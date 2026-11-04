La identidad judía del Estado de Israel y el desafío de preservarla

El sistema democrático de Israel reconoce la libertad religiosa y los derechos individuales de sus ciudadanos árabes, musulmanes y cristianos. (REUTERS/Ronen Zvulun)

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Israel representa mucho más que un Estado constituido en Medio Oriente. Es el hogar nacional del pueblo judío, el resultado de una aspiración histórica de generaciones y la expresión política del derecho de ese pueblo a tener un Estado propio, soberano y reconocido internacionalmente.

Su existencia está profundamente vinculada con la historia, la cultura, la religión y la identidad del pueblo judío.

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Cuando Theodor Herzl concibió la idea de un Estado judío, imaginó un proyecto nacional que permitiera al pueblo judío ejercer su derecho a la autodeterminación. Israel nació como la expresión política de ese anhelo histórico, sustentado en el ideal sionista.

Esto no significa desconocer que en Israel conviven ciudadanos árabes, musulmanes, cristianos y personas pertenecientes a otras religiones y comunidades. Por el contrario, el reconocimiento de la libertad religiosa, la dignidad humana, los derechos individuales y las libertades fundamentales constituye un componente esencial de su vida democrática.

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Sin embargo, garantizar esos derechos no debería significar renunciar al debate sobre el propósito histórico por el cual fue fundado el Estado de Israel: ser el hogar nacional del pueblo judío.

Hoy considero necesario abrir una discusión profunda sobre el futuro de Israel y, particularmente, sobre cómo preservar su identidad como Estado judío y sionista, dentro de un marco democrático que garantice los derechos de todos sus ciudadanos.

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La pregunta es inevitable: ¿cómo puede Israel garantizar la continuidad de su proyecto histórico si no existe una discusión seria sobre la composición política de su Parlamento y el rumbo institucional que pretende seguir?

La Knéset, integrada por 120 representantes, constituye el corazón de la democracia israelí. Allí se expresan las diferentes corrientes políticas, ideológicas, religiosas y sociales de la sociedad, y se toman decisiones fundamentales para el presente y el futuro del país.

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Desde mi perspectiva, resulta necesario debatir una eventual reforma del sistema de representación parlamentaria que permita preservar una clara mayoría política judía y sionista.

En ese sentido, propongo abrir una discusión sobre un modelo de representación que contemple un 90 % de las bancas para partidos judíos y sionistas, equivalente a 108 representantes, y un 10 % para partidos árabes, correspondiente a 12 representantes.

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Se trata de una propuesta personal que busca poner sobre la mesa una preocupación acerca del futuro institucional de Israel. No desconozco que una modificación de esta naturaleza plantea interrogantes fundamentales sobre la igualdad ciudadana, el pluralismo político y los derechos de representación de las minorías. Precisamente por eso, considero que merece un análisis profundo a la luz de los principios democráticos y del marco jurídico israelí.

El desafío consiste en encontrar mecanismos institucionales que permitan debatir la preservación del carácter nacional del Estado sin desconocer los derechos políticos de quienes integran sus distintas comunidades.

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A mi entender, también debería abrirse una discusión sobre los compromisos institucionales que deben asumir quienes aspiren a ocupar una banca en la Knéset. Todo candidato, independientemente de su origen o pertenencia religiosa, debería expresar públicamente su reconocimiento del derecho del Estado de Israel a existir y del derecho del pueblo judío a tener su propio Estado, así como su rechazo inequívoco a las organizaciones terroristas que promueven su destrucción, como Hamás y Hezbolá.

Estos principios deberían estar vinculados al respeto por la legalidad, las instituciones democráticas y el rechazo de toda forma de violencia y terrorismo. En ningún caso deberían confundirse con cuestionamientos a la identidad árabe, musulmana o religiosa de los ciudadanos israelíes.

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Mi preocupación es que, si Israel no reflexiona sobre estos desafíos y no construye consensos institucionales duraderos, podría experimentar transformaciones profundas en las próximas décadas, capaces de modificar sustancialmente su configuración política y su identidad nacional.

Me pregunto cómo será la Knéset dentro de veinte años y si continuará expresando y preservando el proyecto histórico que dio origen al Estado de Israel. ¿Qué sucedería si las mayorías parlamentarias del futuro dejaran de compartir el compromiso con su continuidad como hogar nacional del pueblo judío?

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Por eso, considero que Israel debe abrir un debate sobre posibles cambios en su legislación y en sus mecanismos institucionales, procurando compatibilizar la preservación de su identidad nacional con los principios democráticos y los derechos de todos sus ciudadanos.

La defensa del carácter judío de Israel no debería significar la negación de los derechos de sus ciudadanos árabes. Del mismo modo, el reconocimiento de esos derechos no debería impedir una discusión democrática sobre la identidad nacional del Estado.

El futuro de Israel exige liderazgo, responsabilidad histórica y una visión de largo plazo.

Israel no nació únicamente para ser otro Estado en el mapa del mundo. Nació para ser el hogar nacional del pueblo judío, un refugio después de siglos de persecuciones y una expresión de su derecho histórico a la autodeterminación.

Preservar ese legado, garantizar la seguridad del país y fortalecer sus instituciones democráticas constituye uno de los grandes desafíos de las próximas generaciones.

Israel debe seguir siendo un Estado judío, sionista y democrático. La discusión sobre cómo garantizar esa continuidad no puede postergarse. El desafío es encontrar los consensos y los instrumentos institucionales que permitan sostener ese proyecto histórico, respetando al mismo tiempo los derechos y las libertades de todos sus ciudadanos.

La pregunta que debemos hacernos es si estamos dispuestos a debatir hoy cómo preservar ese legado o si esperaremos a que las transformaciones del futuro nos enfrenten a un escenario mucho más difícil de resolver.