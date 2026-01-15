Panamá

La cultura y la música se toman Panamá

Tradiciones, música y expresiones artísticas marcan una agenda cultural diversa en distintos puntos del país

El festival nació con la intención de acercar la música jazz al público panameño y posicionar a Panamá en el circuito global de la música contemporánea.

Este fin de semana en Panamá se llevarán a cabo dos de los eventos culturales más importantes del país: la edición 23 del Panamá Jazz Festival 2026 y el tradicional Desfile de las Mil Polleras, celebraciones que combinan música internacional, tradición folklórica, identidad cultural y turismo en espacios que atraen tanto a locales como a visitantes extranjeros.

El Panamá Jazz Festival, que se realizará del 15 al 17 de enero de 2026, es uno de los festivales de jazz más relevantes de América Latina y una plataforma consolidada de intercambio cultural y educativo.

Fundado en 2003 por el pianista panameño ganador del Grammy Danilo Pérez, el festival nació con la intención de acercar la música jazz al público panameño y posicionar a Panamá en el circuito global de la música contemporánea.

Durante más de dos décadas, el evento ha evolucionado hasta convertirse en un atractivo internacional, reuniendo a destacados artistas de renombre mundial y ofreciendo una mezcla de conciertos, clínicas musicales, talleres y actividades educativas para estudiantes y aficionados al jazz.

El festival internacional de Jazz se ha convertido en uno de los eventos culturales más esperados en el país.

Esta edición rendirá homenaje al legendario saxofonista panameño Gladstone “Bat” Gordon, figura emblemática de la escena musical local, y contará con la participación de artistas internacionales como Danilo Pérez, John Patitucci, Brian Blade, Tia Fuller, Nadia Washington y Gregory Groover, además de reconocidos talentos panameños como Idania Dowman, Lucas Falla y Carolina Pérez.

El programa del festival incluye conciertos de jazz contemporáneo, sesiones de improvisación y actividades educativas que permiten a jóvenes músicos y público general interactuar con maestros de la música, reforzando la tradición del evento como espacio de formación además de entretenimiento.

Más allá de la música, el Panamá Jazz Festival se ha consolidado como un motor de turismo cultural y desarrollo social, atrayendo a miles de visitantes que integran las actividades del festival a su agenda de viajes y fortaleciendo la industria creativa panameña.

El festival internacional de Jazz fue fundado en 2003 por el pianista panameño ganador del Grammy Danilo Pérez

Encuentro típico

Simultáneamente, la 15ª edición del Desfile de las Mil Polleras tendrá lugar el sábado 17 de enero de 2026 en Las Tablas, provincia de Los Santos, marcando otro momento destacado del calendario cultural nacional.

Este desfile, que se celebra cada segundo sábado de enero según la Ley 116 de 2013, es una de las expresiones folklóricas más representativas de Panamá.

La pollera panameña es reconocida como uno de los trajes típicos más hermosos del mundo.

El evento reúne a más de 100 delegaciones procedentes de diversas regiones del país, que exhiben con orgullo la pollera panameña, un traje tradicional reconocido por su elaborada confección artesanal y considerado uno de los más hermosos del mundo.

La pollera, compuesta por piezas hechas a mano con bordados, encajes y accesorios que pueden tardar años en completarse, no solo es un símbolo de identidad nacional, sino también una manifestación de historia, técnica y tradición transmitida de generación en generación.

Más que un desfile, Mil Polleras es una fiesta de la identidad cultural que integra música, danza, comparsas, ritmos vernáculos y elementos del folclore panameño. Su relevancia trasciende la moda y lo folklórico, convirtiéndose en una plataforma de turismo cultural que genera impacto económico local, fortalece la comunidad de artesanas y promueve el intercambio entre visitantes nacionales y extranjeros.

Se espera la participación este año de 108 delegaciones.

La colaboración entre la Autoridad de Turismo de Panamá y el Ministerio de Cultura ha fortalecido su alcance, transformando la celebración en una experiencia que dinamiza la región de Azuero y contribuye al desarrollo social y económico a través de la cultura.

La coincidencia de estos dos eventos —el Panamá Jazz Festival y el Desfile de las Mil Polleras— ofrece una visión amplia de la diversidad cultural de Panamá: por un lado, una celebración de la música internacional y la innovación artística; por el otro, una expresión profunda de identidad tradicional y patrimonio histórico.

Ambos festivales no solo atraen a multitudes, sino que también reflejan cómo la cultura puede ser un puente para el diálogo, la educación y el turismo sostenible.

Mientras el Panamá Jazz Festival subraya el papel de la música como lenguaje universal que une a audiencias de distintos países y generaciones, el Desfile de las Mil Polleras reafirma el valor de las raíces y la memoria colectiva en la construcción de una identidad nacional vibrante.

La atención internacional que estos eventos generan contribuye no solo a realzar el nombre de Panamá en los circuitos culturales globales, sino también a consolidar la economía creativa y el turismo cultural como pilares de desarrollo en el país.

