APM Terminals destacó que opera más de 60 terminales en 34 países, bajo modelos estandarizados y sistemas de gestión probados, que buscan garantizar operaciones confiables, productivas y seguras, sin discriminación hacia navieras o clientes.

En su presentación corporativa, la empresa indicó que en 2024 manejó más de 27,000 buques y registró más de 23 millones de movimientos anuales en sus terminales hub y gateway, consolidándose como uno de los principales operadores portuarios del mundo.

El fallo de la Corte
El fallo de la Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato de concesión firmado en 1997 con Panama Ports Company. Shutterstock)

Hay que recordar que el año pasado una filial de Maersk tomó el control del ferrocarril, cuyo tráfico depende en gran medida de los contenedores movilizados por las terminales de PPC.

La reacción de APM Terminals se produce en el marco del plan de transición anunciado por el presidente José Raúl Mulino, quien explicó que mientras el fallo no quede ejecutoriado, PPC continuará operando sin cambios. Posteriormente, se abrirá un periodo transitorio que culminará con una nueva concesión mediante un proceso abierto y competitivo.

Mulino señaló que el Gobierno llevaba más de un año preparando distintos escenarios ante las demandas de inconstitucionalidad, con el fin de evitar improvisaciones y proteger un activo estratégico para la economía nacional.

El mandatario también designó al ingeniero Alberto Alemán Zubieta como coordinador de un equipo técnico encargado de supervisar el proceso y garantizar orden, transparencia y profesionalismo en cada etapa.

El fallo de la Corte Suprema, adoptado de forma unánime el 29 de enero de 2026, declaró inconstitucional la Ley No. 5 de 1997, sus adendas y el acto de prórroga, relacionados con el contrato de concesión otorgado a PPC para operar las terminales de Balboa y Cristóbal.

La decisión respondió a demandas presentadas por el contralor general Anel Flores, quien cuestionó la legalidad del contrato y su impacto sobre el uso de bienes públicos y el interés nacional.

Reacción de China

En paralelo al pronunciamiento de APM Terminals, el fallo generó reacciones desde China. Según reportes atribuidos a la agencia EFE, el Gobierno chino advirtió que adoptará “las medidas necesarias” para proteger los derechos e intereses legítimos de sus empresas tras la anulación del contrato portuario en Panamá.

El portavoz del Ministerio de
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, dijo que el gigante asiático tomará medidas para proteger los derechos de las empresas chinas. Tomado de X

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China expresó preocupación por la decisión judicial y señaló que espera que Panamá garantice un entorno justo, transparente y no discriminatorio para las compañías extranjeras que operan en el país.

De acuerdo con EFE, las autoridades chinas también enfatizaron la importancia de respetar los compromisos contractuales y de preservar la estabilidad de las inversiones internacionales, en un contexto marcado por crecientes tensiones geopolíticas.

Panama Ports Company forma parte del conglomerado CK Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong, que mantiene vínculos comerciales con China y opera una extensa red portuaria a nivel mundial.

En los últimos años, Estados Unidos ha incrementado sus advertencias sobre la presencia de empresas vinculadas a China en infraestructuras consideradas estratégicas, incluyendo puertos ubicados en rutas clave del comercio global. Panamá, por su relación con el Canal y su posición geográfica, ha sido señalado como un punto sensible dentro de ese debate.

El presidente José Raúl Mulino
El presidente José Raúl Mulino afirmó que la transición portuaria se realizará sin improvisaciones y con continuidad operativa mientras se adjudica una nueva concesión. REUTERS/Aris Martinez

Aunque el Gobierno panameño no ha vinculado oficialmente el fallo con presiones externas, analistas consideran que el contexto internacional influye en las decisiones estratégicas del sector portuario.

La reacción de China coincide con un proceso de revisión de activos por parte de CK Hutchison, que en meses recientes confirmó que evaluaba una posible venta fragmentada de algunos de sus puertos, incluidos los de Panamá, como parte de una reorganización global.

El Gobierno panameño ha insistido en que no habrá interrupciones operativas ni despidos, y que los derechos laborales y contractuales se mantendrán durante la transición.

Temas Relacionados

PanamáPuertosChinaEstados UnidosCorte Suprema de Justicia

Últimas Noticias

El Salvador será el epicentro de más de 240 eventos internacionales y dieciocho cruceros en 2026

La programación internacional prevista para 2026 transformará el panorama turístico salvadoreño, situando al país como un polo de atracción para viajeros y operadores turísticos

El Salvador será el epicentro

República Dominicana pone en marcha un nuevo reglamento de contrataciones públicas

La reciente normativa busca agilizar los procesos, ampliar la cobertura institucional y endurecer las sanciones, mientras fomenta la inclusión de pequeñas empresas y criterios de sostenibilidad en las adquisiciones estatales

República Dominicana pone en marcha

¿Sabías que las monedas de $0.50 son de curso legal en El Salvador?

El Banco Central de Reserva recordó que la legislación vigente obliga a los comercios a recibir monedas fraccionarias, destacando su importancia para evitar redondeos que afecten la transparencia en los precios y las transacciones

¿Sabías que las monedas de

Operativo en El Salvador deja dos detenidos por agresión sexual y posesión de material pornográfico infantil

Autoridades salvadoreñas arrestaron en Mejicanos a dos sujetos, señalados por delitos sexuales y tenencia de videos de explotación infantil

Operativo en El Salvador deja

Las autoridades de las fuerzas de seguridad en Guatemala efectúan requisa en el Centro Preventivo de la zona 18

Un operativo coordinado involucra recursos policiales y militares con el objetivo de frenar actividades ilícitas, efectuar verificaciones de personas privadas de libertad y registrar espacios dentro del área penitenciaria

Las autoridades de las fuerzas

TECNO

Apple invierte 2.000 millones en

Apple invierte 2.000 millones en IA facial: así es la tecnología secreta que llegará a los futuros iPhone

La inteligencia artificial mejora la detección de cáncer de mama en Suecia

Códigos de Free Fire Max para hoy 30 de enero: cómo canjearlos

Tim Cook revela cuál es la función de inteligencia artificial que más usan los usuarios de iPhone

Despidos en Amazon: por qué la empresa de Bezos busca recuperar su mentalidad de startup en 2026

ENTRETENIMIENTO

Netflix estrenará un documental sobre

Netflix estrenará un documental sobre los inicios de los Red Hot Chili Peppers

Murió la cantante coreana Mo Su-jin a los 27 años

Sydney Sweeney revela cómo es su hombre ideal: “Atlético, extrovertido y divertido”

El Super Bowl LX apuesta en grande por Bad Bunny y la explosión de la música latina

La primera serie hecha con inteligencia artificial ya está aquí: Darren Aronofsky presenta ‘On This Day… 1776′

MUNDO

Un destructor de misiles de

Un destructor de misiles de Estados Unidos ancló en Eilat en medio de tensiones con Irán

Francia se encamina a la adopción definitiva de su presupuesto

Zelensky dijo que Ucrania no cederá el Donbás y pidió firmar un acuerdo de seguridad con EEUU antes de la paz

Israel confirmó la reapertura del paso peatonal en el cruce de Rafah desde este domingo

Zelensky denunció que Rusia detuvo los intercambios de prisioneros