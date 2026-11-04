Opinión

El futuro de la carne argentina también se juega en los datos

La transformación digital no es exclusiva de los bancos, las grandes industrias o las empresas tecnológicas. También está llegando a una actividad tan tradicional como la ganadería

Una vaca de pelaje marrón y blanco con la cabeza inclinada come hierba en un campo verde con árboles y colinas al fondo.
Los avances en genética y análisis de datos permiten conocer características que no necesariamente se reflejan en la apariencia de un animal (Imagen ilustrativa Infobae)
Guardar

La Argentina tiene una relación histórica con la carne. Es parte de nuestra identidad, de nuestra cultura y de nuestra economía. Sin embargo, en un mundo donde la tecnología está transformando prácticamente todas las actividades, surge una pregunta inevitable: ¿alcanza con la tradición para seguir siendo competitivos?

Durante generaciones, muchas decisiones en el campo se tomaron a partir de la experiencia, la observación y el conocimiento transmitido de padres a hijos. Ese saber sigue siendo fundamental, pero hoy existe la posibilidad de complementarlo con información que antes era imposible obtener.

PUBLICIDAD

La transformación digital no es exclusiva de los bancos, las grandes industrias o las empresas tecnológicas. También está llegando a una actividad tan tradicional como la ganadería, donde decisiones que parecen pequeñas pueden tener consecuencias económicas durante años.

Por ejemplo, elegir qué animales se reproducen y cuáles no es una decisión mucho más importante de lo que parece. De ella dependen, entre otras cuestiones, la cantidad de carne que podrá producirse, los recursos necesarios para hacerlo y la eficiencia de todo el proceso.

PUBLICIDAD

Hasta hace relativamente poco tiempo, muchas de esas elecciones se apoyaban principalmente en lo que podía observarse a simple vista. Hoy, los avances en genética y análisis de datos permiten conocer características que no necesariamente se reflejan en la apariencia de un animal.

Esto abre una oportunidad que va mucho más allá del campo: producir mejor aprovechando los recursos disponibles.

Uno de los grandes desafíos de la economía argentina es mejorar su productividad. Con frecuencia, cuando se habla de aumentar la producción, se piensa en incorporar más recursos, ampliar instalaciones o realizar grandes inversiones.

Sin embargo, existe otro camino: utilizar mejor lo que ya tenemos.

En la ganadería, la información genética puede contribuir a identificar animales con características favorables para determinados objetivos productivos. Algunos pueden presentar mejores condiciones para aprovechar el alimento, otros para facilitar los partos o alcanzar determinados estándares de calidad.

No se trata de una fórmula mágica ni de una garantía de resultados. La genética es una herramienta más dentro de un sistema productivo complejo, en el que también influyen la alimentación, la sanidad, el manejo y las condiciones ambientales.

Pero cuando esa información se utiliza correctamente, puede ayudar a reducir decisiones basadas únicamente en la intuición y mejorar la planificación de largo plazo.

La diferencia es importante: no se trata solamente de incorporar tecnología, sino de convertirla en decisiones concretas.

Uno de los problemas habituales de la innovación es que muchas veces queda concentrada en grandes empresas o en manos de especialistas. El verdadero salto se produce cuando herramientas complejas se vuelven accesibles y pueden ser utilizadas por quienes toman decisiones todos los días.

En el caso de la ganadería, los avances en análisis genómico y software permiten procesar información y presentarla de una manera más sencilla. Así, conocimientos que antes requerían una interpretación altamente especializada pueden convertirse en elementos útiles para la gestión cotidiana.

Esta transformación plantea también un desafío cultural. Incorporar tecnología no significa desconocer la experiencia acumulada durante décadas, sino aceptar que siempre puede existir una manera más precisa de hacer las cosas.

Un productor que conoce su campo, sus animales y su negocio tiene un conocimiento difícil de reemplazar. Pero si además cuenta con información objetiva, dispone de más herramientas para decidir.

La verdadera innovación aparece cuando la experiencia y los datos trabajan juntos.

La discusión sobre el futuro de la ganadería no debería quedar limitada a quienes trabajan en el sector.

La carne forma parte de una cadena económica que involucra productores, trabajadores, frigoríficos, transportistas, comerciantes y exportadores. Por eso, las mejoras de productividad tienen una relevancia que excede ampliamente los límites de un establecimiento rural.

En un contexto internacional competitivo, la Argentina necesita encontrar formas de generar más valor, diferenciar su producción y aprovechar sus capacidades.

Tenemos una larga tradición ganadera, conocimiento acumulado y talento tecnológico. La posibilidad de combinar esos tres elementos representa una oportunidad concreta.

