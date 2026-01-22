CAF reunirá a 300 empresas y 150 compradores globales en Panamá

El evento se realizará en el Panama Convention Center, uno de los recintos feriales más grandes de la región. Archivo

En un escenario global marcado por la fragmentación de las cadenas de suministro y la búsqueda de nuevos mercados, la conexión directa entre exportadores y compradores internacionales se ha convertido en una prioridad estratégica para las economías de América Latina y el Caribe.

Con ese telón de fondo, Panamá será sede los próximos 29 y 30 de enero de 2026 de la Rueda de Negocios América Latina y el Caribe: Conexión al Mercado Global, un encuentro organizado por CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe– que reunirá, por primera vez en un mismo espacio, a empresarios de más de 20 países de la región y de mercados clave como Europa, Estados Unidos y Asia.

La rueda de negocios se desarrollará en el Centro de Convenciones de Panamá, en el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, una cita de alto nivel que congregará a jefes de Estado, ministros, líderes empresariales y organismos multilaterales para debatir sobre crecimiento, integración regional, sostenibilidad y competitividad.

En ese contexto, el encuentro empresarial se plantea como el brazo práctico del foro, orientado a traducir el diálogo político y económico en oportunidades comerciales concretas.

Según la información adelantada por CAF, el evento contará con la participación de 300 empresas exportadoras de América Latina y el Caribe y 150 compradores internacionales, procedentes de países como Estados Unidos, Alemania, Canadá, España, Italia, Japón, Corea del Sur, India, Brasil, México, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, Paraguay y Bolivia, entre otros.

El evento organizado por CAF prevé más de 20 reuniones por empresa y un total cercano a 4,000 citas comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diversidad geográfica apunta a ampliar el alcance de los negocios más allá de los mercados tradicionales y a facilitar el acceso a economías con alto poder de consumo y demanda especializada.

Durante los dos días del encuentro, los empresarios sostendrán reuniones bajo un formato uno a uno, con agendas previamente coordinadas. Cada empresa podrá participar en más de 20 citas de negocios, con encuentros de 25 minutos, diseñados para maximizar el intercambio comercial en un tiempo reducido.

En total, se proyecta la realización de cerca de 4,000 citas comerciales, una cifra que posiciona a esta rueda de negocios como uno de los espacios de conexión empresarial más relevantes de la región en 2026.

La dinámica del evento busca resolver uno de los principales obstáculos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas exportadoras: el alto costo y la complejidad logística de acceder a múltiples mercados.

Al concentrar en un solo lugar reuniones con compradores de distintas regiones del mundo, la rueda de negocios permitirá reducir tiempos, costos de desplazamiento y barreras de entrada, al tiempo que amplía las redes de contacto y las posibilidades de cerrar acuerdos comerciales.

Las empresas participantes ofrecerán productos y servicios de sectores considerados estratégicos para la diversificación productiva de la región, como agroalimentos, manufacturas, textiles y confecciones, químicos y ciencias de la vida, software y soluciones digitales, entre otros.

Empresas de sectores como agroalimentos, manufacturas, textiles, químicos y soluciones digitales participarán en la rueda de negocios, en un contexto de reconfiguración de las cadenas logísticas globales. Archivo

La variedad sectorial refleja la intención de CAF de impulsar no solo exportaciones tradicionales, sino también actividades con mayor valor agregado y potencial de crecimiento sostenible.

Las estimaciones para 2025 apuntaban a un repunte moderado del comercio exterior de América Latina y el Caribe. La CEPAL proyectaba que el valor de las exportaciones regionales de bienes crecería alrededor de 5% en 2025, por encima del 4.5% observado en 2024, impulsado por un mayor volumen exportado y un leve incremento de precios internacionales.

De cara a 2026, el panorama se perfila más exigente. La CEPAL prevé una expansión del PIB cercana a 2.3% (ligeramente menor al 2.4% estimado para 2025) y advierte que el comercio podría enfrentar presiones por un entorno global más incierto, con riesgos de desaceleración y tensiones comerciales, lo que refuerza la recomendación de diversificar mercados y fortalecer la cooperación intrarregional para reducir vulnerabilidades.

Encuentro regional

El evento se inserta en una agenda más amplia que CAF impulsa a nivel regional. El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 reunirá en Panamá a presidentes de países como Brasil, Ecuador y Guatemala, además de autoridades económicas, representantes del sector privado y organismos internacionales.

La presencia de estos mandatarios subraya la relevancia política y económica del foro y refuerza el mensaje de que la integración regional y la inserción en los mercados globales forman parte de las prioridades de la agenda latinoamericana.

La edición previas, del foro de CAF ha servido como plataforma para discutir temas como el financiamiento del desarrollo, la transición energética, la infraestructura sostenible y la transformación digital.

El foro de CAF reunirá a líderes políticos y empresariales, con la participación confirmada de presidentes de América Latina, incluido Luiz Inácio Lula da Silva. REUTERS/Adriano Machado

En esta ocasión, la inclusión de una rueda de negocios de gran escala busca dar un paso adicional, conectando las discusiones de alto nivel con resultados tangibles para el sector productivo, especialmente para empresas que buscan internacionalizarse o diversificar sus destinos de exportación.

Para Panamá, la realización del evento refuerza su posicionamiento como hub regional de negocios, logística y servicios, una condición que se apoya en su conectividad aérea, marítima y digital, así como en su infraestructura para eventos internacionales.

El país ha venido consolidándose como sede de encuentros multilaterales y empresariales, y la rueda de negocios de CAF se suma a esa estrategia de atraer iniciativas que generen derrames económicos y visibilidad internacional.

Desde la perspectiva de CAF, la iniciativa responde a su mandato de promover el crecimiento sostenible, fortalecer la integración regional y mejorar la competitividad empresarial, con el objetivo final de impactar positivamente en la calidad de vida de los habitantes de América Latina y el Caribe.