Foro de la CAF dejará entre $6 y $8 millones a la economía panameña

La sesión inaugural del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 estará encabezada por Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, junto a varios jefes de Estado de la región, entre ellos los mandatarios de Panamá, Brasil, Bolivia, Ecuador, Guatemala y Jamaica. Archivo

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 dejará un impacto económico estimado de entre $6 millones y $8 millones en la economía panameña, impulsado por la llegada de visitantes internacionales, la alta ocupación hotelera y el aumento del consumo en sectores como transporte, gastronomía y servicios.

El evento, organizado por CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe– en alianza con el Gobierno de Panamá, prevé la participación de más de 5,000 personas en el conjunto de actividades que se desarrollarán entre el 27 y el 30 de enero en Ciudad de Panamá.

El impacto económico se explica, principalmente, por el perfil de los asistentes. Se estima que más del 75% de los participantes provendrán del extranjero, lo que incrementa el gasto promedio por visitante y multiplica la demanda de alojamiento, traslados, alimentación y servicios complementarios.

A esto se suma la duración del evento, que incluye no solo las sesiones principales del foro, sino encuentros paralelos, reuniones privadas, actividades académicas y espacios de networking que extienden la estadía de los asistentes en la ciudad.

Los hoteles de la ciudad de Panamá reportan niveles elevados de ocupación durante los días del Foro de la CAF, impulsados por la llegada de miles de participantes internacionales.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el sector turístico, el comportamiento del mercado ya refleja el efecto del foro. Sara Pardo, vicepresidenta de la junta directiva del Fondo de Promoción Internacional de Panamá (Promtur) y expresidenta de la Asociación de Hoteles de Panamá, señaló que los hoteles de la capital están reportando niveles de ocupación elevados para los días en que se desarrollará el evento, un indicador que confirma el peso del turismo de reuniones y congresos en la economía urbana y en la generación de ingresos de corto plazo.

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 se consolida como uno de los principales encuentros políticos y económicos del año en la región. El evento reunirá a jefes de Estado y de Gobierno, ministros, líderes empresariales, representantes de organismos multilaterales y referentes académicos, con el objetivo de debatir los desafíos estructurales de América Latina y el Caribe en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas, cambios en las cadenas de valor y una acelerada transformación tecnológica.

La sesión inaugural, prevista para los días centrales del foro, estará encabezada por Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, junto a José Raúl Mulino, presidente de Panamá.

También participarán Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; Rodrigo Paz, presidente de Bolivia; Daniel Noboa, presidente de Ecuador; Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala; y Andrew Holness, primer ministro de Jamaica.

A ellos se sumará el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, lo que convierte al foro en una plataforma de alto nivel para el diálogo político regional.

Congresos de la magnitud del Foro de la CAF generan un impacto directo en la economía local al incrementar la demanda de servicios de hospedaje, transporte, alimentación y logística, además de dinamizar el comercio y el empleo temporal. Archivo

El programa del foro incluye sesiones dedicadas a temas clave como crecimiento económico, inclusión social, competitividad, transición verde, transformación digital, comercio e inversión, así como el papel de América Latina y el Caribe en un escenario internacional cada vez más fragmentado.

Uno de los espacios destacados será la sesión “América Latina, el Caribe y Europa: hacia una nueva agenda estratégica compartida”, donde se abordarán las oportunidades de cooperación birregional en áreas como inversión, sostenibilidad, seguridad y defensa del multilateralismo.

El componente académico del foro también tendrá un peso relevante. El programa contempla ponencias magistrales de los Premios Nobel de Economía 2024 y 2025, James Robinson y Philippe Aghion, quienes compartirán sus visiones sobre desarrollo, instituciones, innovación y crecimiento económico, aportando una mirada técnica y de largo plazo a los debates políticos y empresariales.

La rueda de negocios del Foro de la CAF prevé la realización de cerca de 4,000 citas comerciales entre empresas exportadoras de la región y compradores internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de las sesiones públicas, el foro incorporará una rueda de negocios que CAF estima como uno de los ejes de mayor tracción económica del encuentro.

De acuerdo con la información adelantada por el organismo, participarán unas 300 empresas exportadoras de América Latina y el Caribe y 150 compradores internacionales, procedentes de mercados como Estados Unidos, Alemania, Canadá, España, Italia, Japón, Corea del Sur e India, además de varios países de la región.

Durante dos días, los participantes sostendrán reuniones uno a uno con agendas previamente coordinadas: cada empresa podrá concretar más de 20 citas de 25 minutos.

En total, se proyectan cerca de 4,000 citas comerciales, un volumen que convierte este espacio en una de las principales plataformas de conexión empresarial de la región en 2026 y que eleva el valor del foro más allá del debate público, al concentrar decisiones y contactos con potencial de negocio en un tiempo reducido.