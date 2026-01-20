Panamá

Femicidios bajan en Panamá en 2025, pero crecen los intentos

Las autoridades advierten que la violencia extrema contra mujeres sigue siendo un problema estructural

Guardar
La violencia contra la mujer
La violencia contra la mujer es un problema regional que demanda de acciones concretas.| Foto creada por Gemini

Panamá cerró 2025 con un total de 20 femicidios registrados a nivel nacional, según cifras preliminares del Ministerio Público, una reducción de 13% frente a los 23 casos contabilizados en 2024.

Aunque el descenso marca un cambio en la tendencia interanual, los datos también reflejan un aumento significativo en las tentativas de femicidio, que pasaron de 9 a 18 casos, lo que representa un incremento de 100% en un solo año.

El informe oficial detalla que, además de los femicidios consumados, en 2025 se registraron 15 muertes violentas de mujeres que no fueron tipificadas como femicidio tras la valoración fiscal y la aplicación de la Ley 82.

En conjunto, estas cifras muestran que la violencia letal y extrema contra mujeres sigue siendo un problema estructural, con expresiones que van más allá de los casos formalmente clasificados como femicidio.

La distribución geográfica de los femicidios en 2025 evidencia cambios relevantes frente al año anterior. Panamá Oeste concentró 8 casos, un aumento de 700% respecto a 2024, cuando solo se había registrado uno.

En contraste, Bocas del Toro no reportó femicidios en 2025, frente a tres el año previo. Otras provincias con registros fueron Chiriquí (2), Coclé (1), Colón (1), Darién (2), Panamá (3), San Miguelito (1), Veraguas (1) y la comarca Ngäbe Buglé (1). Varias regiones, como Herrera, Los Santos, Guna Yala y la comarca Emberá, no reportaron casos.

En la mayoría de los
En la mayoría de los femicidios, el crimen es cometido por un familiar de la víctima. crédito TVN Noticias

Por edades, el grupo más afectado fue el de mujeres entre 18 y 24 años, con 6 femicidios, seguido por los rangos de 25 a 29 años y de 30 a 34 años, con 2 casos cada uno.

También se registraron femicidios en niñas de 0 a 4 años y en mujeres mayores de 60 años, lo que refleja que la violencia letal no se limita a un solo segmento etario.

En cuanto al tipo de arma utilizada, los datos muestran que 6 femicidios fueron cometidos con armas de fuego y 5 con arma blanca. También se documentaron 4 casos por asfixia mecánica, 2 con objetos contundentes y uno por incendiaria.

En dos casos no se pudo determinar el tipo de arma debido al estado de los cuerpos o a que las investigaciones seguían en curso. Este patrón coincide con una alta presencia de armas de fuego en hechos de violencia letal contra mujeres, tendencia que también se refleja en las muertes violentas no clasificadas como femicidio.

El incremento de las tentativas de femicidio es uno de los datos más relevantes del informe. En 2025 se registraron 18 intentos, el doble que el año anterior.

El reporte del Ministerio Público
El reporte del Ministerio Público alertó sobre el incremento de las tentativas de homicidio contra mujeres en 2025. (Foto Difusión)

Estas cifras sugieren que, aunque algunos ataques no culminaron en muerte, la exposición de mujeres a agresiones de alto riesgo se ha intensificado, lo que plantea desafíos adicionales para los sistemas de prevención, protección y atención temprana.

A inicios de 2026, ya se ha reportado al menos un caso de femicidio en el país, lo que confirma que el fenómeno no ha desaparecido y que las dinámicas de violencia extrema continúan presentes.

Las autoridades han reiterado que estos primeros hechos del año están siendo investigados bajo los protocolos vigentes y que las cifras oficiales se consolidarán conforme avancen los procesos judiciales.

En el contexto regional, organismos multilaterales han advertido que América Latina y el Caribe siguen siendo una de las regiones con mayores tasas de femicidio del mundo.

En América Latina, diversas estadísticas
En América Latina, diversas estadísticas muestran que las agresiones y homicidios de mujeres permanecen como un problema persistente. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM

En 2025, países como México, Brasil, Honduras y Colombia mantuvieron cifras elevadas de asesinatos de mujeres por razones de género, según reportes de fiscalías nacionales y observatorios regionales.

Estos datos sitúan el problema como un fenómeno transnacional, vinculado a desigualdades estructurales, violencia doméstica, criminalidad organizada y fallas en los sistemas de protección.