Pero también exige cambiar cierta forma de pensar. La innovación no siempre consiste en desarrollar productos completamente nuevos. A veces significa aplicar conocimientos y herramientas modernas a actividades que realizamos desde hace más de un siglo.

El desafío no es reemplazar nuestra tradición productiva, sino evitar que se convierta en un límite para evolucionar.

Durante mucho tiempo, el prestigio de la carne argentina estuvo asociado principalmente con sus condiciones naturales y la experiencia de sus productores. En los próximos años, su competitividad también dependerá de la capacidad de incorporar conocimiento, información y tecnología.

Porque el futuro de uno de nuestros productos más emblemáticos no se definirá solamente en el campo. También se construirá a partir de las decisiones que seamos capaces de tomar con mejores datos.

Temas Relacionados

GanaderíaGenéticaAnálisis de datosTecnologíaÚltimas noticias

Últimas Noticias

La identidad judía del Estado de Israel y el desafío de preservarla

Debería reservarse el 90 % de la Knéset para partidos judíos

La identidad judía del Estado de Israel y el desafío de preservarla

El fin de los Cascos Azules en el Sahara Occidental

La falta de acuerdo entre las potencias impidió extender el despliegue creado en 1991, que vigilaba la tregua entre Marruecos y el Frente Polisario y debía organizar una consulta de autodeterminación

El fin de los Cascos Azules en el Sahara Occidental

La transformación empresarial comienza por el liderazgo

La competitividad del país no depende de la tecnología, sino de líderes capaces de construir visión conjunta, fortalecer las regiones, pensar en clave global y transformar la estrategia en resultados concretos

La transformación empresarial comienza por el liderazgo

Del indicio a la sentencia: los desafíos de investigar y juzgar delitos complejos ante la implementación del sistema acusatorio

El tránsito hacia el nuevo Código Procesal Penal Federal promete transformar la manera en que se persigue a las organizaciones criminales, pero enfrenta escollos como la escasez de recursos técnicos, la fragmentación de la información y las demoras en la cooperación internacional que afectan la eficacia de las investigaciones

Del indicio a la sentencia: los desafíos de investigar y juzgar delitos complejos ante la implementación del sistema acusatorio

Omar Sánchez, ¿caso cerrado? Las preguntas que García Camader aún debe responder

El texto cuestiona que la diócesis de Lurín no haya informado si examinó las fotografías y mensajes atribuidos al sacerdote, tras anunciar en mayo una pesquisa bajo Vos estis lux mundi

Omar Sánchez, ¿caso cerrado? Las preguntas que García Camader aún debe responder

DEPORTES

Relevos, salud y camaradería: el poder de la natación como espacio de pertenencia después de los 50

Relevos, salud y camaradería: el poder de la natación como espacio de pertenencia después de los 50

“Por qué Messi dejó de correr a los 24 años”: el puntilloso informe que explica la metamorfosis del ídolo argentino

Jugó en la NBA y una lesión lo llevó “a la etapa más oscura” de su vida: Greivis Vásquez contó cómo superó la depresión tras su retiro

“Inolvidable”: la emoción de Kimi Antonelli al subirse a un Lotus de Fórmula 1 de Ayrton Senna

La dura autocrítica del Cholo Simeone tras la derrota del Atlético de Madrid con el Bayern Múnich por la Champions League

TELESHOW

MasterChef Celebrity tuvo su quinto eliminado: quién abandonó el reality tras un desafío con ñoquis

MasterChef Celebrity tuvo su quinto eliminado: quién abandonó el reality tras un desafío con ñoquis

Sebastián Graviotto contó la actitud que el psicólogo de su hijo le recriminó: “Me largaba a llorar”

La confesión de Mario Pergolini sobre su hermana Sandra: "Es hora de que lo sepas"

Nació Chapeaux: quiénes son las cinco elegidas de Popstars que conquistaron la final y su primera presentación

El segundo look que eligió Lali Espósito para su casamiento con Pedro Rosemblat: vestido de encaje y un tocado de pedrería

INFOBAE AMÉRICA

La salvadoreña que comenzó limpiando oficinas y ganó un escaño en la Cámara de Delegados de Virginia con casi el 70% de los votos

La salvadoreña que comenzó limpiando oficinas y ganó un escaño en la Cámara de Delegados de Virginia con casi el 70% de los votos

La primera dama de El Salvador firma un acuerdo con Cambridge para reforzar la educación inicial

La reforma a la prisión preventiva en Guatemala, detenida entre las dudas constitucionales del Ejecutivo y los límites operativos del Poder Judicial

Paweł Pawlikowski, el director polaco ganador del Óscar, mantiene su distinguido minimalismo en “Tierra de mi padre”

48 mujeres privadas de libertad se gradúan del INA y confeccionan más de 6,000 prendas para reclusos de máxima seguridad en Costa Rica