Panamá

Foro de la CAF dejará entre $6 y $8 millones a la economía panameña

El evento reunirá a más de 5,000 participantes y activará hoteles, transporte, comercio y una agenda de negocios con miles de citas empresariales

Guardar
La sesión inaugural del Foro
La sesión inaugural del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 estará encabezada por Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, junto a varios jefes de Estado de la región, entre ellos los mandatarios de Panamá, Brasil, Bolivia, Ecuador, Guatemala y Jamaica. Archivo

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 dejará un impacto económico estimado de entre $6 millones y $8 millones en la economía panameña, impulsado por la llegada de visitantes internacionales, la alta ocupación hotelera y el aumento del consumo en sectores como transporte, gastronomía y servicios.

El evento, organizado por CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe– en alianza con el Gobierno de Panamá, prevé la participación de más de 5,000 personas en el conjunto de actividades que se desarrollarán entre el 27 y el 30 de enero en Ciudad de Panamá.

El impacto económico se explica, principalmente, por el perfil de los asistentes. Se estima que más del 75% de los participantes provendrán del extranjero, lo que incrementa el gasto promedio por visitante y multiplica la demanda de alojamiento, traslados, alimentación y servicios complementarios.

A esto se suma la duración del evento, que incluye no solo las sesiones principales del foro, sino encuentros paralelos, reuniones privadas, actividades académicas y espacios de networking que extienden la estadía de los asistentes en la ciudad.

Los hoteles de la ciudad
Los hoteles de la ciudad de Panamá reportan niveles elevados de ocupación durante los días del Foro de la CAF, impulsados por la llegada de miles de participantes internacionales.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el sector turístico, el comportamiento del mercado ya refleja el efecto del foro. Sara Pardo, vicepresidenta de la junta directiva del Fondo de Promoción Internacional de Panamá (Promtur) y expresidenta de la Asociación de Hoteles de Panamá, señaló que los hoteles de la capital están reportando niveles de ocupación elevados para los días en que se desarrollará el evento, un indicador que confirma el peso del turismo de reuniones y congresos en la economía urbana y en la generación de ingresos de corto plazo.

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 se consolida como uno de los principales encuentros políticos y económicos del año en la región. El evento reunirá a jefes de Estado y de Gobierno, ministros, líderes empresariales, representantes de organismos multilaterales y referentes académicos, con el objetivo de debatir los desafíos estructurales de América Latina y el Caribe en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas, cambios en las cadenas de valor y una acelerada transformación tecnológica.

La sesión inaugural, prevista para los días centrales del foro, estará encabezada por Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, junto a José Raúl Mulino, presidente de Panamá.

También participarán Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; Rodrigo Paz, presidente de Bolivia; Daniel Noboa, presidente de Ecuador; Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala; y Andrew Holness, primer ministro de Jamaica.

A ellos se sumará el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, lo que convierte al foro en una plataforma de alto nivel para el diálogo político regional.

Congresos de la magnitud del
Congresos de la magnitud del Foro de la CAF generan un impacto directo en la economía local al incrementar la demanda de servicios de hospedaje, transporte, alimentación y logística, además de dinamizar el comercio y el empleo temporal. Archivo

El programa del foro incluye sesiones dedicadas a temas clave como crecimiento económico, inclusión social, competitividad, transición verde, transformación digital, comercio e inversión, así como el papel de América Latina y el Caribe en un escenario internacional cada vez más fragmentado.

Uno de los espacios destacados será la sesión “América Latina, el Caribe y Europa: hacia una nueva agenda estratégica compartida”, donde se abordarán las oportunidades de cooperación birregional en áreas como inversión, sostenibilidad, seguridad y defensa del multilateralismo.

El componente académico del foro también tendrá un peso relevante. El programa contempla ponencias magistrales de los Premios Nobel de Economía 2024 y 2025, James Robinson y Philippe Aghion, quienes compartirán sus visiones sobre desarrollo, instituciones, innovación y crecimiento económico, aportando una mirada técnica y de largo plazo a los debates políticos y empresariales.

La rueda de negocios del
La rueda de negocios del Foro de la CAF prevé la realización de cerca de 4,000 citas comerciales entre empresas exportadoras de la región y compradores internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de las sesiones públicas, el foro incorporará una rueda de negocios que CAF estima como uno de los ejes de mayor tracción económica del encuentro.