En Panamá, el Ministerio Público ha subrayado que los datos presentados son preliminares y pueden variar conforme avancen las investigaciones. La clasificación de un homicidio como femicidio depende de la valoración fiscal y de la aplicación de los criterios establecidos en la Ley 82, que tipifica este delito cuando la muerte ocurre en un contexto de violencia de género.

Las autoridades también han señalado que la reducción en el número de femicidios consumados no puede interpretarse de forma aislada, dado el aumento paralelo de tentativas y la persistencia de muertes violentas de mujeres que no cumplen con la tipificación legal de femicidio.

Desde el punto de vista institucional, estos indicadores obligan a revisar la efectividad de las medidas de prevención, las órdenes de protección y los mecanismos de atención a víctimas de violencia doméstica.

Expertos en seguridad y derechos humanos han insistido en que la respuesta estatal no debe limitarse al ámbito penal. La detección temprana de situaciones de riesgo, el fortalecimiento de los servicios sociales, la educación en igualdad de género y la atención integral a víctimas son componentes clave para reducir la violencia letal contra mujeres.

Temas Relacionados

PanamáViolenciaMujeresMinisterio PúblicoFemicidios

Últimas Noticias

Panamá intenta captar inversión de Suiza y Singapur en Davos

El Gobierno intenta posicionar proyectos del Canal y la plataforma logística

Panamá intenta captar inversión de

Centroamérica registra déficits estructurales en la producción de alimentos esenciales

La región cerrará el ciclo 2025-2026 con un saldo negativo superior a 33 millones de quintales en maíz y más de 2 millones en frijol, según datos de la asociación salvadoreña CAMPO, agravando la dependencia de importaciones alimentarias

Centroamérica registra déficits estructurales en

Alux Nahual prepara su regreso con un concierto completo en El Salvador el próximo 14 de marzo

El grupo musical detalló que la próxima cita reunirá a sus miembros originales y marcará el inicio de una etapa con renovadas presentaciones fuera de Guatemala

Alux Nahual prepara su regreso

Panamá prohíbe exportaciones de tiburones y rayas

La medida busca reducir la presión internacional y ganar tiempo para recuperar poblaciones amenazadas

Panamá prohíbe exportaciones de tiburones

El Ministerio de Obras Públicas y de Transporte extiende plazo para licitación de proyecto en Usulután, El Salvador

Los participantes tendrán hasta el 30 de enero de 2026 para entregar documentación de acuerdo a los cambios comunicados oficialmente, mientras que la apertura se desarrollará solo en formato físico y presencial en San Salvador

El Ministerio de Obras Públicas

TECNO

Descubre el truco de WhatsApp

Descubre el truco de WhatsApp para enviar mensajes que solo duren 24 horas, cuida tu privacidad

Meta AI en WhatsApp, cómo reducir su presencia si te preocupa la privacidad o el rendimiento de la app

Acusan a Nvidia de usar millones de libros sin permiso para entrenar su inteligencia artificial

Un truco de Windows 95 todavía funciona en Windows 11 y es ideal para reiniciar el computador

Guía completa: qué hacer si el micrófono del teléfono deja de funcionar

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

¿Victoria Beckham hizo un baile

¿Victoria Beckham hizo un baile “humillante” en la boda de su hijo Brooklyn? Esto revelaron los invitados al evento

Ian McKellen confesó el emotivo desafío de despedirse de Gandalf en El retorno del rey

La actriz Jennifer Lawrence compartió una regla clave de su matrimonio con Cooke Maroney

‘Zootopia 2′ es oficialmente la película animada más taquillera de la historia

MrBeast, el youtuber más exitoso del mundo, confiesa que está “en números rojos” pese a que su fortuna supera los USD 2.600 millones

MUNDO

Infobae

Alerta en Siria: las fuerzas kurdas abandonaron el campo de Al-Hol y el Gobierno denunció la fuga de presos del ISIS

Por qué Emmanuel Macron debió usar lentes oscuros durante su discurso en Davos

Wall Street busca sostenerse en medio de nuevas amenazas arancelarias entre Trump y Europa

Trump convocó a una ceremonia en Davos para lanzar el Consejo de Paz, la alternativa de EEUU para resolver conflictos globales

Macron insistió en que la UE debe aplicar represalias comerciales contra quienes le falten el respeto: “No debemos tener dudas”