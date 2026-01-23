El tránsito migratorio en Panamá aumentó en 2025 y cerró con más de 7.3 millones de movimientos

El movimiento migratorio total en Panamá aumentó en 2025 en 381,409 registros frente a 2024. Cortesía

El movimiento migratorio por Panamá mantuvo una tendencia al alza en 2025, consolidando al país como uno de los principales nodos de tránsito de la región. De acuerdo con cifras preliminares del Servicio Nacional de Migración, durante el año se registraron 7,316,601 movimientos de viajeros por todos los puestos de control migratorio, lo que representó un aumento de 381,409 movimientos frente a 2024, cuando el total fue de 6,935,192.

El crecimiento interanual fue de 5.5%, explicado principalmente por el aumento de entradas de extranjeros y la recuperación sostenida del tráfico aéreo internacional.

Del total registrado en 2025, las entradas sumaron 3,831,898 y las salidas 3,484,703, manteniendo un saldo neto positivo de 347,195 movimientos. En comparación, en 2024 las entradas fueron 3,662,333 y las salidas 3,272,859, con un saldo menor.

El incremento se observó de forma progresiva a lo largo del año, con picos en noviembre y diciembre, meses en los que se superaron los 670,000 y 774,000 movimientos totales, respectivamente, reflejando el peso de la temporada alta de turismo y viajes de fin de año.

El tránsito aéreo siguió siendo, por amplio margen, la principal vía de ingreso y salida del país. En 2025, los aeropuertos concentraron 6,383,323 movimientos, equivalentes al 87% del total nacional. Las fronteras terrestres registraron 543,857 movimientos (7%), mientras que los puertos marítimos sumaron 389,421 (6%).

En 2024, la distribución fue similar, aunque con menores volúmenes absolutos, lo que confirma que el crecimiento no obedeció a un cambio estructural en las rutas, sino a un mayor flujo general de viajeros.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen se mantuvo en 2025 como la principal puerta de entrada y salida de Panamá, al concentrar 5,917,354 movimientos de viajeros. (Bienvenido Velasco/EFE)

El Aeropuerto Internacional de Tocumen se mantuvo como el principal punto de entrada y salida del país, con 5,917,354 movimientos en 2025, un aumento de más de 344,000 respecto a 2024.

Le siguieron el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico, con 383,796 movimientos, y la frontera de Paso Canoas, con 327,843, reflejando el dinamismo del tránsito entre Panamá y Costa Rica. Otros puntos relevantes fueron el Home Port de cruceros, Guabito y la terminal de Colón 2000, que también mostraron incrementos frente al año previo.

Por origen regional, América Central encabezó el flujo migratorio en 2025, con 2,436,163 movimientos, seguida por América del Sur (1,941,793) y América del Norte (1,428,613). Europa aportó 823,933 movimientos, mientras que Asia sumó 295,723.

En todas las regiones se observaron incrementos frente a 2024, especialmente en América del Sur y Europa, lo que sugiere una recuperación sostenida de los viajes de larga distancia hacia y desde Panamá.

Al desagregar por nacionalidad, los viajeros extranjeros representaron la mayor parte del movimiento migratorio en 2025, con 5,720,018 registros, frente a 1,596,583 correspondientes a ciudadanos panameños.

América Central fue la región que más movimientos migratorios aportó en 2025, con 2,436,163 registros de entradas y salidas por los distintos puestos de control de Panamá. Cortesía

Estados Unidos fue el principal país de origen y destino, con 1,057,205 movimientos, seguido por Colombia (926,870), Costa Rica (421,547), Ecuador (241,034) y México (194,275).

Alemania, Canadá, Argentina y España también se ubicaron entre las diez principales nacionalidades, reflejando la diversidad del flujo migratorio que atraviesa el país.

En términos de sexo, los hombres representaron el 52% del total de movimientos en 2025, con 3,865,806 registros, mientras que las mujeres sumaron 3,450,795, equivalentes al 48%. Esta distribución fue prácticamente idéntica a la de 2024, lo que indica estabilidad en el perfil demográfico de los viajeros que ingresan y salen del territorio panameño.

Detenciones, deportaciones y expulsiones

Más allá del movimiento regular de viajeros, las estadísticas migratorias de 2025 también reflejan la presión sobre los sistemas de control y seguridad.

Durante el año, 1,349 extranjeros fueron detenidos por infringir la legislación migratoria panameña. El 84% de los detenidos fueron hombres y el 16% mujeres, con una mayor concentración en los rangos de edad entre 18 y 37 años, que en conjunto representaron más del 60% del total.

Durante 2025, Panamá registró 227 expulsiones de extranjeros, en su mayoría vinculadas a antecedentes penales y delitos contra la seguridad colectiva, según cifras del Servicio Nacional de Migración. Cortesíá

Las principales causales de detención fueron la condición de indocumentado o irregular, con 476 casos; estadía vencida, con 400; e ingreso irregular al país, con 335. Otras causas incluyeron remisión por cumplimiento de pena, antecedentes penales, impedimentos migratorios y laborar sin permiso.

Por nacionalidad, los detenidos fueron mayoritariamente de Colombia (677), Nicaragua (170), Venezuela (108) y Ecuador (90), seguidos por ciudadanos de países extra regionales como Camerún, Nepal e India.

En cuanto a las medidas de salida forzada, Panamá deportó o expulsó a 1,133 personas en 2025. De ese total, 906 fueron deportadas y 227 expulsadas.

Las deportaciones estuvieron asociadas principalmente al ingreso irregular al país, que concentró 857 casos, mientras que las expulsiones respondieron en mayor medida a antecedentes penales y delitos vinculados al tráfico de drogas, la seguridad colectiva y el cumplimiento de penas dolosas.

En lo que va de enero de 2026, las autoridades migratorias deportaron a 108 ciudadanos colombianos tras la aplicación de rebajas de pena. Cortesía

Colombia volvió a encabezar la lista de nacionalidades tanto en deportaciones como en expulsiones, con 526 deportados y 139 expulsados a lo largo del año. Nicaragua, Ecuador y Camerún también figuraron entre los países con mayor número de ciudadanos sujetos a estas medidas.

En esa línea, esta semana se registró la deportación de 108 ciudadanos colombianos tras la aplicación de rebajas de penas.