El auge de los servicios redefine el perfil exportador de la economía panameña

El Canal de Panamá se mantiene como eje central de la cadena de servicios del país, articulando la oferta logística, portuaria y de transporte que sustenta buena parte de las exportaciones de servicios de la economía panameña. Archivo

El auge de las exportaciones de servicios volvió a poner en primer plano el papel de Panamá como plataforma regional de conectividad, logística y negocios: entre enero y septiembre de 2025, el país alcanzó un máximo histórico al totalizar $14,848.8 millones, un 9.2% más que en el mismo período de 2024, de acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) procesados por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

De acuerdo con los datos divulgados esta semana por el MICI, a través de INTELCOM con base en cifras del INEC, el acumulado de los tres primeros trimestres se apoyó en un tercer trimestre especialmente sólido, con $5,087.0 millones, la cifra trimestral más alta del año.

Este desempeño se construyó sobre un primer semestre en expansión, que sumó $9,761.8 millones, un incremento de 8.4% frente a igual período de 2024, cuando las exportaciones de servicios alcanzaron $9,012.28 millones.

La evolución de las cifras confirma una tendencia de crecimiento sostenido en los últimos años. Tras la contracción registrada durante la pandemia, las exportaciones de servicios han mostrado una recuperación progresiva desde 2021, con aumentos consecutivos en valor y una recomposición de los rubros que aportan al total.

Los datos históricos reflejan que el sector no solo recuperó los niveles previos a la crisis sanitaria, sino que los superó, apoyado en la reactivación del comercio internacional, el turismo y la logística, así como en la expansión de servicios de mayor contenido tecnológico.

El sector transporte volvió a liderar el desempeño en 2025, con $7,735.1 millones acumulados entre enero y septiembre.

El turismo continúa siendo uno de los pilares del sector servicios, impulsado por la conectividad aérea y la recuperación del flujo de visitantes internacionales, con un impacto directo en las exportaciones de viajes y actividades vinculadas al sector. EFE/ Bienvenido Velasco

Este rubro concentra los servicios asociados al Canal de Panamá, la actividad portuaria y la plataforma logística, que continúan siendo los principales pilares de la oferta exportable de servicios del país.

La fortaleza de este segmento se explica por la posición geográfica de Panamá y su rol como punto de conexión para el comercio marítimo y aéreo regional y global.

En segundo lugar se ubicaron los servicios de viajes, que totalizaron $4,920.3 millones en el período analizado. Este resultado estuvo impulsado por la recuperación sostenida del turismo internacional y por la conectividad aérea, que ha permitido al país consolidarse como centro de tránsito de pasajeros en la región.

La combinación de turismo y transporte aéreo ha sido clave para el crecimiento del sector servicios en los últimos años.

Otros rubros también mostraron aportes relevantes. Los servicios financieros sumaron $993.8 millones; los servicios de seguros y pensiones, $407.3 millones; las telecomunicaciones, informática e información, $383.2 millones; y otros servicios empresariales alcanzaron $334.7 millones.

Los servicios financieros, de seguros y bancarios forman parte clave de la oferta exportable del país, aportando valor agregado y respaldando la diversificación del sector servicios dentro de la economía panameña. EFE/Carlos Lemos/Archivo

Si bien estos segmentos representan una proporción menor del total frente a transporte y viajes, su comportamiento es consistente con una diversificación gradual de la oferta exportable.

En particular, los datos muestran un crecimiento sostenido de los servicios vinculados a tecnología, información y servicios empresariales, considerados parte de los llamados servicios modernos. Estos incluyen actividades basadas en conocimiento, uso intensivo de tecnología, prestación remota y soluciones especializadas para mercados internacionales, y son vistos por las autoridades como un eje estratégico para reducir la dependencia de los servicios tradicionales.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, ha señalado que el país avanza en un plan orientado a atraer inversiones, impulsar actividades de mayor valor agregado y generar empleos de calidad, con énfasis en la internacionalización de servicios modernos.

En ese contexto, Moltó señaló que el avance del sector servicios se consolidó a lo largo del año, en línea con la recuperación de los últimos periodos.

En esa misma línea, el impulso a los servicios modernos también se conecta con el objetivo del país de integrarse a la industria global de semiconductores, no desde la manufactura, sino como parte de la cadena logística, de servicios especializados y de apoyo operativo.

La apuesta por integrarse a la cadena global de semiconductores se enfoca en servicios logísticos, soporte especializado y capacitación de talento, como parte de la estrategia de diversificación de servicios de alto valor agregado. REUTERS/Florence Lo/Ilustración/Foto de archivo

La estrategia apunta a aprovechar la conectividad, la infraestructura y la experiencia del país en comercio internacional, junto con la capacitación de personal idóneo en áreas técnicas y de servicios, para insertarse en segmentos como logística avanzada, manejo de insumos, mantenimiento, soporte técnico y servicios asociados a una industria altamente regulada y de alto valor agregado.

La información disponible en el tablero de exportaciones de servicios de INTELCOM evidencia que, además del crecimiento en valor, se ha producido una mayor diversificación en los tipos de servicios exportados. Aunque transporte y viajes continúan concentrando la mayor parte del total, los servicios financieros, digitales, empresariales y de información han ido ganando espacio, reflejando una transformación gradual del perfil exportador.

Esta evolución cobra relevancia en un entorno internacional marcado por cambios en las cadenas de valor, mayor digitalización de servicios y una creciente competencia por atraer inversiones vinculadas a talento, innovación y economía del conocimiento.

Para Panamá, el desafío es capitalizar su conectividad y estabilidad para consolidar una oferta exportable que combine volumen, valor agregado y resiliencia frente a ciclos externos.

Fotografía de archivo del ministro de Comercio e Industria de Panamá, Julio Moltó, durante una entrevista con EFE el, 10 de julio de 2024, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Carlos Lemos

Con los resultados de los primeros nueve meses de 2025, las exportaciones de servicios confirman su papel central en la economía panameña y muestran una trayectoria ascendente que se ha sostenido durante varios años.

El énfasis hacia servicios modernos apunta a reforzar esa tendencia, ampliando la base exportadora y reduciendo la dependencia de rubros más expuestos a choques externos, como el turismo o el comercio tradicional.