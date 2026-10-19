Opinión

Enseñar el uso crítico de la IA

Las escuelas y universidades enfrentan el reto de incorporar modelos generativos sin caer en la prohibición ni en la adopción irreflexiva, bajo el principio de que la tecnología requiere control humano sobre fines y condiciones

Un adolescente mira su portátil en un escritorio con libros, mientras una figura holográfica de un chatbot, hecha de líneas azules, se inclina para susurrarle al oído.
La UNESCO sostiene que el sistema escolar debe dirigir la tecnología para garantizar el control humano sobre sus fines. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La rápida irrupción de la inteligencia artificial en el ámbito educativo ha colocado a las escuelas y universidades ante un desafío sin precedentes. Frente a esta transformación, las reacciones institucionales suelen oscilar entre dos posturas extremas e ineficaces: la tecnofobia, que pretende prohibir o ignorar estas herramientas por temor a la deshumanización y la tecnofilia, que las adopta de forma fascinada y sin reflexión pedagógica. Sin embargo, la premisa fundamental sobre la que debe asentarse el proyecto educativo del presente es que la tecnología no es neutral y requiere que el ser humano mantenga el control sobre sus fines y condiciones. Como señala la UNESCO, el imperativo ético y social del sistema escolar debe ser dirigir la tecnología para evitar que sea ella quien nos dirija a nosotros.

Ahora bien, sabemos que los estudiantes la usan y mucho. Entonces, abandonarlos a un uso espontáneo o desregulado conlleva severos riesgos. Dado que los modelos generativos ofrecen respuestas inmediatas y bastante bien articuladas, existe una tentación permanente de recurrir a la copia pasiva o al plagio. Cuando el alumno delega en la máquina la redacción, la síntesis o la resolución de problemas sin un filtro reflexivo, el resultado es un aprendizaje superficial y vacuo, en el que se desvanecen competencias cognitivas esenciales como la investigación, el análisis crítico y la argumentación propia.

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A esto se suma que las herramientas de IA no son infalibles ni asépticas: cometen “alucinaciones”, esto es, inventan datos, fechas y citas bibliográficas falsas con apariencia de rigor y, a su vez, reproducen sesgos ideológicos, de género y de raza presentes en sus datos de entrenamiento. Si la escuela no enseña a auditar y cuestionar estos contenidos, se corre el riesgo de formar estudiantes ingenuos, vulnerables a la manipulación y dependientes de las respuestas automáticas de los algoritmos.

Por lo tanto, enseñar el buen uso de la IA en las aulas no consiste en transmitir instrucciones técnicas de software, sino en desarrollar la autonomía intelectual y el pensamiento crítico. Para romper con la reproducción mecánica del conocimiento, las estrategias didácticas deben estructurarse alrededor de algunas dimensiones para la concreción del aprendizaje:

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- Interrogación consciente: Desarrollar la capacidad de diseñar órdenes (prompts) claras, precisas y estratégicas, definiendo con rigor qué tarea se requiere de la IA.

- Instrucciones personalizadas: En algunas aplicaciones, se puede dejar explicitado a qué te dedicas, tus objetivos y cómo preferís que te responda. En mi caso, le solicito claridad conceptual, respuestas reflexivas y que asegure fuentes de búsqueda confiables.

- Identificación de estilo: Es necesario dejar claros el estilo y el tono de base, cómo debe hablar el asistente; por ejemplo: profesional, amigable, con calidez y entusiasmo.

- Aplicación comparada: Someter la misma consulta a distintas herramientas de IA para analizar las divergencias, fortalezas, limitaciones y posibles enfoques de cada una.

- Diálogo crítico y verificación de datos: Sostener una conversación con la aplicación para refinar las respuestas y comprobar la veracidad de los datos, afirmaciones y referencias contrastándolas con fuentes académicas confiables, incluso con lo que el profesor explicó en clases.

- Reelaboración personal: Exigir que el estudiante reconstruya la información recibida utilizando sus propias palabras, esquemas o argumentos, garantizando la autoría y la apropiación genuina del saber.

- Reflexión metacognitiva: El alumno deberá poder evaluar su propio proceso de aprendizaje: qué sabe, qué le falta saber, qué requiere esta asignatura y, fundamentalmente, es necesario remarcar el valor del esfuerzo intelectual.

Y si bien la inteligencia artificial puede procesar grandes volúmenes de datos o estructurar borradores con rapidez, carece de conciencia, empatía, valores y capacidad para comprender contextos socioculturales complejos. Entonces, la enseñanza del uso adecuado reafirma que la educación es esencialmente un proceso colectivo, social y humano, donde el rol del docente como mediador es irremplazable.

En definitiva, integrar la IA con sentido pedagógico exige plantear tareas complejas y desafiantes. Solo enseñando a dialogar, cuestionar, verificar y reconstruir lo que produce la tecnología lograremos formar ciudadanos autónomos, capacitados para utilizarla en beneficio de la sociedad en lugar de ser moldeados por ella.

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