¿Podrá la visita de León XIV apaciguar tanta tempestad?

León XIV llegará a una Argentina cercana al punto de ebullición político

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La democracia está acechada por la uberización política. Así parece el planteo de hoy en gran parte del mundo. Por momentos atrapada por un puñado de dirigentes, más la oligarquía tecnológica de otro puñado de hombres que manejan el mundo. Al menos se esmeran en ello. Borges terminaba sus conferencias con un “es todo tan raro y tan posible”.

En tanto no haya un renacer del apego democrático, la extrema derecha acecha a la democracia. Parece tan lejana la impresionante victoria de Lula, quien remontó lo que parecía imposible: ganar. Porque lo protagonizado por Flávio Bolsonaro pasó a ocupar la atención de propios y extraños.

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Vuelvo a Borges, es tan raro que un senador de la Nación no pueda salir de su país, que le retengan su pasaporte. Pero por los hechos, es posible. Ahora, ¿a dónde conduce todo esto? Argentina -su principal socio comercial- no reconoce la cuarta presidencia de Lula y montó un operativo con gran dosis de Netflix -con una actor de reparto sin cargo importante-, pero con el poder de “las fuerzas del cielo”, para que Bolsonaro se fuera a EEUU.

El presidente argentino no solo sincroniza su colaboración con el presidente Trump en este operativo, sino que deja en el perchero su reciente apego al espíritu malvinero, al modificar importantes artículos en el proyecto de ley de soberanía porque tocaban intereses de las empresas norteamericanas.

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Qué lejos parece el incómodo viaje del presidente argentino por España, donde Abascal no lo recibió. A su regreso, un sector de la justicia uberizada le acercó en forma exprés la alegría de dejarlo libre del peso de Libra. Lejos de disfrutarlo, odió más que nunca al periodismo con nombre y apellido, deseándoles a los nombrados que visiten la hoguera.

Debiera saber Milei que las tragedias siempre comienzan con agresiones verbales en aumento progresivo y con la fijación de enemigos. La naturalización de estos hechos construye un clima propicio para su concreción.

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Es difícil sacar conclusiones sobre lo acontecido el domingo en Brasil, y mucho más si se intenta poner en el espejo de la Argentina 2027 el resultado electoral del domingo.

Quizá habría una tentación de asegurar que, si Lula lo hizo, la oposición en Argentina podría hacerlo. Lo que nuestro país aún no ha encontrado es la alternativa. La principal oposición (el peronismo) está sin liderazgo, su demora en encontrarlo impacta negativamente en ese desafío electoral. Parecen tan concentrados en sus futuros personales, que no se detienen a trabajar en el futuro colectivo de esta Argentina maltrecha.

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El politólogo Pablo Salinas le dijo a Infobae: “En la segunda vuelta, Flávio Bolsonaro hizo la plancha y dio por sentada la victoria. Lula hizo política mediante un giro estratégico y drástico. Enfocó su estrategia en la movilización territorial, la militancia y el voto contra la ultraderecha más que por la adhesión propia”.

En cuanto a qué refleja el espejo electoral Argentina 2027, el sociólogo Luciano Ronzoni Gusmán le dijo a este medio: “Tengo dudas sobre la reelección de Milei por su imagen negativa cercana al 60%. Vemos el despliegue de Kicillof construyéndose como figura nacional al recibir mandatarios de otras provincias. Sergio Massa cuenta con mayor ductilidad negociadora, facilidad para alianzas flexibles y despliegue federal”.

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Por último, afirmó: “El descontento no podrá dar lugar a un candidato surgido de la galera. Creo que vendrá a través de figuras del propio sistema político tradicional”.

Maquiavelo hablaba de la realidad efectiva. ¿Qué significa? Que los acontecimientos no son siempre indiscutibles, sino que la mayoría de las veces son controversiales.

En medio de este caos, se confirmó la venida del papa León XIV bajo la consigna “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien” (hermoso lema para un político bien intencionado). Monseñor Marcelo Colombo, presidente de la CEA, le ha dicho a Infobae: “El itinerario previsto se mantiene sin alteraciones”.

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Agregó: “El Magisterio actual mantiene una clara continuidad conceptual con Francisco, combina cercanía y sencillez a los propios matices de León XIV “.

“Las personas con discapacidad no deben ser tratadas como estadísticas frías y crueles. Celebro la media sanción de la ley de emergencia en discapacidad. Es el primer milagro de León”, ironizó entre risas. Pero sigue advirtiendo que “la ley de ludopatía está planchada en el Congreso por grandes intereses corporativos y deportivos”.

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Finalmente, a la pregunta sobre qué le diría al presidente Milei frente a la realidad de familias que no llegan a fin de mes, respondió: “Que abandone la teoría y acuda al territorio. ‘Vengan y Vean’, hay que conocer de primera mano el sufrimiento cotidiano de los sectores vulnerables”.

Como le escuché decir al politólogo Hugo Quiroga, quizás este momento histórico tan poblado de blancos o negros nos desafía a miradas que no son lineales, tratando de ver debajo de las apariencias.

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A propósito de los dichos del sociólogo Ronzoni Guzmán, este miércoles dirigentes de Santa Fe fueron recibidos por el gobernador Kicillof en la construcción de su candidatura a presidente. La reunión se extendió desde las 15.20 hasta las 17.45 junto a todo su gabinete. Los visitantes hablaron, el gobernador concluyó la reunión analizando primero los fracasos de los gobiernos de los presidentes Mauricio Macri, Alberto Fernández y el actual de Javier Milei. Habló de la responsabilidad del peronismo ante la destrucción en la que está Argentina. Dijo que la unidad es importante, pero no por la unidad misma. Habló luego de su propuesta federal: construir la patria desde lo federal.

Les aseguró a los allí presentes que no habrá injerencia suya en los armados provinciales: “Ustedes definan qué necesitan”. Estuvieron presentes intendentes como Carlos de Grandis, Pablo Corsalini (quien llegó junto a Juan Monteverde candidato a la intendencia de Rosario) , dirigentes como Norma López, Eduardo Toniolli, Lucila De Ponti, Leandro Busatto, También el intendente Roly Santacroce quien, como dijimos la semana pasada, va por la gobernación y amaga con llevar como candidato a la intendencia de Rosario al dirigente deportivo Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central. También estuvieron presentes dirigentes gremiales como Sonia Alesso y José Testoni, y jóvenes dirigentes, entre ellos Matías Giorgetti, quien motivó los mayores aplausos de los presentes.