De acuerdo con la información adelantada por el organismo, participarán unas 300 empresas exportadoras de América Latina y el Caribe y 150 compradores internacionales, procedentes de mercados como Estados Unidos, Alemania, Canadá, España, Italia, Japón, Corea del Sur e India, además de varios países de la región.

Durante dos días, los participantes sostendrán reuniones uno a uno con agendas previamente coordinadas: cada empresa podrá concretar más de 20 citas de 25 minutos.

En total, se proyectan cerca de 4,000 citas comerciales, un volumen que convierte este espacio en una de las principales plataformas de conexión empresarial de la región en 2026 y que eleva el valor del foro más allá del debate público, al concentrar decisiones y contactos con potencial de negocio en un tiempo reducido.

Temas Relacionados

PanamáCAFForo EconómicoInversiones

Últimas Noticias

Cómo impacta el consumo de los carbohidratos en la salud: riesgos y recomendaciones de especialistas

La alimentación basada en carbohidratos de absorción lenta, el control de porciones y la reducción de azúcares refinadas son pilares para el manejo de la diabetes, según explicaron médicos de la Asociación Salvadoreña de Diabetes

Cómo impacta el consumo de

128,618 salvadoreños solicitaron asilo en el extranjero durante 2025

El más reciente análisis migratorio de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, referente en estudios sociales, pone en relieve que la migración salvadoreña continúa siendo una realidad, marcada por altos niveles de irregularidad y contextos regionales restrictivos

128,618 salvadoreños solicitaron asilo en

Policía costarricense y DEA decomisan más de tres toneladas de marihuana en el Pacífico Sur

6.452 paquetes de 550 gramos cada uno, fueron incautados por autoridades nacionales e internacionales

Policía costarricense y DEA decomisan

El Salvador se prepara para recibir el Ironman 70.3 con mejoras clave en el Parque Recreativo Apulo

El país avanza en la modernización de espacios turísticos y deportivos para albergar una de las competencias de triatlón más exigentes, mientras autoridades destacan el impacto en turismo y economía local

El Salvador se prepara para

Marino panameño Javier Olmedo Núñez llegó a Panamá tras ser liberado en Venezuela

El ciudadano panameño arribó al aeropuerto de Tocumen al mediodía, tras la confirmación oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores

Marino panameño Javier Olmedo Núñez

TECNO

Cuatro tendencias que marcarán 2026

Cuatro tendencias que marcarán 2026 en tecnología: si estudias o trabajas en STEM estarás beneficiado

GTA Online llega con descuentos y regalos en enero y febrero 2026

La inteligencia artificial entra en su fase clave: crecimiento económico, confianza y responsabilidad

Forza Horizon 6 tiene nueva portada con Toyota Gazoo Racing GR GT

Si usas Apple Pay cuidado, estas son las estafas más comunes y señales de peligro

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Rob Halford reveló cómo el

Rob Halford reveló cómo el alcohol marcó su carrera en Judas Priest: “Me di cuenta de que beber no me iba a cambiar”

“El éxito no lo arregla todo”: Martin Freeman habló de su lucha silenciosa contra la ansiedad

Roma despide a Valentino Garavani rodeado de celebridades en la Basílica de Santa Maria degli Angeli

“Gritarle a los arbustos”: la curiosa rutina de Gwyneth Paltrow para lidiar con la ansiedad

¿El próximo James Bond? Tom Blyth explicó por qué interpretar al agente 007 lo seduce y alimentó las especulaciones

MUNDO

Los rompehielos, la tecnología clave

Los rompehielos, la tecnología clave para operar en Groenlandia

El gobierno sirio tomó el control de la prisión de al-Aqtan tras la retirada de las fuerzas kurdas

Ucrania y Rusia cerraron en Abu Dabi la primera jornada de conversaciones directas sobre el plan de paz de Estados Unidos

Estados Unidos aplicó nuevas sanciones a la “flota en la sombra” de Irán por la represión a los manifestantes

Kiev bajo presión: los ataques rusos dejan la ciudad sin servicios esenciales